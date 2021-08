DSM wil verhuizen. En subsidie lijkt daarin een rol te spelen

Commotie rond multinationals is er geregeld, maar rond DSM haast nooit. Nu wel. Reuring is er niet omdat er iets mis is met de ingrediënten voor voedingsmiddelen of de kunststoffen die DSM produceert. Er komt ook geen grote ontslagronde. De commotie gaat over de verhuizing van het bedrijf dat ooit begon als De Staatsmijnen, daarna tot Dutch State Mines werd omgedoopt en nu ‘gewoon’ DSM heet.

Heerlen was niet blij met het besluit

Reuring was er eerst toen DSM aankondigde dat het Heerlen wil verruilen voor Maastricht. Dat viel niet goed in de voormalige mijnstad, een van de armste steden van Nederland met een hoog werkloosheidspercentage. DSM huist er al sinds 1902 en liet in 1983 aan Het Overloon een hoofdkantoor optrekken dat het in 1985 betrok.

Volgens de DSM-leiding is dat kantoor te groot. Het biedt plaats aan duizend werknemers, er werken er nu circa 725 en er is behoefte aan werkruimte voor 350 a 400 mensen – ook bij DSM zal na corona meer worden thuisgewerkt.

Naar eigen zeggen verkende de DSM-directie drie verhuisopties: de Amsterdamse Zuidas, het financiële centrum van Nederland, waar in het verleden ook Philips (vanuit Eindhoven), AkzoNobel (vanuit Arnhem) en Arcadis (ook Arnhem) neerstreken. Dan was er Kaiseraugst bij Basel in Zwitserland, het land waar een kleine tien procent van DSM’s personeelsbestand huist en waar DSM veel produceert. Van de 9 miljard euro aan omzet die DSM in 2020 haalde, kwam 28 procent van productielocaties in Zwitserland. In Kaiseraugst verrijst ook een nieuw innovatiecentrum van DSM.

Kosten? Zo’n zeventig miljoen euro

Maar de keuze viel, volgens DSM mede vanwege de historische banden met Limburg, op het centrum van Maastricht, nabij het station, met de auto zo’n 20 minuten rijden van Het Overloon: op een bioscoop en een monumentale school die tot één gebouw worden omgevormd. Een duurzaam gebouw, benadrukt DSM. Kosten? Zo’n zeventig miljoen euro. Waaraan de gemeente Maastricht en Provinciale Staten van Limburg elk 1,75 miljoen subsidie zouden bijdragen.

Maar in de Limburgse Staten is verzet gerezen tegen die steun. Waarom 1,75 miljoen oplepelen voor een verhuizing van een bedrijf dat geld genoeg heeft? Topman Dimitri De Vreeze, co-bestuursvoorzitter van DSM, reageerde deze week op die bezwaren. Hij zei dat een verhuizing naar Maastricht voor DSM duurder is dan een verhuizing naar Amsterdam en dat de subsidies een belangrijke rol speelden bij de keuze voor Maastricht. Als de subsidie van de provincie niet komt, zijn Amsterdam en Basel weer in beeld, meldde De Vreeze.

Daarmee waren de gemoederen natuurlijk niet gesust. Heeft dat bedrag van 1,75 miljoen (2,5 procent van de verhuiskosten) echt een doorslaggevende rol gespeeld bij het besluit van DSM’s? En als dat zo was, zou dat bedrag zo’n rol moéten spelen?

Handje ophouden bij de provincie lijkt niet nodig

DSM mag een beursgenoteerde multinational zijn en geen filantropische instelling, het bedrijf geldt al decennia als sociaal. De banden met de vakbonden zijn doorgaans goed. DSM geldt als vooruitstrevend en innovatief en heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Winstmaximalisatie staat niet voorop, althans niet altijd.

Goed winstgevend is DSM wel. Daarbij incasseerde het recent een boekwinst van 567 miljoen op de verkoop van bedrijfsonderdelen en komt er nog eens zo’n 300 miljoen binnen door de verkoop van belangen in een ander bedrijf. Kortom: armoede is geen troef in (nu nog) Heerlen. Handje ophouden bij de provincie lijkt niet nodig. Verhuizing naar Amsterdam of Basel zal voor personeelsleden grote gevolgen hebben. Wil DSM het onderste uit de kan halen? Of speelt er meer?

Woordvoerders van het concern waren donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van de gemeente Maastricht, dat DSM graag ziet komen, liet weten dat de gemeenteraad achter de subsidie van 1,75 miljoen staat en dat het wachten nu is op het besluit van Provinciale Staten. Dat staat voor september op de rol.

