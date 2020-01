Dos Santos formeel aangeklaagd voor witwassen en verduistering in Angola

Waar Isabel dos Santos al voor vreesde, gebeurde woensdagavond. De Angolese zakenvrouw, die erom bekend staat de rijkste vrouw van Afrika te zijn, wordt in haar eigen land aangeklaagd voor verduistering en witwassen. De officier van justitie van Angola heeft laten weten dat het er niet op lijkt dat Dos Santos mee zal werken met de Angolese autoriteiten. Momenteel verblijft Dos Santos in Londen. Ze ontkent alle beschuldigingen en zegt volgens persbureau AP dat er sprake is van een ‘heksenjacht’ van de nieuwe machthebbers in Angola.

Dos Santos is de dochter van de voormalige president van Angola, José Eduardo dos Santos, die aan de macht was van 1979 tot 2017. Hij bezorgde zijn dochter in 2016 de hoogste baan bij staatsoliebedrijf Sonangol. Bij dit bedrijf, dat kapitalen verdient met de vele delfstoffen in Angola, zou Isabel dos Santos grote sommen geld achterover hebben gedrukt. Het totale fortuin van Dos Santos wordt geschat op 2 miljard dollar.

Beeld Brechtje Rood

Afgelopen december oordeelde een Angolese rechter al dat Dos Santos vanwege dubieuze deals met Sonangol en het staatsdiamantbedrijf Sodiam ruim 1,1 miljard dollar zou hebben onttrokken aan de Angolese staatskas. Haar bankrekeningen in Angola werden daarom bevroren.

Nederlandse brievenbusmaatschappijen

Het verhaal van de gevallen Angolese oud-presidentsdochter heeft een Nederlandse dimensie, zo bleek eerder uit onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad naar de zogeheten Luanda Leaks, de gelekte interne administratie van Isabel dos Santos. De Angolese oud-presidentsdochter beheert al jaren honderden miljoenen aan betwiste bezittingen via Nederland. Uit de gelekte administratie, die via het Afrikaanse klokkenluidersplatform PPLAAF in handen kwam van het internationale journalistenconsortium ICIJ, bleek dat Dos Santos via Nederlandse brievenbusmaatschappijen grote belangen heeft in onder andere olie-, telecom- en diamantbedrijven. De Nederlandsche Bank zette al in 2012 vraagtekens bij de belangen van Dos Santos via Nederland, maar haar bedrijven onttrokken zich eenvoudig aan het toezicht en zijn nog altijd actief.

Ook bleek uit de Luanda Leaks dat het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord betrokken is bij mensenrechtenschendingen en mogelijke corruptie bij een project van Dos Santos in Angola. Naast Van Oord zijn ook ING Bank en Atradius, de kredietverzekeraar van de Nederlandse staat, bij het project betrokken.

Lees ook:

De zelfverrijking van Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika

Honderdduizenden gelekte documenten uit de administratie van ex-presidentsdochter Isabel dos Santos laten jarenlange corruptie zien.

De prijs van een miljoenenproject

Inwoners van de Angolese hoofdstad Luanda zijn zes jaar geleden voor een prestigieus bouwproject met grof geweld uit hun huizen verjaagd. Waarom stapten baggerbedrijf Van Oord, ING en de Nederlandse overheid in dat project terwijl er zoveel signalen waren van wanbeleid en corruptie? Een reconstructie.