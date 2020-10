Door thuiswerken zijn minder kantoorpanden nodig. Wat doet dat met de kantorenmarkt?

Hoe het ook afloopt met de coronapandemie, het virus heeft de wereld op zijn plek gezet. Ook op zijn werkplek. De vanzelfsprekendheid van het kantoor heeft plaatsgemaakt voor de mogelijkheden van het thuiswerken. Op de website van Ahrend, groot in kantoorinrichting, is het nieuwe werken al omarmd. ‘De werkomgeving verandert blijvend’, staat er groot te lezen. En: ‘Thuiswerken? Wij regelen het voor je’. Voor de zekerheid claimt Ahrend toch ook maar oplossingen te bieden om ‘samen op verantwoorde wijze weer aan de slag te gaan in onze vertrouwde werkomgeving’.

Het zal ook wel beide worden, denkt Madeline Buijs, sectoreconoom bouw en vastgoed bij ABN Amro. “Enerzijds gaat er meer thuis gewerkt worden, waardoor minder vloeroppervlak nodig is. Anderzijds hebben de mensen die wel op kantoor werken meer ruimte nodig. Hoe dan ook heeft deze nieuwe situatie een negatief effect op de kantorenmarkt.”

Eerst stijging, dan daling

ANB Amro berekende onlangs dat de waarde van het Nederlandse vastgoed eerst nog met 1,5 procent stijgt. Volgend jaar daarentegen verwacht de bank een daling van de waarde van kantoorpanden van 6 procent. Buijs: “Dat heeft te maken met de verwachte toename van de werkloosheid. Het effect daarvan duurt altijd even, loopt als het ware achter de ontwikkeling van de economie aan.”

Dat de toekomst van al die gebouwen langs de ringwegen en op industrieterreinen op losse schroeven staat wordt bijna per dag duidelijker. Een recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) wijst uit dat ongeveer 40 tot 60 procent van werkend Nederland verwacht vaker te blijven thuiswerken, ook als de crisis voorbij is. Volgens het KiM is die verwachting gedurende de coronacrisis gestegen. De voorkeur van de meeste ondervraagden in het onderzoek gaat uit naar 1 tot 3 dagen per week thuiswerken.

Sven Bertens, vastgoedadviseur bij JLL, moet nog maar zien of het in de praktijk zo uitpakt. “De nadruk komt al snel te liggen op de negatieve structurele effecten van de crisis, maar het is genuanceerder. Er zijn ook onderzoeken die uitwijzen dat mensen juist graag weer terug naar kantoor willen.” Bovendien denkt Bertens dat de aard van het werk hierbij een grote rol speelt: “Een advocaat zal niet snel met zijn dossiers thuis gaan zitten. Op termijn denk ik dat de vraag naar kantoorruimte gewoon weer stijgt.”

JLL is een tussenpartij die bedrijven adviseert op het gebied van huisvesting, bijvoorbeeld over het benodigde aantal vierkante meters. Bertens merkt dat veel klanten vooral kampen met onzekerheid: “Ze hebben behoefte aan scenario's. Wat als ...? Sommige bedrijven gaan over op een andere strategie. Een kleiner hoofdkantoor, bijvoorbeeld. Anderen zetten hun kantoor juist ruimer op. Dit is een periode van puzzelen.”

‘Werk is een activiteit, geen plaats’

Bij financiële dienstverlener KPMG zijn ze druk met die puzzel bezig. Het bedrijf heeft een reusachtig kantoorpand in Amstelveen langs de A9 en daarnaast nog elf kantoren voor in totaal 3500 voltijdsbanen.

“Natuurlijk heeft de nieuwe realiteit van hybride werken een groot gevolg voor de balans in waar wij en onze klanten werken: bij de klant, op kantoor of thuis”, zegt woordvoerder Willem Bonekamp van KPMG. De gedachte van het bedrijf luidt nu: werk is een activiteit, geen plaats. “De rol van het kantoor gaat hierdoor veranderen. Het wordt veel meer dan nu een clubhuis waar je komt voor de sociale interactie en de creatieve samenwerking.”

“Dat dit gevolgen kan hebben voor het aantal vierkante meters dat we huren en hoe we dat inrichten is waarschijnlijk, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken over onze kantoorlocaties of de manieren waarop wij kantoorruimte huren. Wij blijven het namelijk ook belangrijk vinden dat we in buurt van onze klanten werken. Onze markten zijn immers óók regionaal”, besluit Bonekamp.

Sven Bertens van vastgoedadviseur JLL ziet deze crisis ook als kans om kantoren die volledig leeg komen te staan om te bouwen naar woningen. “Huizen, kamers voor studenten; de behoefte aan huisvesting is groot. Toch denk ik dat deze crisis voornamelijk zal worden aangewend om de kwaliteit van kantoren te verhogen naar duurzamere en veiligere gebouwen om in te werken.”

