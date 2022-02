Door de handelsoorlog halen Chinezen hun geluksappeltjes dit Nieuwjaar niet uit de VS

Het is een traditie om met Chinees Nieuwjaar geluksfruit te eten, en dierbaren bijvoorbeeld een doosje appels cadeau te doen. Voorheen profiteerden ook Amerikaanse appelexporteurs van het Chinees Nieuwjaar, dat dinsdag begint. Maar de export heeft een dramatische val doorgemaakt, zegt US Apple, een belangenorganisatie voor 7500 appeltelers en 400 handelsbedrijven.

De laatste drie jaar is de appelexport naar Zuidoost-Azië met 40 procent gedaald, zegt voorzitter Jim Bair. Door de handelsoorlog die oud-president Donald Trump in gang zette, heft China momenteel 50 procent invoerbelasting op Amerikaanse appels. Ze zijn te duur geworden.

Een appel voor vriendschap en gezondheid

Amerikaanse fruittelers voelen de pijn vooral nu het Chinees Nieuwjaar begint, zegt Bair. “Het is een lange, rijke traditie in landen in Zuidoost-Azië om appels te schenken als gebaar van vriendschap en goede gezondheid bij het Chinees Nieuwjaar. Helaas komen de meeste appels dit jaar niet uit de VS.”

In 2015 kreeg de Amerikaanse appelindustrie nog volledige toegang tot de Chinese markt, zegt Bair. “De export groeide tot 2,5 miljoen kisten per jaar en China werd onze zesde exportmarkt.” Maar toen begon de handelsoorlog. Vanaf 2018 kwamen de Verenigde Staten met importheffingen voor allerlei Chinese goederen. In een reactie nam China vergelijkbare stappen. En die belastingen bestaan nog altijd.

US Apple vraagt president Joe Biden nu om de maatregelen tegen China in te trekken, zodat China hetzelfde doet en de appelexporteurs niet langer gestraft worden. De westelijke deelstaat Washington, goed voor 95 procent van de Amerikaanse appelexport, is het hardst getroffen. De uitvoer staat op het laagste punt in 22 jaar, meldt US Apple.

Inflatie bedraagt 7 procent

De vraag of het tijd wordt om de invoerheffingen te schrappen, klinkt luider nu de inflatie zo hard is opgelopen in de VS, tot 7 procent in december. Inflatie maakt het leven duurder, vooral voor mensen die het toch al niet breed hebben, erkende Biden, en hij zou er alles aan doen om die trend te keren. Zou het helpen als importeurs niet langer invoerheffingen doorberekenen aan consumenten?

Voorlopig heeft Biden weinig veranderd aan het handelsbeleid. Net als zijn voorganger ziet hij China als een geduchte rivaal op het wereldtoneel. De extra kosten voor importerende bedrijven lijken bijzaak.

Wat betekenen invoerheffingen voor de inflatie?

Het zou ook een overdreven reactie zijn om vanwege de inflatie terug te keren naar het handelsbeleid van voor 2016, vindt het Economic Policy Institute, een denktank uit Washington die opkomt voor de belangen van werknemers.

De invoerheffingen bestaan al veel langer en hebben de hevige prijsstijgingen van vorig jaar dus niet veroorzaakt, schrijft directeur handel en productie Robert E. Scott, en hij haalt er wat cijfers bij.

Tussen 2016 en 2021 zijn de betaalde invoerbelastingen in de VS gestegen met 49 miljard dollar. Dat staat gelijk aan 0,3 procent van de totale consumentenuitgaven van 16 biljoen dollar. Conclusie: “Het verminderen of afschaffen van de Amerikaanse heffingen zou een minimaal en tijdelijk effect hebben op de prijsniveaus en de inflatie in de Verenigde Staten.”

Slachtoffers van de globalisering

Verder wijst hij op het achterliggende idee van de heffingen. Het was de bedoeling om producten uit China duurder te maken, zodat bedrijven hun fabrieken zouden terughalen naar de VS. Dat is in het belang van de Amerikaanse arbeiders die te lijden hebben gehad onder globalisering van productieketens, vindt Scott.

Dat neemt niet weg dat individuele handelsbedrijven hun positie hebben zien verslechteren. Zoals de appelboeren dus, die ook nog last hebben van verstoringen in het internationale transport.

Waar haalt China nu de appels vandaan? Uit Nieuw-Zeeland en Chili, blijkt uit handelscijfers van de Verenigde Naties. Maar vooral ook uit eigen land. Want niet de VS maar China is de grootste appelproducent ter wereld.

