‘Dwing nieuwbouw van sociale huur af met wettelijke eisen, anders blijft het bij woorden’

Het was ‘hoog tijd’ voor de koerswending die minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting heeft ingezet, zegt Niels Koeman namens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). “Tien, vijftien jaar lang is er sprake geweest van kaalslag in de sociale woningbouw. De wachtlijsten zijn alleen maar langer geworden, het aantal daklozen is gegroeid. De zorgplicht voor huisvesting die in de Grondwet is vastgelegd, is jarenlang niet serieus genomen.”

Koeman is Rli-lid en voorzitter van de commissie die een advies opstelde over de rol van woningcorporaties in de aanpak van de wooncrisis. Dat advies was al bijna klaar, toen De Jonge een serie plannen naar de Kamer begon te sturen, met onder meer het streven dat in elke gemeente minstens 30 procent van de woningen in de categorie sociale huur valt. Corporaties krijgen weer een belangrijke rol.

“Hoog tijd”, zegt Koeman nog eens. “Maar De Jonge heeft geen stok achter de deur om te voorkomen het bij mooie woorden blijft. De uitvoering van die plannen moet afdwingbaar worden. Het moet wettelijk vastgelegd worden hoeveel sociale huurwoningen erbij moeten komen, net als de verplichting om op elke nieuwbouwlocatie een bepaald percentage van zulke woningen te bouwen.”

De grondprijs is vaak een knelpunt

Een knelpunt bij het vinden van locaties is vaak de grondprijs: hoe duurder de nieuw te bouwen huizen, hoe meer er voor de grond gevraagd kan worden. Dat maakt het voor grondeigenaren – projectontwikkelaars, maar ook gemeenten – onaantrekkelijk om er goedkopere huurhuizen neer te zetten. “Vandaar ons pleidooi voor een wettelijke verplichting. Dan wordt een discussie in de gemeenteraad ook simpel: een gemeente moet gewoon aan wettelijke eisen voldoen.”

Vathorst, Amersfoort. Beeld Lars van den Brink

En private grondeigenaren? “Die kunnen erop mikken om nieuwbouwprojecten rendabel te krijgen door behalve sociale ook duurdere huurwoningen te bouwen. Ja, ze kunnen ook weigeren om onder deze voorwaarden nog te bouwen. Maar dan komen bestaande wettelijke instrumenten in beeld: dan kunnen ze onteigend worden.”

De waarde van de grond die projectontwikkelaars al aangekocht hebben in de verwachting dat ze er dure huizen kunnen bouwen – met een hoog rendement – neemt af door zo’n wettelijke verplichting om er deels juist goedkope huizen neer te zetten. “Maar door de gestegen huizenprijzen hebben ontwikkelaars al veel kunnen verdienen. Ik denk niet we al te veel medelijden met hen hoeven te hebben. Zeker op de langere termijn heeft zo’n verplichting een dempend effect op de grondprijzen. Dat is alleen maar goed.”

Laatste restant van VVD-beleid

Op één onderdeel wijkt het advies van de Rli duidelijk af van wat het kabinet van plan is – maar wat De Jonge nog niet heeft uitgewerkt. In het coalitieakkoord staat het voornemen om huurders van een huis dat in bezit is van een woningcorporatie de kans te geven hun woning te kopen. Niet doen, zegt de Rli, want het tekort aan sociale huurwoningen wordt alleen maar groter als een deel ervan verkocht wordt.

Die verkoop van huurhuizen was een wens van de VVD, een soort laatste restant van jarenlang beleid om de sociale huursector juist te verkleinen in plaats van groter te maken. “Kan zijn”, zegt Koeman met een glimlach. “Maar als de VVD of de coalitie iets wil, mogen wij best de vraag stellen: is dat verstandig? En wij zijn zo vrij om te zeggen: denk daar eerst nog eens goed over na.”

Lees ook:

De Jonge wil een omslag in het woonbeleid: minstens 30 procent sociale huur

Minister De Jonge wil een omslag: niet minder, maar juist meer sociale huurwoningen. ‘We moeten de regie hernemen.’