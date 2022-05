Duitse autoriteiten grijpen opnieuw hard in bij woningen ‘Nederlandse’ arbeidsmigranten: ‘Dit is moderne slavernij’

Onmenselijke huisvesting. Moderne slavernij zelfs. Ina Scharrenbach, minister van Binnenlandse Zaken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, windt er bepaald geen doekjes om. Bij een grote handhavingsactie vielen de Duitse autoriteiten zondag acht woningen binnen in het Duitse Goch, net over de grens bij Gennep. Daar troffen ze in totaal zo’n zeventig arbeidsmigranten aan, voornamelijk uit Roemenië. Zij werken voornamelijk in Nederlandse slachthuizen.

Met hun situatie was in meerdere opzichten van alles mis. Ze woonden met veel te veel mensen in slecht onderhouden huizen. Aan de voorschriften voor brandveiligheid was niet voldaan. Twintig van de zeventig bewoners moesten zelfs in noodopvang worden ondergebracht omdat het onverantwoord was ze in de woningen te laten verblijven.

Bovendien betaalden zij veel te veel geld voor hun schamele onderkomen, constateerden de Duitse autoriteiten. 300 tot 400 euro per maand voor een matras op de grond, in een kamer die ze met een ander moesten delen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is van ‘woekerhuur’.

Tweede actie in korte tijd

De situatie van arbeidsmigranten is al een paar jaar een hoofdpijndossier in het grensgebied. Nederland kampt met een groot tekort aan woningen, terwijl er aan de Duitse kant van de grens bij Nijmegen veel panden leeg staan. Daarbij komt dat de Nederlandse wet een huurplafond voor arbeidsmigranten kent: uitzendbureaus mogen niet meer dan een kwart van het salaris aan huur inhouden. Maar via de Duitse route is die regel te omzeilen.

Het gevolg is dat er naar schatting zo’n tweeduizend arbeidsmigranten verblijven in Duitse grenssteden als Emmerich, Kleve, Goch en Geldern. Daar lijkt het de autoriteiten in toenemende mate menens om misstanden aan te pakken. In februari was er al een grote ‘razzia’, zoals de Duitsers het noemen, in Emmerich en Geldern. Dit weekend volgde in Goch dus een tweede grote actie.

Bij de actie in februari was de situatie overigens nog een stuk schrijnender. “Dit is niet te vergelijken met de catastrofale misstanden van toen”, benadrukte landraad Silke Gorißen in de Neue Ruhr Zeitung. Van woningen vol schimmel en kakkerlakken - zoals in Emmerich - was ditmaal geen sprake.

Scherp zwaard

“We hebben opnieuw een belangrijke slag toegebracht tegen de onmenselijke huisvesting van uitzendkrachten”, zei minister Scharrenbach daarover in een toelichting. Ze wees daarbij ook op verscherpte regels die in Noordrijn-Westfalen sinds enkele maanden van kracht zijn. In een nieuwe wet zijn de minimumvereisten voor woningen met arbeidsmigranten nu beter vastgelegd.

Ook hebben eigenaren sinds 31 maart een meldplicht bij de gemeente. Houden ze zich daar niet aan, dan kan dat leiden tot een boete van 500.000 euro. Daarmee, zo formuleert Scharrenbach, heeft de Duitse overheid nu een ‘scherp zwaard’ om dit soort misstanden aan te pakken.

Net als in februari nam ook de Nederlandse Arbeidsinspectie deel aan de actie. Die gaat nu onderzoeken of de uitzendbureaus ook arbeidswetgeving hebben overtreden.

