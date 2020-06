Door de vertraging bij de FNV zit Koolmees in een lastig parket

De pensioenplannen van minister Wouter Koolmees (sociale zaken) lopen mogelijk vertraging op. Een klein deel van het ledenparlement van de FNV blokkeerde vrijdag de goedkeuring van nieuwe pensioenregels. Het ledenparlement telt in totaal 105 vakbondsleden en dat vergadert over twee weken (4 juli) opnieuw, maar dat is te laat om de pensioenplannen nog voor het begin (3 juli) van het zomerreces in de Tweede Kamer te behandelen.

De verandering van het pensioenstelsel is een van de belangrijkste projecten van dit kabinet. Er wordt al tien jaar over gepraat en Koolmees hoopte met groen licht van de FNV-achterban vrijdag een flinke stap te zetten. Een jaar geleden was er een digitale stemming onder alle leden van de FNV. Toen stemde 75 procent voor het pensioenakkoord. Nu gaat het over de praktische uitwerking van die plannen. Daarvoor is geen ledenraadpleging nodig, maar hun vertegenwoordigers in het ledenparlement moeten er wel mee instemmen.

Het pensioenakkoord werd een jaar geleden gesloten tussen kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties. Die laatste twee partijen betalen de premies voor de aanvullende pensioenen en het kabinet kan daarom bij het bouwen van een nieuw stelsel niet om hen heen.

De FNV stelde een stemming eerder deze week ook al uit. Koolmees hoopte vrijdagochtend wel een fiat te krijgen en wilde de uitwerking van de pensioenplannen diezelfde dag met zijn collega-ministers bespreken en snel naar de Tweede Kamer sturen. Nu de FNV een beslissing uitstelt, moet hij wachten.

Voor de zomer langs de Eerste en Tweede Kamer

Koolmees heeft altijd aangegeven dat de pensioenplannen voor de zomer de Tweede en Eerste Kamer moeten passeren. Hij hamert er ook op dat het pensioenakkoord bestaat uit diverse onderdelen. De nieuwe regeling voor pensioenuitkeringen is één facet, maar er staan ook afspraken in over onder meer eerder stoppen met werken voor zware beroepen en over een vertraging van de verhoging van de AOW-leeftijd. Koolmees wil steun van de Kamer voor alle bouwstenen en begint daarna met een tijdrovende klus, namelijk het vastleggen van die onderdelen in wetten. Die moeten opnieuw door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.

Door de vertraging bij de FNV zit Koolmees in een lastig parket. De regeling voor vervroegd pensioen bijvoorbeeld moet op 1 januari ingaan. Dat dreigt niet door te gaan als de Kamer pas na het zomerreces instemt met het totale pakket. Bovendien moet er in het najaar een beslissing worden genomen over dreigende pensioenkortingen. Haast is ook geboden omdat het kabinet tot de verkiezingen van volgend jaar nog maar negen maanden de tijd heeft. Het is niet prettig voor een kabinet om in demissionaire staat belangrijke wetten door het parlement te loodsen.

“Het risico van vertraging is aanwezig”, zei Koolmees nadat de ministerraad zich vrijdag niet over zijn pensioenplannen kon buigen. Over het uitblijven van een besluit toonde hij zich ‘zeer teleurgesteld’. Hij heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de verandering van de pensioenen. Een jaar geleden werd er niet alleen een akkoord bereikt met de werkgevers en de vakbonden, maar de minister wist ook GroenLinks en de PvdA achter de plannen te krijgen en is daardoor verzekerd van voldoende steun in de Eerste Kamer.

Over mogelijkheden om de mogelijke vertraging te vermijden of in te halen wilde Koolmees nog niets zeggen. “Ik ga nadenken”, zei hij. De minister zal de komende weken alle zeilen moeten bijzetten om zijn pensioenplannen te redden. De FNV houdt hem ook de komende weken in spanning over de stemming in het ledenparlement. Ondertussen moet hij een oplossing vinden voor de Haagse parlementaire behandeling. Het ligt het meest voor de hand dat hij de Tweede Kamer vriendelijk vraagt in de eerste week van het reces met hem te debatteren. Hij gaf een schot voor de boeg: “Ik ben beschikbaar.”

