Een bedrijf in Maastricht, een huis in België. Dan moet Nederland coronasteun verlenen, oordeelt de rechter

In nog geen tien minuten rijdt taxichauffeur Umut Akkoyun (41) vanuit het Belgische dorpje Veldwezelt naar zijn werkplaats in Maastricht. Dat doet hij nu zes dagen per week, om te compenseren voor de werkuren die hij heeft gemist tijdens de verschillende lockdowns. In die tijd kon hij bij zowel de Nederlandse als de Belgische overheid niet terecht voor financiële steun, waardoor hij tijdelijk in financiële problemen raakte.

Net als Akkoyun passeren veel ondernemers in het grensgebied geregeld de landsgrenzen. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat van in totaal ongeveer 13.600 in Nederland gevestigde ondernemingen de eigenaar in België of Duitsland woont.

Geen recht op een corona-steunpakket

Als zijn werk in maart 2020 stil komt te liggen, maakt Akkoyun zich meteen zorgen. Zijn spaargeld is op, omdat hij kort daarvoor met zijn gezin vanuit Maastricht naar België is verhuisd. Premier Mark Rutte stelt hem enigszins gerust met de aankondiging dat er een steunpakket komt voor alle ondernemers die worden getroffen door de pandemie.

Een van die steunpakketten is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Die regeling is speciaal in het leven geroepen om zelfstandigen te ondersteunen bij financiële problemen ten gevolge van de coronacrisis,. In feite werkt de Tozo als een bijstandsuitkering. De tegemoetkoming vult het inkomen van een ondernemer aan tot bijstandsniveau.

Alleen, omdat Akkoyun niet binnen de landsgrenzen woont, kan hij geen aanspraak maken op de regeling, ook al heeft hij een Nederlands bedrijf. Bijstand is er namelijk alleen voor de eigen inwoners, redeneert de gemeente Maastricht. Dat Akkoyun net zoveel belasting in Nederland betaalt als zijn Maastrichtse collega’s, doet daarbij niet ter zake.

Nederlanders in België hadden meer geluk

Ook de Belgische overheid wil Akkoyun niet helpen. Hij betaalt er immers geen belasting. “Nederland moet jullie verder helpen”, werd hem medegedeeld. Nederlanders met een bedrijf in België hadden meer geluk. In België is het woonplaatsvereiste namelijk direct afgeschaft, om te voorkomen dat er ondernemers buiten de boot zouden vallen.

Akkoyun is het niet eens met de situatie en spant samen met tien andere taxichauffeurs een kort geding aan tegen de gemeente. De gemeente wint die spoedzaak; Akkoyun moet de coronaperiode zonder financiële steun zien te overbruggen. Omdat hij geen spaargeld meer heeft, ziet hij zich genoodzaakt om een nieuwe lening af te sluiten en geld te lenen bij vrienden.

Na dat eerste oordeel zet Akkoyun de zaak als enige voort. De rechtbank in Roermond gaf hem deze week in de bodemprocedure gelijk. Dat de gemeente vasthoudt aan de woonplaatsvereiste is in strijd met het Europese recht op de vrijheid van vestiging.

Volgens die wet is iedereen vrij zich als zelfstandige te vestigen in een andere lidstaat van de Europese Unie. Door te eisen dat iemand in Nederland moet wonen om in aanmerking te komen voor de financiële regeling, wordt het voor ondernemers minder aantrekkelijk om in Nederland gevestigd te blijven.

“Het gebeurt niet vaak dat een bestuursrechter zegt dat de overheid in strijd handelt met een Europees verdrag”, reageert Ronald Loonen, de advocaat van Akkoyun.

Ook voor andere grensondernemers?

Of ook andere grensondernemers van de uitspraak profiteren, durft Loonen niet met zekerheid te zeggen. Voor iemand destijds geen bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van een gemeente, wordt het lastig nu nog een zaak te beginnen. “Maar ik zou het zeker proberen,” zegt Loonen.

De gemeente Maastricht gaat de uitspraak bestuderen en moet nog beslissen of ze in hoger beroep gaat, laat een woordvoerder weten. Inmiddels gaan de zaken bij Akkoyun weer goed. Het geld van de gemeente zou hij goed kunnen gebruiken om eindelijk de tuin bij zijn nieuwe huis op te knappen.

