Door de pandemie springt de schuldenberg van ’s werelds grootste bierbrouwer meer in het oog

’s Werelds grootste bierbrouwer, nota bene die achter het populaire Coronabier, kampt met fors lagere verkoopcijfers door de coronacrisis. Het Belgische AB InBev zag het aantal verkochte liters bier met 5,7 procent dalen vorig jaar. De winst van de moeder van onder meer Hertog Jan, Budweiser en Stella Artois daalde nog veel harder: van 5,9 miljard euro in 2019 naar 4,1 miljard in 2020.

Niet heel gek misschien, met cafés en restaurants die in het ene na het andere land op slot moesten. Beursanalisten zagen de lagere verkoopcijfers dus al aankomen en hadden zelfs op grotere financiële klappen gerekend.

Maar toch, reken 5,7 procent lagere afzet om naar afzonderlijke flesjes (á 0,33 liter) en je schrikt even: in 2020 gingen er ruim 9 miljard minder van over de toonbank. Wereldwijd bedient AB InBev zo’n 2 miljard mensen, die vorig jaar dus gemiddeld bijna vijf biertjes minder dronken uit diens assortiment.

Enorme schuldenberg

Ondertussen is het bedrijf uit Leuven druk bezig om zijn enorme schuldenberg af te bouwen. Die schuld hangt sinds 2016 als een molensteen om zijn nek. In dat jaar nam AB InBev de Zuid-Afrikaanse brouwer SABMiller over. Vorig jaar wist de AB de daarvoor aangeboorde schulden deels af te lossen, onder meer door een Australische dochter te verkopen en de opbrengst daarvan (8,8 miljard euro) naar schuldeisers te brengen.

Ook verkocht AB in december nog een minderheidsbelang in een Amerikaanse blikjesfabriek (goed voor 3 miljard aan contante dollars). Die liquiditeit is nodig om schulden af te betalen waarvan de termijn binnenkort verloopt.

Ondanks die rigoureuze oplossingen voor het schuldenprobleem is het bedrijf alleen maar minder gaan scoren op een getal waar beleggers juist graag naar kijken: de zogeheten schuldratio. Dat is de totale schuld binnen het bedrijf, afgezet tegen de brutowinst. Was de schuld eerst nog vier keer zo groot als de brutowinst, op 31 december was dat naar 4,8 gestegen. Dat komt doordat de brutowinst vorig jaar nog harder daalde dan er schulden afbetaald werden. Het uiteindelijke doel van AB InBev, een schuldratio van twee, is zo verder uit beeld geraakt.

Terugveren

De bedrijfstop verwacht wel dat de opbrengsten komend jaar goed zullen terugveren. Sterker, dat terugveren was al een beetje begonnen – de tweede helft van vorig jaar was goed voor een beetje groei vergeleken met de tweede helft van 2019. Niet dankzij Europa overigens, daar daalde verkoop in het laatste kwartaal nog hard vanwege nieuwe lockdowns. Wel schat AB dat ze hier wat aan marktaandeel gewonnen heeft, met name ook in Nederland.

Dat zou kunnen komen doordat Nederlanders enthousiast zijn over Budweiser, het Amerikaanse bier dat anderhalf jaar geleden zijn intrede deed hier. Het Belgische moederbedrijf geeft geen specifieke groeicijfers voor dat merk, maar noemt de groei wel ‘bijzonder sterk’ in Nederland.

Bier als motor

AB denkt bij te kunnen dragen aan het herstel van de wereldeconomie na de crisis. “In normale tijden is bier een fantastische motor voor economische groei; in een wereld na Covid-19 kan bier een cruciale motor voor herstel zijn”, schrijft bestuursvoorzitter Carlos Brito aan de aandeelhouders.

Daarmee zal hij doelen op de werkgelegenheid die de brouwer verschaft (er werken wereldwijd 164.000 mensen, ongeveer een stad als Arnhem). Brito stelt zijn bieren zo veel mogelijk te produceren met lokale producten, door lokale producenten en voor lokale consumptie.

