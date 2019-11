EasyJet compenseert zijn 8,6 miljoen ton aan CO2-uitstoot

Nu easyJet voor alle vliegreizen de CO2-uitstoot uit eigen zak compenseert, lijken eerdere pogingen in de luchtvaartsector om te compenseren voor emissie plotseling babystapjes. De luchtvaartmaatschappij trekt er 25 miljoen pond (29 miljoen euro) voor uit in het komende boekjaar, dat loopt tot 30 september 2020.

“Wij erkennen dat klimaatverandering een probleem is waar wij als luchtvaartmaatschappij iets aan moeten doen”, zegt William Vet, directeur Benelux van easyJet, dat dinsdag zijn jaarcijfers publiceerde. “Vandaar dat we als eerste grote maatschappij beginnen met dit uitgebreide programma om te compenseren voor de 8,6 miljoen ton CO2 die wij op jaarbasis uitstoten.” De kosten daarvan leiden volgens Vet niet tot een verhoging van de ticketprijzen.

Ooit was het vernieuwend om passagiers de mogelijkheid te bieden de CO2-uitstoot van hun vlucht te compenseren door vrijwillig een extra bedrag te betalen. “Wij slaan die stap over”, zegt Vet. “Je ziet in de praktijk dat weinig reizigers ervoor kiezen.” Daarbij komt dat easyJet CO2-uitstoot een stuk goedkoper kan compenseren, juist omdat die het niet per individuele reis doet. “Wij kopen op grote schaal projecten in”, zegt Vet. “Denk aan het planten of herplanten van bossen, maar ook aan een groot project met zonnepanelen in India.”

Compenseren voor uitstoot is niet onomstreden. Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de compensatieprogramma’s onvoldoende oplevert. Volgens Vet voldoen de projecten waaraan easyJet bijdraagt aan de hoogste standaarden, maar hij erkent dat het compenseren voor CO2-uitstoot ‘een tijdelijke oplossing’ is.

Vet: “Ondertussen onderzoeken we de ontwikkeling van hybride-elektrische vliegtuigen samen met Airbus. Net als bij auto’s is een hybride vliegtuig eerder te realiseren dan een volledig elektrisch vliegtuig.”

Wel erg veel verlies afgelopen winter

De prijsvechter boerde in het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 september, iets minder goed dan vorig jaar. De winst voor belastingen kwam uit op 427 miljoen pond (bijna 500 miljoen euro). Vorig jaar was dat nog 578 miljoen pond. Volgens Vet komt dit door klanten die afgelopen winter pas laat gingen boeken.

Nu is het winterseizoen in de luchtvaartsector traditioneel verliesgevend, het zomerseizoen moet dat goedmaken. “Het verlies was deze winter wel erg groot. Gelukkig zien we dat de boekingen dit jaar sneller op gang komen.”

Om de tegenvallende resultaten van de winter te boven te komen in het zomerseizoen, paste easyJet de vlootplanning en de vliegschema’s aan. Vet: “We zijn nu minder gevoelig voor impact van externe situaties, zoals stakingen van luchtverkeersleiders. Er staan vaker vliegtuigen stand-by voor het geval er iets mis gaat.”

Deze maatregelen hebben geleid tot 50 procent minder annuleringen. Ook daalde daardoor het aantal vertragingen van meer dan drie uur met 25. “En dat scheelt geld.”

EasyJet vervoerde in het gebroken boekjaar 96,1 miljoen passagiers. Daarvan reisde 6,4 miljoen passagiers via Schiphol. Dat waren er vorig jaar nog 6 miljoen. “Aangezien Schiphol op slot zit, hebben we die groei niet gerealiseerd met meer vliegbewegingen, maar vooral met grotere vliegtuigen”, zegt Vet.

Op de brexit is easyJet al enige tijd goed voorbereid, zegt Vet, zelfs al wordt het een harde scheiding. “Als het zover komt, maakt dat voor onze operatie geen verschil.”

Lees ook:

EasyJet: Taks liever per vliegtuig dan per passagier

Het is beter voor het milieu om een vliegtaks niet per ticket, maar per vliegtuig te heffen, aldus easyJet.