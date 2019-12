Duitsland nog niet uit het dal: de industrie heeft minder te doen

Duitsland ontsnapte onlangs aan een recessie, maar van een echte ommekeer is nog geen sprake. In oktober zijn er opnieuw minder industriële orders geplaatst, een afname van 0,4 procent vergeleken met september. Op jaarbasis namen de bestellingen af met 5,5 procent.

September kende ook al een terugval en voor november geven Duitse bedrijven eveneens negatieve signalen af. Als de lijn doorzet, wordt 2019 het tweede jaar op rij waarin het aantal orders terugvalt. “De grote deflatie van het orderboek van de Duitse industrie houdt aan”, schrijft analist Carsten Brzeski van ING in een toelichting. Dit jaar is die terugval nog iets sterker dan in 2018.

Het vertrouwen onder Duitse ondernemingen was juist iets gegroeid, zo bleek twee weken terug na een enquête onder 9000 bedrijven. Maar de harde realiteit ziet er volgens ING anders uit.

Vooral de binnenlandse vraag zwakt af

In oktober is vooral de binnenlandse vraag afgenomen. Buitenlandse bestellingen namen wel toe, wat te danken was aan de eurozone. Maar per saldo is er dus een min genoteerd.

De afnemende bestellingen gaan gepaard met grotere voorraden. “De discrepantie tussen dunne orderboeken en grote voorraden is nu groter dan bij het begin van de mini-recessie in 2012 en belooft weinig goeds voor de industriële productie in de komende maanden”, schrijft Brzeski van ING. Als de bestellingen weer aantrekken, moeten immers eerst die voorraden worden weggewerkt.

Als exportland heeft Duitsland veel last van het handelsconflict tussen China en de VS. De hoop of verwachting is dat die landen een overeenkomst sluiten voordat de VS op 15 december nieuwe Amerikaanse invoerheffingen instellen. Maar garanties zijn er niet in de handelsoorlog, die al achttien maanden duurt.

Problemen in de auto-industrie en brexit

Onzekerheid remt investeringen af. Ondernemers wachten bijvoorbeeld ook de brexit af voordat ze grote besluiten nemen. Daarnaast spelen in Duitsland ‘sectorspecifieke schokken’, schrijft ING. “Auto’s dus.”

De auto-industrie worstelt nog steeds met de herziene emissienormen voor dieselvoertuigen en met de overgang naar elektrisch rijden. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump dat hij de Europese auto-industrie met heffingen wil treffen, hangt ook nog in de lucht.

“Gezien de laatste aankondigingen van de Amerikaanse overheid mogen Duitse exporteurs van geluk spreken dat ze niet bekend staan om hun kaas van topkwaliteit en champagne”, schrijft ING. Maandag dreigde Trump Frankrijk met invoerheffingen op die producten, omdat Frankrijk van de zomer een tech-belasting heeft ingevoerd die Amerikaanse bedrijven als Amazon en Google raakt.

Duitsland ontkwam in het derde kwartaal ternauwernood aan een recessie. Daarvan is sprake bij twee achtereenvolgende kwartalen van economische krimp. In het tweede kwartaal was het groeicijfer -0,2 procent. Het derde kwartaal eindigde net in de plus: 0,1 procent.

Kredietverzekeraar Atradius wijst erop dat de problemen van de Duitse auto-industrie doorwerken in verwante Duitse industrietakken. Het aantal faillissementen in de automobiel-, machine- en metaal- en staalsector zal daarom volgend jaar met 2 tot 3 procent toenemen.

Een beperkte stijging, kun je zeggen. Atradius: “Maar het is een belangrijke breuk met de afgelopen jaren, waarin het aantal faillissementen in deze sectoren laag is gebleven of zelfs is afgenomen”.

Lees ook:

De VS dreigen met importheffingen op Franse kaas, bubbeltjeswijn en cosmetica

De VS willen importheffingen invoeren op veel Franse producten. ‘Onaanvaardbaar’, vindt de Franse minister Bruno Le Maire dat. Het is bonje tussen Frankrijk en de VS.