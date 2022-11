Door het FTX-schandaal zijn veel mensen hun geld kwijt, en dat kan zo opnieuw gebeuren

Is het al tijd om te spreken van een ‘2008-momentje’ in de cryptowereld? Van een domino-effect waarbij grote cryptobedrijven één voor één dreigen om te vallen, zoals met banken gebeurde tijdens de financiële crisis van veertien jaar geleden?

Nee, zo erg is het nu nog niet. Maar het mag duidelijk zijn dat de cryptosector, waar wordt gehandeld en geïnvesteerd in digitale munten als bitcoin en ethereum, momenteel volledig op zijn kop staat. Dat heeft alles te maken met het vrij onverwachte omvallen van FTX, tot voor kort nog een van ’s werelds grootste handelsbeurzen voor cryptomunten. Overal ter wereld, ook in Nederland, zijn klanten van dat bedrijf nu waarschijnlijk voorgoed hun geld kwijt.

FTX werd vanaf de Bahama’s gerund door een groepje jonge en steenrijke ondernemers. Klanten konden er bitcoins en andere munten kopen, en die bij FTX stallen in een zogeheten bewaarportemonnee. Zeg maar een soort bankrekening.

Risicovolle beleggingen

Begin vorige week kwam het gerucht naar buiten dat de 30-jarige oprichter Sam Bankman-Fried het geld van klanten heeft gebruikt om verliezen af te dekken van een van zijn andere bedrijven, Alameda Research, dat zich bezighield met zeer risicovolle beleggingen.

Toen dit bekend werd, besloten klanten massaal hun geld weg te halen uit hun bewaarportemonnee bij FTX. Totdat dit simpelweg niet meer kon omdat een deel van het vermogen was gebruikt voor de verliezen van Alameda, een bedrijf dat nu in een faillissementsprocedure zit.

Tot overmaat van ramp zouden hackers dit weekend ook nog één miljard dollar hebben gestolen van FTX, al zou het ook kunnen dat Bankman-Fried zelf wat geld heeft weggesluisd.

2,2 miljard euro in crypto

Hoeveel Nederlanders nu hun geld kwijt zijn, is niet bekend. Uit nieuw onderzoek van advieskantoor Multiscope blijkt dat zo’n 1,9 miljoen Nederlanders in totaal voor 2,2 miljard euro in crypto geïnvesteerd hebben.

Een van de vele vragen die bitcoin-adepten en analisten nu hebben, is of de brand zich verder zal verspreiden. Hoeveel andere cryptobeurzen hadden bijvoorbeeld een groot belang in hun concurrent FTX, of hadden daar grote leningen bij uitstaan? Die zouden nu zelf in liquiditeitsproblemen kunnen komen.

Vanwege alle commotie verzekerde concurrent Crypto.com zijn klanten maandag in elk geval dat ze hun geld kunnen blijven opnemen als ze dat willen. Tijdens een live vraag-antwoordsessie vertelde topman Kris Marszalek dat Crypto.com maximaal 10 miljoen dollar zou kunnen verliezen door het omvallen van FTX, waarmee hij zorgen over de financiële gezondheid van zijn bedrijf wilde wegnemen bij beleggers.

Andere bedrijven in de gevarenzone

“Niemand weet op dit moment hoeveel risico’s andere cryptobedrijven lopen”, zegt analist Teunis Brosens van ING. “Er zijn in de cryptosector namelijk nog altijd geen harde wetten of regels over financiële transparantie.”

Met andere woorden: een cryptobedrijf is niet verplicht om klanten en beleggers inzicht te geven in hoeveel het blootstaat aan risicovolle beleggingen. Daardoor is onduidelijk of, en zo ja hoeveel andere bedrijven in de gevarenzone zitten. “Analisten kijken daarom nu om zich heen: wie wordt de volgende?”, zegt Brosens.

Het fiasco bij FTX had kunnen worden voorkomen als er regels waren geweest over ‘vermogensscheiding’, zegt hij. Zoals die regels er ook zijn bij het beleggen in bijvoorbeeld aandelen. Vermogensscheiding betekent dat een beurs de tegoeden van klanten apart moet houden, en daar niet aan mag komen.

Tijd om voor te bereiden

“Als ik een aandeel koop met een beleggingsapp, dan is dat aandeel van mij. Dat staat op mijn naam. Zelfs als de beleggingsapp in de problemen komt en omvalt, dan blijft dat aandeel van mij. Dat is nu met beleggen in cryptomunten nog niet vastgelegd.”

In Brussel ligt inmiddels EU-brede wetgeving klaar die klanten in de toekomst moet beschermen, en die onder meer vermogensscheiding moet afdwingen. Maar deze zogeheten Micar-wet zal pas in 2024 echt in werking treden, aangezien toezichthouders en het bedrijfsleven zelf nog even de tijd moet krijgen om zich daarop voor te bereiden.

