Economen waarschuwen: De anti-China-strategie van Biden kan groter en schadelijker zijn dan die van Trump

China is niet zomaar af van het geruzie met de VS, als de nieuwe Amerikaanse president eenmaal in het Witte Huis zit. Ook onder Democraat Joe Biden zal de onderlinge economische en technologische strijd aanhouden. Die verwachting spreekt uit een vrijdag gepubliceerde analyse van de Chinese economie door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het IMF voorziet voor China een economische groei van bijna 8 procent voor 2021, rampjaar 2020 komt uit op bijna 2 procent. Zo’n voorspelling vraagt om bepaalde veronderstellingen. Hoe gaat het dit jaar bijvoorbeeld met de pandemie? Het IMF gaat ervan uit dat die voorlopig blijft sluimeren in China en dat er geen nieuwe nationale uitbraak van het coronavirus volgt. Een andere verwachting van het IMF is dus dat Biden geen einde maakt aan de handelsoorlog met China.

Spanningen blijven

De spanningen tussen beide landen zullen aanhouden, de invoerheffingen op elkaars goederen zullen verhoogd blijven en de Chinese toegang tot Amerikaanse technologie zal belemmerd blijven worden, schrijft het IMF.

In een reactie daarop zeggen de Chinese autoriteiten dat de pandemie de grootste externe bedreiging blijft in het nieuwe jaar. Verder zijn ze wel bezorgd dat de ontkoppeling van de Amerikaanse en Chinese economie de internationale productieketens en hightech-industrieën kan schaden.

Kwetsbare ketens

Die ketens zijn kwetsbaar, zo is gebleken tijdens de coronacrisis. Sommige overheden, ook in Europa, willen de productie van cruciale goederen dichter bij huis brengen. Bedrijven denken erover na de productieketens over meerdere landen te verspreiden, zodat de afhankelijkheid van China afneemt, vermeldt het IMF. Tegenover die trend van verwijdering staat wel dat de EU en China vlak voor de jaarwisseling een investeringsakkoord hebben gesloten.

Krap een jaar geleden kwamen de VS en China tot een handelsakkoord, Fase 1 genoemd. Afgesproken werd dat China het handelstekort met de VS flink zou verkleinen. “De handelsdata van de eerste tien maanden van 2020 laten zien dat China beduidend meer goederen moet aankopen om aan die verplichtingen te voldoen”, schrijft het IMF nu.

Nationale veiligheid

Boven op de invoerheffingen die president Trump vanaf 2018 invoerde, kwam zijn verzet tegen Chinese technologie die de nationale veiligheid zou schaden. Ook is de financiële sector betrokken geraakt. Vanwege het verbod op investeringen in Chinese bedrijven die volgens Washington worden gecontroleerd door het leger in China besloot de beurs in New York deze week de notering van drie grote Chinese telecombedrijven te schrappen.

Donald Trump was niet de eerste die beleid maakte van de Amerikaanse achterdocht jegens Chinese bedrijven. Al onder Barack Obama werden Huawei en ZTE als verdacht bestempeld in het Amerikaanse Congres. ZTE maakt evenals Huawei telecomapparatuur en is in Nederland bekend van de ExperiaBox-routers voor KPN-klanten.

Groeiende bedreiging

Zowel de Republikeinen als de Democraten zien China als een groeiende bedreiging, schrijven Louisa Lo en Jack Lee van fondsbeheerder Schroder in een eigen vooruitblik op het jaar. Daarom geloven ook zij niet dat de kou uit de lucht is na 20 januari. “Het effect van Bidens anti-China-strategie kan zelfs groter en schadelijker zijn, omdat hij als regeringsleider gecoördineerder en gestructureerder te werk kan gaan dan zijn voorgangers.” Dat lijkt eerder een verwijzing naar de aangescherpte wetten in de VS dan naar Trumps karakter.

Een winkelcentrum in Peking. Chinese consumenten zijn nog voorzichtig met hun geld. Beeld AP

Toenemende ongelijkheid in China Het herstel van de Chinese economie na de snelle beteugeling van het coronavirus vorig jaar is vooral gebaseerd op publieke investeringen. Consumenten blijven voorzichtig in hun uitgaven, schrijft het IMF. De export heeft zich goed gehouden. Chinese bedrijven profiteerden van de sterke vraag naar medische en beschermende producten, en naar thuiswerk-elektronica, zoals beeldschermen. In China is de ongelijkheid groot: de rijkste 10 procent van de bevolking heeft ongeveer de helft van alle bezittingen. Die ongelijkheid is toegenomen door de crisis, denkt het IMF. Vooral mensen met lage inkomens raakten hun baan kwijt, terwijl de werkloosheidsverzekering zeer beperkt is in China.

