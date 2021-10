Een abonnement nemen op alles is lucratief voor de ondernemer, en (te) verleidelijk voor de consument

Een abonnement nemen op een dienst of product houdt allang niet meer op bij Netflix of de krant. Zowel bedrijven als consumenten gaan graag voor minstens een maand met elkaar in zee om van alles en nog wat te leveren en te ontvangen. De mogelijkheden zijn bijna grenzeloos, van een abonnement op spijkerbroeken en wasmachines tot aan kunstbloemen.

Nu al is de abonneemarkt in Nederland goed voor een waarde van 1,4 miljard euro per jaar en de groei is er nog lang niet uit. Volgend jaar gaat er 2,4 miljard om in het model waarin je tegen een vast bedrag per maand een koelkast of een fles Italiaanse wijn in huis hebt. Dat valt te concluderen uit een enquête onder 3500 Nederlandse consumenten, uitgevoerd door online onderzoeksbureau Multiscope.

Eten en drinken zijn populair om eventueel ‘lid’ van te worden. Potentiële nieuwe abonnees zijn het meest geïnteresseerd in een abonnement op dranken als bier, wijn, gedistilleerd, melk of frisdrank (7 procent). Daarnaast is er interesse in maaltijdboxen (6 procent) of een periodieke levering van koffie (6 procent).

Kansen voor kleine, lokale spelers

Anders dan bij het ‘ouderwetse’ online aankopen doen – waar vooral bedrijven als Bol.com en Wehkamp van profiteren – biedt het abonneemodel kansen voor kleine, lokale spelers. Als het aan de ondervraagden ligt, tenminste, want 34 procent van hen zegt te willen kiezen voor de plaatselijke bakker, groenteboer, slager, visboer of bloemist. Daarnaast kiest 3 procent graag voor een abonnement bij een boer in de omgeving.

Die interesse voor ondernemers uit de buurt hebben ze overigens naast hun belangstelling voor de grote spelers: 37 procent van de panelleden overweegt gebruik te maken van periodieke levering door landelijke supermarktketens en 15 procent denkt ook aan drogisterijen. Een abonnement bij Bol.com ziet 11 procent wel zitten.

Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retailing aan Nyenrode Business Universiteit, heeft wel een verklaring voor de onstuimige groei van het abonneemodel. “Het is puur psychologisch. Je betaalt één keer, dus je voelt ook de prijspijn maar één keer. En je hoeft niet steeds opnieuw over een aankoop te beslissen. In essentie gaat het om gemak.”

Lucratief model

Voor ondernemers is een abonneeklant zeer lucratief, denkt Koelemeijer. “Al die tijd dat het abonnement loopt, is de kans klein dat een klant naar de concurrent gaat. Mensen die eenmaal zo’n overeenkomst hebben afgesloten, denken sneller: ik blijf nog maar even. Niet omdat ze van je houden, maar omdat je dan geen moeite hoeft te doen. Plus: je hoeft als ondernemer niet steeds opnieuw een consument te benaderen en over te halen om tot een aankoop over te gaan.”

Het gevaar van al die vaste bedragen die maandelijks worden afgeschreven, is dat de kosten voor de klant erg kunnen oplopen. Een abonnement op ESPN of Netflix is nog te overzien, maar als ook de bakker, slager en de bloemist een vaste klant op het afschrift zijn, kan dat leiden tot financiële problemen.

“Als je inkomen verandert bij baanverlies, kun je die optelsom niet meer betalen”, zegt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. “Al hangt dat af van de abonnementsvorm. Als je iets snel kunt opzeggen, komt het wel goed. De valkuil is dat mensen niet altijd realistisch zijn als het over de lange termijn gaat. Wie blijft denken: het komt wel goed, die nieuwe baan komt wel, die raakt in de problemen. In het Nederlandse systeem kunnen incassokosten dan snel oplopen. En je went aan een abonnement. Wie er eentje heeft, wil er vaak niet snel meer vanaf.”

Jungmann ziet nog een gevaar op de loer liggen: prijsstijgingen. “We staan mogelijk aan de vooravond van een inflatie. Bijna alles wordt duurder. En al die kleine bedragen vormen samen een berg.”

