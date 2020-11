EasyJet rekent erop dat we weer op reis gaan, zodra het kan

Elf weken lang hield EasyJet al zijn 340 vliegtuigen aan de grond en dat heeft sporen nagelaten. De luchtvaartmaatschappij leed in een jaar tijd een verlies van 1,4 miljard euro, tegen bijna 480 miljoen winst vorig jaar. Niet alleen door die elf weken in het voorjaar uiteraard, want daarna, in de zomer, kwam het vliegverkeer weliswaar enigszins op gang, maar de tweede coronagolf duwde EasyJet opnieuw diep in de min.

EasyJet bestaat 25 jaar, maar een feestjaar is het niet. Over een heel jaar genomen – de Engelse prijsvechter laat het boekjaar lopen van oktober tot en met september – verloor EasyJet de helft van zijn passagiers (nu 48 miljoen) en zelfs iets meer dan helft van zijn omzet (nu 3,3 miljard euro). De maatschappij liet alleen vluchten doorgaan die geld opleverden en daarom zaten de vliegtuigen nog wel redelijk vol: de bezettingsgraad daalde slechts licht, van 91 naar 87 procent.

Intussen speelde EasyJet flexibel in op de steeds veranderende omstandigheden. Zo wist de maatschappij nadat de Britse regering de quarantaineverplichtingen voor reizen naar de Canarische Eilanden had opgeheven binnen 24 uur 180.000 extra stoelen aan te bieden, wat een verveelvoudiging van de ticketverkoop mogelijk maakte. “Mensen zijn coronamoe”, zegt William Vet, directeur Benelux bij EasyJet. “Die denken: áls ik de kans krijg om te reizen, dan doe ik het.”

Stedentrips

Die gretigheid ziet Vet als een gunstig voorteken voor EasyJet. Wellicht verdwijnt die weer als het coronavirus langere tijd onder controle is, verwacht Vet, maar de behoefte aan vakantie is kennelijk gebleven, bijvoorbeeld aan de stedentrips waarmee de maatschappij groot werd. EasyJet rekent er dan ook op dat veel passagiers uiteindelijk wel terugkeren.

Als eerste waarschijnlijk de vakantiegangers, denkt Vet, en die zijn goed voor een derde van de omzet. Maar later ook mensen die familie of vrienden bezoeken (eveneens een derde) en de zakelijke reizigers. Van vorige crises weet de maatschappij dat voor zakenreizen in tijden van krapte vaker gekozen wordt voor de goedkope vluchten zoals die van EasyJet.

Zover is het nog niet. Voor de laatste maanden van 2020 verwacht EasyJet slechts 20 procent van de geplande vluchten uit te voeren en voor 2021 durft de maatschappij geen voorspellingen te doen. “We dringen er nu bij overheden op aan om overal op vliegvelden hetzelfde testregime in te voeren”, zegt Vet. “Dan kunnen we het vertrouwen van onze passagiers herstellen door hen covidvrij reizen aan te bieden.”

Marktverstoring

Om intussen financiële problemen te voorkomen, heeft EasyJet wel flink moeten ingrijpen in de uitgaven. Van de 15.000 werknemers moesten er zo’n 4500 vertrekken. De negentig piloten en tweehonderd cabinemedewerkers die Schiphol als thuisbasis hebben, konden blijven, maar moesten afzien van loonsverhoging.

Daarnaast heeft de maatschappij het afgelopen jaar haar kas gespekt door 23 vliegtuigen te verkopen en weer terug te huren van een leasemaatschappij. Zo’n zelfde ingreep voert het bedrijf binnenkort met nog eens 30 vliegtuigen uit. De maatschappij denkt daarom genoeg geld in kas te hebben om de crisis het hoofd te bieden.

Overheidssteun kreeg EasyJet alleen voor het doorbetalen van salarissen, zoals in Nederland via de Now-regeling. Staatssteun zoals KLM - 3,4 miljard aan leningen en garanties - krijgt de maatschappij niet. De Ierse prijsvechter Ryanair noemde zulke staatssteun al eens illegaal, EasyJet stelt zich gematigder op. “Zulke steun mag in elk geval niet tot marktverstoring leiden”, zegt Vet, “bijvoorbeeld doordat maatschappijen dat geld gebruiken om nieuwe markten aan te boren.”

Lees ook:

Ryanair is boos: Staatssteun voor KLM zou illegaal en oneerlijk

Belachelijk, al die staatssteun voor grote luchtvaartmaatschappijen, vindt onder meer de topman van Ryanair. Heeft hij een punt?