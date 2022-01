Door de hoge gasprijzen groeit in de komkommerkas van Koos sinds kort paksoi

Tuinder Koos in ‘t Anker staart zijn kas in. “Normaal staat het hier vol met komkommers”, zegt hij. Door de hoge gasprijzen staat het nu leeg. Op 2700 vierkante meter na dan. Daar steken groene blaadjes uit de grond. Paksoi.

Samen met zijn broer is Koos mede-eigenaar van het familiebedrijf Maatschap in ‘t Anker. De twee hebben eind vorig jaar een klein deel van de kas omgebouwd zodat de paksoi er kan groeien. Komkommers groeien namelijk alleen goed als de verwarming overdag op 20 en ‘s avonds op 18 graden staat. “Niet te betalen met de huidige gasprijzen", zegt hij.

Gelukkig een relatief eenvoudige groente

Paksoi daarentegen groeit gewoon in de (koude) grond. “We doen dit tot de energieprijzen zijn gezakt, dan kunnen we weer nieuwe komkommerplanten poten”, zegt hij. De (gedeeltelijke) teeltwissel is best spannend. Op deze plek, hun kas in het Zeeuwse Veere, kweekt hun vader al sinds 1962 komkommers. Paksoi is iets heel anders, maar gelukkig een relatief eenvoudige groente.

Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland stuurde in november een vragenlijst naar 1200 leden (potplanten-, glasgroente- en snijbloementelers) met als hoofdvraag welk effect de hoge energieprijs heeft op hun bedrijfsvoering. Van de ondervraagden gaf 53 procent aan niets te veranderen, 17 procent besloot hun kas tijdelijk (deels) leeg te laten staan, 28 procent besloot minder of niet meer te belichten. Elektriciteit is nu namelijk ook duur.

Jakoline van Straalen, woordvoerder van Glastuinbouw Nederland, benadrukt dat het gaat om een enquête uit november, de uitkomsten kunnen veranderd zijn. De hoge gasprijzen houden tenslotte al langer aan. Niet alle leden worden even hard geraakt. Dat heeft te maken met de manier waarop ze gas en elektriciteit inkopen. Er zijn veel tuinders die hun gas voor 70 procent langdurig afnemen voor een vaste, stabiele prijs die eerder al is vastgelegd. De overige 30 procent kopen ze dan in via de spotmarkt, tegen dagprijzen. Er zijn ook tuinders die voor de levering van gas volledig ‘spot’ kopen. Zij betalen nu de hoofdprijs.

Ook een automaat voor de deur

Van alle ondervraagden gaf slechts 2 procent aan over te schakelen naar een andere teelt. Van Straalen: “Je hele teeltsysteem en bedrijfsstrategie moet daarvoor op de schop. Komkommers, tomaten en paprika's groeien op substraat, niet in de koude grond. Tomaten omruilen voor sla of radijs, dat doe je niet zomaar”, zegt ze.

Niet voor niets dat Koos in 't Anker maar een deel van zijn kas heeft omgebouwd. “Komkommers gingen de laatste jaren voor goede prijzen de kas uit, dus we hebben een buffertje opgebouwd. We hebben de luxe om te kunnen experimenteren”, zegt hij. De paksoi alleen levert niet genoeg op om rond te komen. Daarom willen hij en zijn broer ook buiten de kas vollegrondsgroenten gaan telen. Hij denkt aan spitskool. Om bij te verdienen komt er ook een automaat voor de deur, waar voorbijgangers de groenten kunnen kopen.

Telers- en handelsorganisatie GroentenFruit Huis laat weten dat consumenten niet bang hoeven te zijn voor lege schappen in de supermarkt. “Als er minder kasgroenten (komkommers, paprika's en tomaten) worden geproduceerd zal dat eerder effect hebben op de export. Misschien dat er dan iets minder paprika's naar het buitenland worden vervoerd", laat een woordvoerder weten.

Naar een meer seizoensgebonden gewas

Wel is het bijna zeker dat de prijzen voor groente én fruit zullen stijgen. De hogere productiekosten in de kassen zullen moeten worden doorberekend. Of de huidige ontwikkelingen er voor gaan zorgen dat we meer seizoensgroenten gaan eten? “Het is niet zo dat tuinders nu massaal hun teelt hebben omgegooid naar een meer seizoensgebonden gewas”, aldus de woordvoerder van de telers- en handelsorganisatie.

Voor sommigen is een teeltwissel überhaupt geen optie. Zij zitten voor een lange tijd vast aan levercontracten met grote afnemers, zoals supermarktketens. Tuinders die in betere tijden zo'n contract hebben getekend, moeten blijven leveren voor prijzen waarin de hoge productiekosten niet zijn meegenomen. “Zodra die contracten aflopen zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over wat nu eerlijke prijzen zijn”, zegt de woordvoerder van GroentenFruit Huis. Volgens haar kunnen de tuinders - ook omdat ze zijn aangesloten bij een vereniging van telers die elkaar helpen - hun afspraken nu nog nakomen.

Teler In 't Anker hoopt in februari of maart zijn paksoi te kunnen oogsten. Hoewel zijn stookkosten nu meevallen heeft hij nog wel last van de hoge prijzen voor meststoffen (voeding voor de planten). Die zijn namelijk met 20 procent gestegen. Hij baalt nu ook dat er geen andere tuinders in de buurt zitten. “Op plekken waar kassen van collega's dichter bij elkaar staan kun je kijken naar de mogelijkheid om over te gaan op aardwarmte of restwarmte. Voor een individueel bedrijf is dat veel te duur”, zegt hij.

Lees ook:

Tuinders in de penarie door hoge gasprijzen: mogelijk minder komkommers en tomaten in de schappen

Tuinders die veel gas en licht verbruiken aarzelen of ze wel aan een nieuwe teelt moeten beginnen nu de gasprijs zo hoog is. Sommigen laten de kas voorlopig leegstaan.

Deze Westlandse tuinder heeft geen last van de gascrisis: ‘De warmte van de zon is gewoon gratis, hè!’

De Westlandse kweker Rob Baan, eigenaar van familiebedrijf Koppert Cress, heeft in tegenstelling tot zijn collega’s weinig last van de hoge gasprijs. Ruim tien jaar geleden besloot hij zijn kas van het gas te halen en energieneutraal te worden.