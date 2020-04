Door de coronacrisis eten we anders. ‘Door onzekerheid doen we minder impulsaankopen’

Producenten van voedingsmiddelen hebben vrij weinig last van de coronacrisis. Eten doen we toch wel. Maar we eten nu anders, zegt Fabrice Favero, hoofd van Nestlé Nederland. “Dat vergt veel van het bedrijf.”

Net als veel andere managers telefoneert, mailt, videovergadert en appt Favero zich door de dagen heen. Gesprekken met zijn managers en twee keer per week een uitwisseling met zijn internationale collega’s. Onderwijzer is hij ook, voor zijn twee kinderen die nog thuis wonen. “Het gaat goed”, zegt de Zwitser, die Nestlé Nederland (ongeveer 1100 medewerkers) ruim een jaar leidt en daarvoor onder meer in Oostenrijk, Noorwegen en Egypte werkte. “Maar het is ook behoorlijk intensief.”

Een paar dagen voordat premier Rutte Nederland op 15 maart ‘op slot’ deed, had Nestlé het thuiswerken al ingevoerd. ’s Werelds grootste voedingsmiddelenconcern heeft hier één fabriek, voor babyvoeding in Nunspeet. Daar wordt doorgewerkt, met extra beveiliging, op anderhalve meter. Er waren veel zieken: de vijfploegendienst werd een vierploegendienst. Meer werkdruk derhalve, die Nestlé compenseert door de medewerkers drie maanden lang 200 euro netto per maand extra te betalen.

Nestlé's Nespresso-winkels zijn dicht, maar gaan wellicht binnenkort open als ze aan het anderhalvemeterprincipe kunnen voldoen. Het personeel wordt doorbetaald. Op het hoofdkantoor in Amstelveen werken normaal zo’n vierhonderd mensen, vooral verkopers en marketeers. Nu zijn het er nog geen tien. Favero verdeelt zijn werktijd tussen huis en kantoor.

Op de babyvoeding na worden alle voedingsmiddelen die Nestlé in Nederland verkoopt – Maggi, maaltijdmixen, vegetarische maaltijden (Garden Gourmet), pizza’s (Wagner), chocola (Smarties, After Eight, Nuts, Bros), koffie (Nespresso, Nescafé) en bronwater (Perrier, San Pellegrino) – geïmporteerd. Ze komen uit 65 fabrieken, deels buiten Europa.

Goed eerste kwartaal Nestlé profiteerde in het eerste kwartaal van het hamstergedrag van consumenten in met name Europa en de Verenigde Staten. De verkopen in China vielen tegen. Verder merkte Nestlé dat door de coronacrisis meer consumenten hun aankopen online deden. Voor het eerst haalde Nestlé meer dan een tiende van zijn omzet uit onlineverkopen. In totaal zag Nestlé de omzet in de eerste drie maanden uitkomen op 20,8 miljard Zwitserse frank, omgerekend zo’n 19,8 miljard euro. Dat was lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, als gevolg van het afstoten van een aantal bedrijfsonderdelen. Op vergelijkbare basis ging de omzet met 4,3 procent omhoog.

De hamsterwoede in maart zette veel druk op de bevoorradingsketen, vertelt Favero. Aanpoten was het. Het verkrijgen van grondstoffen, het afstemmen van de productie, de levering van de producten en het verpakken ervan waren ‘uitdagingen’. Niet altijd was alles meteen beschikbaar. Want met de komst van het virus veranderde ineens het eetgedrag. Naar sommige producten was opeens veel vraag, naar andere veel minder, bij weer andere veranderde de afzetmarkt.

Snacken

Thuis eten is de norm, en dus verkoopt Nestlé sinds de coronacrisis meer bouillonblokjes, maaltijdmixen, vleesvervangers en natuurlijk koffie. Uit eten daarentegen is lastig, zo niet onmogelijk geworden. Nestlé’s ‘horecahoek’ kreeg een tik: minder afzet van bronwater, koffie en voedingsmiddelen voor café’s, snackbars, restaurants en hotels. Weinig mensen zijn nog onderweg, dus is de to-go-verkoop ingezakt. Snacken en chocola eten doen mensen minder. “Als mensen onzeker zijn over hun toekomst, doen ze minder impulsaankopen.”

Minder werk was er ook voor Nestlé’s poot die bedrijven van koffie voorziet. Wel bracht die poot snack- en voedselpakketten bij vijftig ziekenhuizen. Nestlé steunt het Rode Kruis en de actie ‘Help de horeca.’ Personeelsleden die daar de ruimte voor hebben, mogen zich maximaal een dag in de week voor het Rode Kruis inzetten.

Meer consumptie thuis, veel minder uit. Dat is, voorlopig, de realiteit. Favero is al bezig met het vervolg: denken over het anderhalvemeter-klaarmaken van het hoofdkantoor. Als die fase voorbij is, zou het hem niet verbazen als er vaker dan nu wordt thuis gewerkt. Een ding is trouwens niet veranderd: de omzet van Nestlé’s diervoeding (Felix, Gourmet, Felix). Die is crisisongevoelig gebleken.

