‘Echt herstel horeca komt pas volgend jaar’

De zware klappen van vorig jaar worden niet zomaar even goedgemaakt. Ook 2021 wordt een moeilijk jaar voor de horeca, voorspellen de economen van ING. Ondanks dat de cafés vanaf 28 april in de middag de klanten weer een kopje koffie, een frisdrankje of alcoholische versnapering mogen serveren op het terras. Restaurants moeten sowieso minimaal tot mei wachten voordat ze weer open kunnen.

In december dachten de economen van ING nog dat de horeca dit jaar een omzetgroei van 35 procent zou laten zien. Inmiddels gaat ING uit van een plus tussen de 10 en 15 procent. Daarmee is het omzetverlies uit 2020 aan het einde van dit jaar bij lange na nog niet goedgemaakt. “De horeca heeft een zwaar jaar achter de rug”, constateert sectoreconoom Katinka Jongkind van ING. “Het grote herstel voor de sector zal pas volgend jaar plaatsvinden.”

De schulden bij bedrijven zijn flink toegenomen. De schuldenlast aan banken en de overheid is in de horeca in een jaar tijd met zo’n 50 procent opgelopen, becijfert ING. Daarbovenop komt dan nog de schuld aan leveranciers. Vooral dankzij de financiële steunmaatregelen van de overheid weten veel horecabedrijven het hoofd boven water te houden. Vorig jaar ontving de sector 2,8 miljard euro aan loonkostenvergoeding (NOW-regeling) en vergoeding voor vaste lasten.

Weinig faillissementen

Hoewel de sector in zwaar weer verkeert, blijft het aantal faillissementen tot nu toe relatief laag. Dat is vooral dankzij de overheidssteun. Overigens is het is voor bedrijven in de horeca ook relatief eenvoudig om niet failliet te gaan, maar zelf het bedrijf te beëindigen. Daarvan was wel een forse toename te zien in 2020. Het aantal bedrijfsbeëindigingen in de horeca nam met 13 procent toe, weet ING. Dit betrof met name bedrijven zonder personeel.

Ook lijken veel horecaondernemingen flexibeler geworden, waardoor ze sneller kunnen op- en afschalen met personeel. Zo gingen er tijdens de eerste lockdown 89.000 banen verloren en eind december 2020, te midden van de tweede lockdown, nog eens 77.000. In het derde kwartaal, toen er versoepelingen waren, steeg het aantal banen echter ook weer snel, met 59.000. In een jaar tijd is uiteindelijk bijna een kwart van de banen in de horeca verdwenen, wat neerkomt op 106.000 banen.

Dreigend tekort aan personeel

Het aantal horecabanen zal echter weer opveren zodra de eerste versoepelingen een feit zijn. In eerste instantie gaat het dan met name om banen op oproepbasis. De horeca vreest een tekort aan personeel als de cafés en restaurants weer helemaal open mogen. Volgens de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) zijn er nu nog 340.000 mensen werkzaam in de horeca.

SVH zegt dat de sector vorig jaar juni al veel moeite had om de gaten in de roosters op te vullen, toen hij plots weer open mocht. De horeca kampte voor de coronacrisis ook al met een structureel personeelstekort. Volgens FNV-bestuurslid Edwin Vlek kwam dat onder meer omdat de horeca een van de slechtst betalende sectoren is, en veel werknemers een flexcontract hebben. Ook is er een groot tekort aan goede vakkrachten, zoals koks. “De instroom in de mbo-horecaopleidingen neemt sterk af. Straks is de grootste beperkende maatregel niet het coronavirus, maar het personeelstekort.”

