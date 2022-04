ECB drukt rempedaal, ondanks inflatie, nog niet in

Op de rem van de economie trappen terwijl consumenten ook zonder die rem al een enorme koopkrachtdaling te verstouwen hebben? Ga er maar aan staan. Het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), dat zich donderdag weer over dit dilemma moest buigen in zijn zeswekelijkse vergadering, schuift hard ingrijpen om de inflatie te beteugelen nog even voor zich uit.

Ingrijpen betekent hier: een verhoging van de beleidsrente. In het algemeen kan een renteverhoging helpen om de stijgende consumentenprijzen een halt toe te roepen. Met een hogere rente wordt het duurder om aan geld te komen. Dat kan de economische vraag en dus de inflatie remmen.

Maar zo’n renteverhoging zit er de komende maanden waarschijnlijk niet in, zei ECB-president Christine Lagarde donderdag op een persconferentie.

Consumenten hard geraakt in portemonnee

Dat klinkt opmerkelijk: iedereen is het erover eens dat de prijzen nu heel hard stijgen in de eurozone. In maart bedroeg de inflatie gemiddeld 7,5 procent op jaarbasis, en daardoor worden consumenten hard geraakt in hun portemonnee.

Lagarde zei bovendien dat de inflatie de komende tijd hoog zal blijven. De energieprijzen zijn niet meer zo hoog als direct na de Russische inval in Oekraïne, maar nog altijd wel 45 procent hoger dan een jaar geleden.

Ook voedsel zal nog even in prijs blijven stijgen. Productie daarvan is duurder door de hogere energieprijzen, oogsten mislukken en ook kunstmest is door de oorlog schaarser geworden.

Ingrijpen is nog ingewikkeld

Zulke hoge inflatie pleit gewoonlijk voor forse renteverhogingen, en liever gisteren dan vandaag. Maar ingrijpen is ingewikkeld, omdat de economische vooruitzichten niet heel positief zijn sinds het intreden van de oorlog. Nog meer dan tijdens de coronapandemie verliezen consumenten en bedrijven hun vertrouwen in de economie, zei Lagarde. Het leven is immers een stuk duurder geworden terwijl de lonen niet meestijgen.

Nu de rente verhogen zou de economische groei verder doen afnemen, en mogelijk zelfs voor een recessie zorgen. Daarin speelt mee dat een hogere beleidsrente van de ECB niet ineens voor meer graan gaat zorgen, of voor goedkopere olie en gas. In de eurozone is de inflatie dit keer minder een probleem van te veel vraag, het schuurt juist aan de aanbodkant.

Goed bijhouden de komende maanden

Zoals het nu lijkt, zal de eerste renteverhoging niet voor het derde kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Tegen die tijd loopt namelijk het zogeheten reguliere opkoopprogramma van de ECB af, een soort steunprogramma dat ooit bedoeld was om de inflatie juist verder aan te jagen. Het ECB-bestuur heeft altijd aangegeven dat er geen renteverhoging in het vat zit vóórdat dit steunprogramma helemaal is afgebouwd.

De komende maanden zal de ECB nauwkeurig bijhouden hoe de economie zich staande houdt, om mogelijk toch sneller bij te sturen. Want hoewel een renteverhoging de huidige tekorten niet zal verhelpen, wil de centrale bank wel voorkomen dat de inflatie zich gaat nestelen in de eurozone.

Dat kan gebeuren als de prijsstijgingen breder om zich heen beginnen te slaan, iets wat Lagarde nu al een beetje ziet gebeuren. Is de geest eenmaal uit de fles, zo waarschuwen economen, dan is die moeilijk weer terug te drukken. En is de ECB misschien te laat geweest met ingrijpen.

Lees ook:

Consumenten bijna niet meer te beschermen tegen recordinflatie

De Nederlandse inflatie is torenhoog en lijkt nog verder toe te gaan nemen. Wie kan de consument daar nog tegen beschermen?