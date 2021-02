Een afhaalloket bij de boekwinkel? ‘Op deze manier biedt dat geen soelaas’

‘We mogen binnen de regels van het kabinet niet fungeren als afhaalloket’, staat te lezen op de website van de Utrechtse boekhandel Broese, ‘Dit wil zeggen dat we momenteel alleen uw boeken bij u mogen bezorgen.’ De mededeling klopt: pas op 10 februari mogen boekhandels, net als andere winkels, wél een afhaalloket openen, zo maakte het kabinet dinsdag bekend.

Biedt dat soelaas, is de vraag. “Laat ik er niet omheen draaien: eigenlijk niet”, zegt Grietje Braaksma, bedrijfsleider van Broese. “We zijn uiteraard van plan om ons straks aan de regels te houden – ook omdat je geen sluiting wilt riskeren. En die regels betekenen dat we niet direct uit onze voorraad kunnen verkopen”, legt Braaksma uit.

Struikelblok

De nieuwe regels houden in dat klanten vier uur van tevoren hun bestellingen moeten plaatsen, en dan het boek mogen afhalen. Een afhaalloket, dat was wat boekenbranche CPNB vorige maand ook bepleitte, maar de vereiste tijd tussen bestelling en afhalen die het kabinet heeft afgekondigd om shoppend publiek binnen de perken te houden, is echt een struikelblok, legt Braaksma uit. “Iemand die aan het loket staat om zijn bestelde boek af te halen kan niet een boek aanwijzen waar zijn oog op valt en zeggen ‘die wil ik ook meenemen’.”

Gevraagd wat tot nu het gevolg van de lockdown is geweest op de omzet, zegt Braaksma: “Dramatisch! Na elk weekeinde, als de boekrecensies verschijnen, bestellen klanten wel de gerecenseerde boeken. Maar boeken die naast die besproken boeken liggen blijven onverkocht.”

Het heeft zeker iets geholpen dat het CPNB vorige maand met een grote campagne lezers opriep om hun boeken te bestellen bij de boekwinkel in de buurt, in plaats van bij onlinewinkels als Bol.com, zegt Braaksma. “Veel mensen zien kennelijk het belang in van boekwinkels in hun eigen stad, dorp, of streek. Wij kunnen persoonlijk adviseren.”

Zeer arbeidsintensief

Wel een voordeel van de maatregel die afhalen mogelijk maakt, is dat klanten gewoon met pinpas kunnen afrekenen. Sinds de lockdown van 15 december moest afrekenen op omslachtigere manieren gebeuren, zoals met het sturen van een tikkie. Braaksma: “Wij hebben ons toegelegd op online bestellen met een verbeterde site en op bezorgen. Dat hebben we goed in de vingers gekregen. We doen het met liefde. Maar het is zeer arbeidsintensief.”

Zonder winkelende dagjesmensen, en zonder verkoop van tijdschriften en kranten, zijn de inkomsten gedaald, terwijl de kosten om boeken bij klanten te krijgen en voorraden aan te houden zijn gestegen: winkels kunnen onverkochte boeken uit hun voorraad niet zomaar aan uitgevers retour sturen. “Door die uitpuilende winkelvoorraden zien uitgeverijen zich genoodzaakt om nieuwe uitgaven uit te stellen. Maar dat leidt ooit, als de winkels weer opengaan, onherroepelijk tot een tsunami aan nieuwe titels.”

Braaksma denkt dat het beter is om de Boekenweek, die op 6 maart van start gaat, maar af te blazen als de strikte coronamaatregelen van kracht blijven. “Wat is een Boekenweek zonder schrijvers en lezers in je winkel?”

