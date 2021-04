Een bloemetje kost nog meer dan vóór de crisis

Het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Of de bloemen neerzetten. Om uit de coronadip te komen, kopen mensen momenteel massaal bloemen en planten, in heel Europa. Ook sturen mensen elkaar nu sneller een bloemetje, omdat ze niet bij elkaar op bezoek kunnen komen. “Topdagen voor de sector”, zegt Michel van Schie, woordvoerder van Flora Holland.

De bloemenprijzen zijn momenteel zelfs hoger dan voor de coronacrisis. Er werden veel bloemen verkocht met Internationale Vrouwendag (8 maart) en tijdens de Britse Moederdag (14 maart). Van de totale Nederlandse bloemenproductie is 85 procent bestemd voor export. De grootste afnemer is Duitsland.

De invloed van de brexit is nog lastig te bepalen. “De totale exportwaarde op jaarbasis is 6 miljard euro”, zegt Van Schie. Naar het Verenigd Koninkrijk ging vorig jaar teelt ter waarde van 850 miljoen euro.

Geen dip bij tuinplanten

In Nederland is de vraag, na een paar moeilijke maanden in het voorjaar van 2020, sterk aangetrokken. De tuinplanten hebben zelfs helemaal geen dip gekend. Mensen knappen massaal de tuin op om optimaal van het vele thuis zijn te genieten. En dat terwijl de tuincentra in Nederland nog niet open zijn.

Ook de bloemenwinkels zijn nog gesloten. Sommige winkeliers zijn zo slim de bloemen naar de voorkant te verplaatsen”, zegt Gerard van der Poll van Rosyl’s Bloemen & Planten in Amsterdam, “maar dat mag officieel niet zonder vergunning van de gemeente. Wij hebben het geluk dat we op straat staan en open mogen blijven”.

Hoewel online bloemen en planten bestellen tijdens de coronapandemie een behoorlijke vlucht heeft genomen, verkoopt Van der Poll met zijn kraam elke dag ‘uit’. “Mensen willen de bloemen in het echt zien en ze missen anders ook het praatje”, vertelt hij. Hij zet elke dag zeventig tot tachtig emmers met bloemen neer, die aan het eind van de dag weg zijn. Voor het coronavirus verkocht hij veertig emmers met bloemen per dag.

Overschot bij warmer weer

Ook hij ziet de hoge prijzen. Dat was na de uitbraak van het coronavirus wel anders. Toen gingen kwekers bij ouderencentra en verpleeghuizen langs om gratis bloemen af te leveren. Maar een maand later begonnen consumenten alweer bloemen te kopen. En nu is de inkoopprijs van een roos 1,20 euro; 30 procent meer dan voor de crisis. Toch verwacht hij dat de hoge prijzen niet lang meer aanhouden. Van der Poll: “Naarmate het warmer weer wordt, ontstaat er een overschot en zakken de prijzen.”

