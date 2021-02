Door de pandemie gaat afrekenen veel vaker digitaal

De coronapandemie heeft nieuwe vormen van afrekenen een flinke duw in de rug gegeven. Betaalverkeer gaat nu nog vaker digitaal, en de Nederlandse consument gebruikt andere manieren om aankopen af te rekenen. Dat constateert betaalplatform Adyen aan de hand van de eigen jaarresultaten. De transactieverwerker zag in het afgelopen jaar een sterke groei van het aantal online betalingen bij alle branches. De reden van dat veranderde betaalgedrag is uiteraard voor een groot deel toe te schrijven aan webwinkelen en het vermijden van menselijk contact door Covid-19.

Als dat virus er niet zou zijn geweest, zo concludeert Adyen, had de omslag naar op grote schaal digitaal afrekenen nog jaren geduurd. Bij veel ondernemingen in met name de detailhandel en de horeca, is betalen met papiergeld tijdelijk niet mogelijk. Zij schakelden over naar alternatieve manieren om af te rekenen, waarbij uitsluitend online betalen mogelijk is.

Bij Betaalvereniging Nederland zien ze een vergelijkbaar beeld in de transacties. “De betalingen via webwinkels zijn in een jaar tijd met 65 procent gestegen. Ongeveer 70 procent daarvan gaat via iDeal. Het is duidelijk dat er sinds de pandemie een gigantische groei is in digitaal afrekenen”, zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland.

Hygiënisch afrekenen

Hoewel contactloos betalen ook voor corona al bij de meeste Nederlandse consumenten was ingeburgerd, heeft het fenomeen een extra vlucht genomen nu het aanraken van pinapparaten veelal wordt vermeden. Het gebruik van digitale portemonnees zoals Apple Pay en Google Pay nam daarom eveneens toe. Ook buiten Nederland gaven mensen massaal de voorkeur aan hygiënisch afrekenen.

Wereldwijd zag Adyen (Surinaams voor ‘opnieuw beginnen’) het contactloos betalen met 46 procent toenemen. Iets bestellen via scanbare QR-codes is volgens Adyen sterk in opmars tijdens de pandemie. Winkels en musea bieden de optie vaak aan, en op Schiphol is het op sommige plekken mogelijk om de parkeerkosten met een mobieltje te betalen via een QR-code.

Volgens Adyen zijn de overlevingskansen voor bedrijven die zich snel hebben aangepast met nieuwe betaaltechnologie veel groter tijdens de lockdown. ‘Deze ondernemingen compenseerden het in-store-verlies met online bestellingen en pick-up-locaties’, stelt het van oorsprong Nederlandse en beursgenoteerde bedrijf. Ook als de winkels en restaurants weer (helemaal) open mogen, verwacht het betaalplatform dat digitaal betalen blijft en verder zal groeien.

In hoeverre papiergeld nog een rol zal spelen in de nabije toekomst, durft Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland niet te voorspellen. “Het online betalingsverkeer zal wel wat terugzakken als de winkels en restaurants weer open mogen. Zeker is dat het aandeel papiergeld in de winkelkassa tijdens de pandemie van 30 naar 20 procent is teruggelopen.” Betaalvereniging Nederland adviseert consumenten om op te passen voor nepwebwinkels en andere vormen van digitale oplichterij.

Lees ook:

Meer omzet met minder pinbetalingen in oktober dan vorig jaar

Voor heel 2020 tot en met oktober lag het totale aantal pinbetalingen nog altijd ongeveer 7,5 procent hoger dan voor dezelfde maanden van 2019.