Economie kromp 3,8 procent in 2020, sterkste achteruitgang sinds WOII

Zo was de achteruitgang in crisisjaar 2009 nog 3,7 procent.

In het slotkwartaal van 2020 was volgens het CBS sprake van een minieme krimp van 0,1 procent. Dat kwam vooral doordat huishoudens in de laatste maanden van het jaar minder uitgaven ook door de aangescherpte coronamaatregelen. Doordat de investeringen goeddeels op niveau bleven was de neergang niet zo stevig als eerder dat jaar.

Van ‘t Wout: economische krimp hakt er stevig in

Dat de economische krimp in het coronajaar 2020 groter was dan tijdens de kredietcrisis in 2009 “hakt er stevig in”, zegt minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken.

“Gelukkig is de economische krimp in Nederland beperkter dan die in andere landen”, zegt de bewindsman. “Dit komt onder andere door ons omvangrijke steun- en herstelpakket.” Ook het derde kwartaal dempte de krimp ietwat. De coronamaatregelen werden in die periode flink versoepeld, waardoor de economie in dat kwartaal enorm aantrok.

Het loslaten van de coronaregels wanneer dit weer verantwoord is, zou volgens Van ‘t Wout ook het beste zijn voor de economie. “Laten we eerlijk zijn, we kunnen niet wachten tot ondernemend Nederland weer vol aan de slag kan”, aldus de minister. “Dan kan de economie herstellen en groeien.”

Export goederen kromp bijna 1 procent in december

De Nederlandse export van goederen is in december met 0,9 procent gekrompen op jaarbasis. Daarmee kwam volgens het CBS een drie maanden durende opleving ten einde.

Er werden in de laatste maand van 2020 vooral minder delfstoffen, aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat er meer chemische producten werden geëxporteerd. Het volume van de import was in december 1 procent kleiner dan in december 2019.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export momenteel gunstiger dan in december. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie kleiner is. Daarnaast wordt positiever gekeken naar bestellingen die door buitenlandse partijen worden gedaan. De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export.

