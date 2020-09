ECB vindt nieuwe crisismaatregelen nu niet nodig, ‘bestaande maatregelen zijn effectief’

Ook in een crisis die zijn weerga heeft niet heeft gekend, kan er voor beleidsmakers een moment van windstilte zijn. Een moment waarop ze bezien of de maatregelen die ze hebben genomen om de crisis (enigszins) het hoofd te bieden werken, en nieuwe maatregelen niet nodig lijken te zijn.

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), beleefde donderdag zo’n moment. Enerzijds constateerde ze dat de economieën van de landen met de euro er beter voor staan dan een paar maanden geleden. Consumenten besteden meer dan in april en mei, de industriële productie is gestegen en de bedrijvigheid ligt fors hoger dan tijdens het begin van de coronacrisis. Vergeleken met het tweede kwartaal was er in het derde kwartaal duidelijk sprake van groei, zei Lagarde. Anderzijds zijn de economieën de periode van krimp nog lang niet te boven en hebben ze nog lang niet de omvang die ze voor de coronacrisis hadden.

Maar nieuwe maatregelen om dat herstel te bespoedigen zijn nu niet nodig, stelde Lagarde, althans niet van de ECB. In maart trok de bank 750 miljard euro uit om staats- en bedrijfsleningen op te kopen en zo banken meer ruimte te geven om zelf geld uit te lenen aan bedrijven en huishoudens. Ziende dat het herstel in mei maar langzaam op gang kwam, verhoogde de ECB dat bedrag met nog eens 600 miljard tot 1350 miljard euro. Tot juli 2021 zou dat de ECB met dat opkoopprogramma doorgaan, kondigde Lagarde toen aan.

En dat zal de ECB ook doen, bevestigde de Française donderdag, tot niemands verrassing overigens. De bank gaat ook door met het verstrekken van extra goedkope leningen aan banken. Die kunnen die bedragen op hun beurt weer uitlenen. Van die leningen wordt volgens Lagarde veel gebruikgemaakt. De rente blijft (historisch) laag.

Best logisch dat er even deflatie was

Maar voor nieuwe, nog grotere geldinjecties is nu geen reden, meent de ECB. “Het programma werkt en is effectief”, beoordeelde Lagarde zichzelf en de ECB. De prijzen in de eurozone zijn stabiel gebleven, de kredietverlening is niet verstoord en de rentes die Europese landen over hun schulden moeten betalen, lopen niet te veel uiteen. Dat is prettig voor landen als Italië, Spanje en Portugal die anders wellicht veel hogere rentes hadden moeten betalen dan nu, maar ook voor de eurolanden als geheel.

Een mogelijk probleem is wel de inflatie, of beter: het gebrek daaraan. De ECB streeft naar een inflatie van bijna 2 procent, maar dat niveau is voorlopig niet in zicht. In augustus was er zelfs sprake van deflatie: een algehele prijsdaling van 0,2 procent. Maar volgens Lagarde is die daling geen reden tot zorg. De energieprijzen waren laag, de uitverkoop in een aantal landen liep in langer door dan normaal en Duitsland verlaagde de btw. In andere woorden: best logisch dat er even deflatie was.

Veel inflatie verwacht de ECB overigens niet de komende tijd. Een klein beetje dit jaar, 1 procent volgend jaar en iets meer daarna. En de economische krimp? Die komt in de eurozone uit op 8 procent, denkt de ECB. In 2021 zal er dan sprake zijn van een groei van 5 procent. Tenminste, als er geen nieuwe grote lockdowns komen.

