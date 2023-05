Een acceptgiro-loos bestaan hoeft voor ouderen geen probleem te zijn. ‘Er zijn papieren alternatieven’

Het is voorbij voor de acceptgiro. Het papieren betaalmiddel is verdrongen door digitale alternatieven.

Het afscheid was al een paar keer uitgesteld, maar op 1 juni is het einde toch echt daar voor de acceptgiro. De papieren portemonnee heeft dan 46 jaar dienst gedaan.

Betaalbedrijf Currence (merkeigenaar van onder meer iDeal en Acceptgiro) had drukkerijen en verspreiders van acceptgiro’s eerder al gevraagd om vanaf 1 maart 2023 geen nieuwe acceptgiroformulieren meer naar hun relaties te sturen en alle informatie over de papieren betaalkaart van websites te verwijderen. Uit het oog, uit het hart, zo is het idee.

Het verdwijnen van de acceptgirokaart zal bij weinig burgers als een complete verassing komen, denkt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland: “Banken en instellingen waren al jaren bezig met afbouwen. En dat geldt ook voor de gebruikers van dit betaalmiddel. Van de tien acceptgiro’s die bedrijven en instellingen sturen, worden er negen alsnog digitaal betaald of gewoon weggegooid.” Er zijn bovendien steeds minder bedrijven die de acceptgiro nog accepteren.

Van 300 miljoen exemplaren in omloop naar 3 miljoen

De papieren betaalkaart beleefde zijn hoogtijdagen halverwege de jaren negentig. Beugel: “Toen waren er in Nederland zo’n 300 miljoen in omloop. In de jaren erna zagen we het gebruik jaarlijks met zo’n 30 procent afnemen. In 2022 werden er nog 3 miljoen acceptgiro’s naar banken gestuurd.” Betaalvereniging Nederland denkt dat de meeste mensen wel vrede zullen hebben met een acceptgiro-loos bestaan: “Wij denken dat er genoeg papieren alternatieven zijn.”

Toch werden met name oudere gebruikers wel even ongerust toen de datum naderde waarop het echt afgelopen zou zijn met dat vertrouwde betaalformulier, zegt woordvoerder Pien Wils van KBO-PCOB, de belangenvereniging voor ouderen. “Er kwamen het afgelopen half jaar regelmatig handgeschreven brieven, kaarten, mails en telefoontjes binnen van bezorgde acceptgirokaart-gebruikers. Met als eensluidende strekking: wat nu? Wij begrijpen de reactie en vinden het jammer dat deze mogelijkheid van betalen verdwijnt. Gelukkig zijn er verschillende alternatieven, ook zonder internet.”

Alternatieven genoeg om te betalen, zelfs nog op papier

De ouderenvereniging tipt de achterban enkele ‘goede alternatieven’ voor de acceptgiro. Betaal bijvoorbeeld zo veel mogelijk via automatische incasso, luidt een tip. Ook is het volgens KBO-PCOB een optie om telefonisch overboekingen te doen bij de bank.

Digitale alternatieven zijn er uiteraard meer dan genoeg. Soms is het bijvoorbeeld mogelijk om een rekening of betaalverzoek via e-mail te ontvangen. Betalen kan dan vervolgens via bijvoorbeeld iDeal. De ouderenvereniging wijst leden die een mobiele telefoon hebben ook op de optie om een Tikkie te sturen.

Wie toch vast wil houden aan de papieren manier, hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. Alle grote banken blijven papieren overschrijvingsformulieren aanbieden. Daar moeten consumenten volgens Betaalvereniging Nederland in sommige gevallen wel voor betalen. Woordvoerder Berend Jan Beugel: “Maar voor mensen die zich bijvoorbeeld zorgen maken of ze nog wel goede doelen kunnen steunen blijft een papieren incassomachtiging mogelijk, via ‘mijn eenmalige gift’. Het enige verschil is dat je het papieren formulier in het antwoordenvelop direct opstuurt naar het goede doel en niet naar je bank.”

