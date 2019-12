Drogisterij Etos dreigt met Kerst leeg te blijven door stakend personeel

In een van de belangrijkste weken van het jaar voor de detailhandel dreigen lege schappen de winkels van Etos te ontsieren. Niet omdat de artikelen van de drogisterij vlak voor Kerst massaal over de toonbank vliegen, maar doordat de winkels deze dagen vrijwel geen nieuwe aanwas aan voorraden ontvangen. Tientallen medewerkers van het distributiecentrum staken momenteel, nadat de onderhandelingen over een salarisverhoging zijn geklapt.

De leiding van Etos kreeg van het distributiepersoneel tot donderdagochtend 11 uur de tijd om akkoord te gaan met hun looneis van 5 procent extra. Per direct. Sinds het ultimatum is verstreken, demonstreren zeker honderd van de 125 vaste werknemers voor het pand in Beverwijk, zegt Ali Aklalouch die namens FNV onderhandelt voor het personeel.

Vandaag, tijdens de tweede stakingsdag, stonden de eerste stakers al om 04.00 uur voor de deur. Met tenten en veel koffie en broodjes houden ze het wel even vol, ziet Aklalouch. De logistieke medewerkers hervatten hun taken pas als Etos hun voorstel inwilligt. “Het personeel weet dat ze consumenten en winkelmedewerkers vlak voor Kerst extra duperen”, stelt Aklalouch. “Maar dat is niet hun schuld, zeggen ze. Ze willen gewoon een fatsoenlijk loon.”

Schade van de laatste jaren inhalen

Nadat de voorgaande cao in maart 2016 was afgelopen, zag het distributiepersoneel de salarissen enkele keren maar mondjesmaat stijgen. De looneis van het personeel toont volgens de FNV aan dat Etos flink wat schade van de laatste jaren moet inhalen. “Maar het voorstel van Etos is zo onoverbrugbaar, dat onderhandelen geen zin meer heeft.”

De drogisterij biedt het personeel een verhoging van 7,25 procent over twee jaar, zegt Etos-woordvoerder Pauline van den Brandhof. Nu 4 procent, volgend jaar 2,25 procent en in 2021 nog eens 1 procent. Maar dat klopt niet helemaal, zegt FNV-onderhandelaar Aklalouch. Volgens hem komt de loonstijging neer op 1,25 procent per jaar. “Het personeel verliest een deel van de vrije dagen en toeslagen, dus is hun aanbod in de praktijk veel lager.” Overigens geldt de looneis niet voor het winkelpersoneel, zegt Aklalouch.

De staking komt voor Etos zeer ongelegen, ziet Van den Brandhof. Toch hoeven de werknemers vlak voor Kerst niet op water bij de wijn te rekenen. “FNV is van harte uitgenodigd om opnieuw te komen praten, maar ze kennen ons aanbod.” Consumenten merken weinig van de staking, verwacht de woordvoerder. Zo kunnen overgebleven vaste krachten in het distributiecentrum rekenen op de hulp van meer dan honderd uitzendkrachten die niet meestaken. “De schappen zullen leger zijn, maar dat zal klanten niet opvallen.”

De medewerkers vinden het genoeg geweest

Of dat echt zo is, valt te betwijfelen. In een memo die de leiding van Etos naar het eigen personeel stuurde, staat dat maar 150 van de 543 filialen maandag kunnen rekenen op vracht. En ook maar op een klein deel van de belangrijkste artikelen, zoals paracetamol, shampoo en tandpasta. Verder komt er niets.

Onderhandelaar Aklalouch verwacht dat de eerste contouren van lege schappen maandag zichtbaar zijn. En als Etos niet snel over de brug komt, moeten de winkels langer op bevoorrading wachten. “De medewerkers vinden het genoeg geweest en wachten nu op Etos.”

