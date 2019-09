ECB komt met nieuwe stimuleringsmaatregelen: de rente gaat weer omlaag

De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt wederom flink in om de Europese economie te stimuleren. De centrale bank verlaagt de depositorente en gaat opnieuw obligaties opkopen om zo de afzwakkende Europese economie te stimuleren.

De depositorente gaat naar min 0,5 procent, van min 0,4 procent eerder. Als banken geld in Frankfurt stallen moeten ze daar nu dus meer geld op toeleggen. Wel komt de centrale bank met bepaalde uitzonderingsmaatregelen om de pijn voor financiële instellingen te verzachten. De herfinancieringsrente blijft op 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB.

Verder begint de ECB per 1 november met een nieuw opkoopprogramma voor obligaties met een maandelijkse omvang van 20 miljard euro. Dit programma zal lopen zolang als nodig is, aldus de ECB. De centrale bank stopte eind vorig jaar met een eerder opkoopprogramma dat een looptijd van vier jaar had met een totale omvang van 2,6 biljoen euro.

‘Draghi pakt wederom zijn bazooka’

ECB-president Mario Draghi komt later op de dag met een toelichting op het rentebesluit door de centrale bank. Het is naar verwachting zijn laatste rentebesluit: eind volgende maand draagt hij de sleutels van de bank in Frankfurt over aan Christine Lagarde. De Française was eerder directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De 63-jarige Lagarde wordt de eerste vrouw die het voorzitterschap bij de ECB opneemt.

Op de financiële markten wordt gezegd dat Draghi met deze nieuwe monetaire versoepeling wederom een “bazooka” tevoorschijn haalt om de Europese economie een impuls geven. Met die impuls wil Draghi weerwerk geven aan de handelsspanningen, de afkoelende wereldeconomie en de onrust door de brexit.

Overigens hebben verschillende centralebankpresidenten in Europa twijfels geuit over een hervatting van het opkopen van obligaties. Een van hen is Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), die wordt bijgevallen door Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank. Financieel zwakkere bedrijven worden door het beleid van goedkoop geld kunstmatig in stand gehouden, luidt de kritiek.

‘Omvang programma nog relatief bescheiden’

Economen van ING spreken van een “big bang” door de centrale bank. Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is dit het definitieve “whatever it takes”-moment voor scheidend ECB-president Mario Draghi. Daarmee refereert hij aan de inmiddels beroemde toespraak van de centralebankier in 2012, op het hoogtepunt van de Europese schuldencrisis. Draghi verklaarde toen er alles aan te zullen doen om de euro overeind te houden, met de gevleugeld geworden woorden “whatever it takes”.

Een expert van Danske Bank noemde het open einde van het opkoopprogramma een verrassing. Daarbij gaat de ECB per 1 november maandelijks voor 20 miljard euro obligaties opkopen. De verlaging van de depositorente met 0,1 procentpunt viel wat minder sterk uit dan de analist van de Deense bank had verwacht. De financiële markten hielden ook rekening gehouden met een eventuele verlaging met 0,2 procentpunt.

Volgens ABN AMRO komen de stappen van de ECB redelijk overeen met de verwachtingen, al is de omvang van het opkoopprogramma nog relatief bescheiden. Economen van de bank verwachten dan ook dat dit in de toekomst nog vergroot zal kunnen worden. Wel noemt de bank het opvallend dat de ECB voor het eerst heeft gezegd dat het opkoopprogramma zolang zal lopen als nodig is.

De beurs reageert verheugd De AEX-index op Beursplein 5 ging donderdag na het rentebesluit duidelijk omhoog. Ook de andere Europese graadmeters zaten in de lift na de bekendmaking dat er een nieuw economisch steunprogramma wordt opgezet en verdere renteverlagingen niet worden uitgesloten. De hoofdindex op het Damrak, die kort voor het rentebesluit nagenoeg onveranderd noteerde, stond omstreeks 13.50 uur 0,4 procent hoger op 575,65 punten. De AEX is wederom vrij dicht bij de hoogste stand van het jaar, die op 24 juli werd bereikt. Toen noteerde de graadmeter tijdens de handel op 583,98 punten en werd een slot afgetikt op 583,26 punten.

