Een cursus Photoshop op kosten van de overheid – is dat de scholing die de arbeidsmarkt nodig heeft?

Wie in het werkende leven blijft leren is beter inzetbaar op de snel veranderende arbeidsmarkt. Want alleen al door de digitalisering veranderen en verdwijnen banen snel, tegelijkertijd ontstaan er ook weer nieuwe. De arbeidsmarkt is als een snelweg, waar auto’s in- en uitvoegen.

Het idee is dat invoegen veel makkelijker gaat als je je blijft ontwikkelen. Hoogleraar arbeidsmarkt, Ton Wilthagen: “Vroeger kon je een diploma halen en vervolgens je hele leven bij één bedrijf werken, zeker bij de grotere bedrijven zoals Phillips was dat heel normaal. Maar die zekerheid is er niet meer.”

Mensen werken niet meer zo vaak hun hele leven voor een baas. Er zijn meer flexibele contracten en het werk moet zich steeds aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Bovendien vragen de uitdagingen van de toekomst – zoals de energietransitie – om andere vaardigheden en specifieke kennis over bijvoorbeeld warmtepompen.

Menselijke update

Voor baan- en inkomenszekerheid moet je jezelf dus blijven updaten. “Zoals een iPhone een piepje geeft als je een software-update moet uitvoeren en een auto het aangeeft als de bandenspanning te laag is, zo moet de mens het opmerken als de vakkennis verouderd of de werkomgeving veranderd”, zegt Wilthagen.

En dan is scholing essentieel, vindt ook het kabinet. Daarom kunnen 18-plussers nu aanspraak maken op het STAP-budget. STAP: Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Een bedrag van 1000 euro dat iedere Nederlander jaarlijks naar eigen inzicht mag uitgeven aan trainingen, cursussen en opleidingen. Te kiezen valt nu uit een lijst van tweehonderd door de overheid goedgekeurde opleiders.

Dat laatste is belangrijk, zegt Wilthagen: “Bij eerdere scholingsbudgetten van de overheid bleef er nog wel eens wat aan de strijkstok hangen bij grote partijen die eerst de subsidie binnenhaalden en vervolgens de in ruil daarvoor beloofde loopbaancoaching gingen uitbesteden aan zzp’ers die ze minder betaalden dan het bedrag dat ze van de overheid hadden gekregen”, zegt hij. doelend op de subsidieronde van het project NL Leert Door.

Vliegende start, pagina door drukte onbereikbaar

Het STAP-budget maakt een vliegende start. De animo was op de eerste dag, 1 maart, zelfs zo groot dat de online aanvraagpagina het hoge aantal bezoekers niet kon verwerken. De site was daardoor tijdelijk niet bereikbaar. Tientallen mensen die het wel was gelukt om op de pagina te komen lieten via Twitter weten dat ze uren in een digitale wachtrij hebben gestaan. Voor minder digitaalvaardige burgers moet het vanaf september mogelijk worden om de subsidie aan te vragen bij een werkloket van uitvoeringsinstituut UWV.

Wilthagen noemt het opleidingsbudget van de overheid een stap in de goede richting maar ook een ‘schot hagel’. “Mensen kunnen kiezen tussen een cursus Photoshop en een training om technische vaardigheden te leren. Dat eerste is vooral leuk, dat tweede broodnodig”, zegt hij. Het zou goed zijn als er meer wordt gestuurd op scholing richting groeisectoren en weg uit krimpsectoren, vindt hij.

Al snapt hij ook dat zoiets ingewikkeld is. “Zodra je mensen iets oplegt, vinden ze het vaak niet meer leuk en het is juist de bedoeling dat mensen gaan inzien dat jezelf ontwikkelen leuk en nuttig is. De andere kant van dat verhaal is dat iemand nu een Photoshop-cursus kan volgen om de eigen vakantiefoto’s te bewerken. Dan kun je je afvragen of dat heel zinvol is.”

Bovendien, zegt hij, is 1000 euro te weinig om echt een verschil te maken. Wilthagen: “Voor dat geld kun je je niet laten omscholen. Het zou slim zijn om wat meer geld vrij te maken, en dat dan niet aan iedereen te geven, maar eerst aan de mensen die het nu nodig hebben.”

Wat is het STAP-budget? Werkenden en werkzoekenden kunnen per jaar 1000 euro aan opleidingsbudget van de overheid aanvragen. Dit jaar is er 160 miljoen euro voor uitgetrokken. Als een aanvraag wordt goedgekeurd maakt het UWV het geld over aan de opleider. Het STAP-budget behoort tot een groter plan om scholing te bevorderen. Het kabinet wil in april nog 12 miljoen euro uittrekken voor ontwikkeladviezen aan praktisch geschoolden, die vaak lastiger te bereiken zijn. Daarmee krijgen ze inzicht in hun huidige positie en kansen op de arbeidsmarkt en hun mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling.

