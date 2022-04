Door schaarste gaat de handel in tweedehands auto's nu de huizenmarkt achterna

Wie een gebruikte auto ziet naar zijn of haar smaak moet er snel bij zijn. Want ze zijn zo weg en worden verkocht voor steeds hogere bedragen. De prijs voor een occasion is voor de elfde maand op rij gestegen, meldt online-autoplatform AutoScout24. De gemiddelde prijs voor een tweedehands personenauto bereikte in maart een recordbedrag van 22.723 euro. Ter vergelijking: in oktober 2020 kostte een gebruikte personenwagen in Nederland nog gemiddeld 18.402 euro.

In een maand tijd moeten autokopers volgens data van AutoScout24 gemiddeld 276 euro meer voor een tweedehands wagen neertellen (1,3 procent meer dan in februari). “De vraag is hoog, het aanbod is gedaald door onder meer het chiptekort en daarbij is het autobezit toegenomen door corona”, stelt een woordvoerder van Autoscout24.

Hysterie op de huizenmarkt

Bij concurrenten Autotrack.nl en Gaspedaal.nl is het al niet anders. De aanhoudende prijsstijgingen door een schaarste aan auto’s, doen sterk denken aan de hysterie op de huizenmarkt. Rico van der Vies, commercieel directeur namens beide merken: “Dat is een vergelijking die je perfect kunt maken. Normaal gesproken is er een teveel aan auto’s. Nu is de vraag al enige tijd groter dan het aanbod en ook de restwaarde van gebruikte auto’s gaat omhoog. Het verschil met de huizenmarkt is nog wel dat het – ondanks het huidige tekort aan onderdelen – makkelijker is om auto’s te bouwen dan woningen.”

De voornaamste reden van de oververhitte markt voor occasions is volgens Van der Vies de pandemie: “Vanaf de eerste coronagolf is er een grote behoefte ontstaan aan individuele mobiliteit. Mensen meden het openbaar vervoer en ruilden trein en bus in voor een nieuwe of gebruikte auto. Door de lockdowns kon er minder worden uitgegeven aan andere dingen en is er gespaard voor verwennerijen als een auto. De oververhitte markt is niet alleen een Nederlands probleem, het is wereldwijd.”

Ook meer belangstelling voor elektrische auto’s

Volgens Autoscout24 is in Europa een tweedehands auto het duurst in Frankrijk en Duitsland. Daar liggen de gemiddelde occasionprijzen inmiddels op meer dan 27.000 euro. Ook in Oostenrijk en België zijn gebruikte auto’s nog duurder dan in Nederland. Of er – net als op de woningmarkt – al regelmatig wordt overboden op gebruikte auto’s, kunnen ze bij Autoscout24 niet zien: “Wij hebben alleen inzage in de vraagprijzen, niet in de daadwerkelijke verkoopprijzen”.

Rico van der Vies van Autotrack.nl en Gaspedaal.nl ziet nog geen tweedehands auto's voor meer geld van eigenaar wisselen dan waarvoor ze te koop staan: “Opbieden is nog geen fenomeen.” Wel groeit de belangstelling voor tweedehands elektrische auto’s. Op Gaspedaal.nl is tot nu toe 49 procent vaker gezocht op elektrische occasions dan vorig jaar in dezelfde periode.

