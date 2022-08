Door het lage waterpeil komen bedrijven niet meer aan hun grondstoffen: ‘We hebben de verkoop gestaakt’

Of de droogte de inflatie verder opstuwt? “Jazeker”, zegt Rob Ebergen, verkoopteamleider bij De Beijer Group, producent van bouwgrondstoffen in het Gelderse Dodewaard. Splitsoorten, zand, funderingsmateriaal en vooral grind: Ebergens voorraden verdwijnen als sneeuw voor de zon. Nieuwe leveringen blijven uit, dus moet de leverancier zijn klanten, waaronder betonfabrieken en asfaltcentrales, soms al ‘nee’ verkopen. Bouwbedrijven concurreren met elkaar om de minimale grondstoffenvoorraden.

Dat heeft alles te maken met het lage waterpeil. In de Waal, de Lek, de IJssel en vooral de Rijn kunnen veel binnenvaartschepen slechts de helft van hun transportcapaciteit gebruiken. Schepen varen langzamer en liggen door de smallere geulen in de file. Op sommige wateren is een inhaalverbod afgekondigd.

Sluiscomplex Weurt in het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen, een van de drukste binnenvaartknooppunten, is gesloten. Door de lage waterstand dreigen schepen een drempel te raken. Een tweede sluis van het complex kampt met een storing door achterstallig onderhoud, zoals bij meer sluizen het gebrek aan onderhoud de laatste jaren nu pijnlijk duidelijk wordt. Dat zegt Maira van Helvoirt, secretaris van de Koninklijke Binnenvaart Nederland (BLN).

Om toch te kunnen doorvaren, wijken schepen daarom uit naar het Brabantse Grave. Maar de sluis aldaar is niet toegerust op zoveel schepen. Een dag vertraging is geen uitzondering. Extra schepen inzetten om de verminderde capaciteit per schip te compenseren, heeft dus niet altijd zin. Dat lukt ook niet, want schepen zijn niet beschikbaar. Ze varen al over de Donau om graan te exporteren. En anders zijn er niet genoeg schippers om de schepen te besturen.

Geen doorkomen aan

“De droogte verergert de problemen van de binnenscheepvaart die er al waren”, zegt Van Helvoirt. Leveringen komen later op hun bestemming en de prijzen stijgen. Vooral die van ‘droge’ lading: staal, aluminium, zand, grind en containers. Die werden dit jaar al fors duurder en het lage waterpeil versterkt dat nog eens. Industriële goederen waren in juni ruim 30 procent duurder dan dezelfde maand vorig jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week. ING verwacht dat de prijzen van grondstoffen door de droogte verder zullen stijgen.

“Het houdt een keer op, we kunnen de stijgende transportkosten niet blijven doorberekenen aan onze klanten”, zegt Ebergen. Voor sommige grondstoffen is dat al het geval, waardoor de verkoop is gestaakt. De producent beschikt over eigen binnenvaartschepen. Die liggen stil in de opstopping tussen het Duitse Karlsruhe en Zwitserland, van waaruit het bedrijf grind importeert. Door het lage waterpeil is er geen doorkomen aan, zegt Ebergen.

In Duitsland versterkt de droogte ook de energiecrisis. Door het lage waterpeil van de Rijn, de Donau en de Elbe wordt het vervoer van kolen naar elektriciteitscentrales steeds lastiger. Terwijl er juist nu een grote behoefte is aan kolen ter vervanging van Russisch gas. Die kolen moeten uit de haven van Rotterdam komen. Daarvoor zijn extra schepen en mankracht nodig. Daardoor zullen vertragingen van andere ladingen, zoals de bouwgrondstoffen, verder toenemen, zegt Van Helvoirt van de BLN.

Kwetsbaar

In Nederland kunnen kolencentrales sinds kort weer volop draaien, in plaats van op 35 procent, zoals het kabinet aanvankelijk had bepaald. Maar een situatie zoals in Duitsland krijgen wij niet, zegt Rico Luman, senior econoom transport, logistiek en automotive bij ING. “Door centrales die gunstig gelegen zijn op de Maasvlakte en de Groningse Eemshaven. Die kunnen eenvoudig worden beleverd.”

De economische gevolgen van de malaise in de binnenscheepvaart verschillen sterk per regio. De scheepvaart tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen heeft veel minder last van laagwater. Raaymakers Zand- en Grindhandel uit het Brabantse Oirschot bijvoorbeeld merkt niets van transportproblemen en draait juist overuren, zegt het ­bedrijf.

Transport via de binnenscheepvaart wordt kwetsbaarder, voorziet Luman. “De waterstanden zijn onzeker en dat schaadt de vervoerszekerheid. Klimaatverandering zorgt ervoor dat dit probleem groter wordt.”

