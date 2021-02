Door de avondklok breekt het Ziggo-netwerk records

VodafoneZiggo hoeft geen stoepjes open te wrikken, sleuven te graven en kabels te trekken om het vaste netwerk te verbeteren. Dit jaar sluit het kabelbedrijf drie miljoen huishoudens aan op snel internet, en dat gebeurt niet in de straat maar achter de schermen. Eerder ging dat net zo bij drie miljoen andere huishoudens.

In de eigen datacenters van het bedrijf vergroten de techneuten eerst de capaciteit door extra computerkastjes te plaatsen. Vervolgens gaat er een knop om, zodat de data efficiënter door de bestaande kabels gaan – de gegevens worden in feite slimmer verpakt. Als er meer data tegelijk richting de huizen stromen, is het internet dus sneller.

Volgend jaar wil Ziggo het totaal aantal huishoudens met zo’n verbeterde aansluiting op 7,3 miljoen brengen. Dat zijn overigens niet allemaal Ziggo-klanten, want dat zijn er nu 3,9 miljoen. Het gaat om woningen waarmee Ziggo verbinding kan maken. Snel internet betekent dat er 1 gigabit per seconde aan data binnenkomt, oftewel 125 MB. In theorie is dat genoeg om naar 64 tv-zenders tegelijk te kijken, op hoge resolutie.

De vernieuwing van het netwerk kwam goed van pas toen Nederland een jaar geleden thuis moest gaan werken door corona. “Het was aftasten”, vertelt Leo-Geert van den Berg, directeur vaste netwerken bij VodafoneZiggo. “Hoeveel mensen gaan er thuiswerken? Op welke manier gaan ze dat doen? En hoe zien we dat terug in het totale verbruik?”

Leo-Geert van den Berg, directeur vaste netwerken bij Ziggo. Beeld Ziggo

Vóór corona lagen de pieken in het netwerk vaak op zondagmiddag als Max Verstappen moest racen – Ziggo zendt de Formule 1 uit. Thuiswerken en thuisonderwijs zorgden vorig jaar voor records doordeweeks. En sinds de avondklok is ingevoerd, gaat het bijzonder hard op zaterdagavond, als thuiszitters gamen of series kijken.

De hoeveelheid data die klanten binnenhalen, zoals om Netflix te kijken, groeit jaarlijks al met 30 procent. Door corona kwam daar nog 20 procent bij. Het versturen van data, zoals bij videobellen, lag in de pieken 85 procent hoger, zegt Van den Berg. “We monitoren het netwerk continu om te zien waar problemen kunnen ontstaan. Zodat we tijdig de capaciteit kunnen vergroten. Het is de kunst om de klanten altijd een stap voor te zijn.”

Glasvezel

Ook de concurrentie zit niet stil. Begin dit jaar beschikten volgens branchevereniging NLconnect 5,5 miljoen huishoudens over snel internet. Daarmee is de doelstelling van de Rijksoverheid voor 2023 al bereikt. De buitengebieden blijven nog achter. Voor Ziggo heeft dat met de kosten te maken: de aanleg buiten de bebouwde kom kan te duur uitvallen als er nog geen kabels liggen.

KPN en T-Mobile werken aan een glasvezelnetwerk tot aan de voordeur. Bij Ziggo gaat het internetsignaal naar de klant voor 97 procent over glasvezel. Op de laatste 3 procent, tussen wijkcentrale en woning, ligt de coax-kabel. Ziggo spreekt zelf van het netwerk van de toekomst. Is coax dan niet ouderwets? Moeten ze dat laatste stukje niet vervangen door glasvezel, de snelste kabel die er is?

“Dat zijn we niet van plan”, zegt Van den Berg. “Het zou alleen voor graafwerk zorgen. De noodzaak is er niet, omdat het huidige netwerk op termijn nog beter benut kan worden.” De grap dat achter de glasvezelsnelweg een stukje zandweg naar de woning ligt, is volgens Ziggo onterecht. “Uit testen van ons Amerikaanse moederbedrijf Liberty Global blijkt dat we van 1 gigabit naar 5 en zelfs naar 10 kunnen.”

Zwakke schakels

Hoe zit het met de veiligheid? Bedrijven die hun personeel vanuit huis laten inloggen, zorgen zelf vaak voor beveiligde verbindingen. Toch kleven er nog risico’s aan thuiswerken. Cyberveiligheidsbedrijf Trend Micro waarschuwt dat thuismodems de zwakke schakels in de beveiliging zijn. De kastjes in de meterkast zijn interessant voor cybercriminelen.

“Ook Ziggo speelt daarbij een belangrijke rol”, zegt Van den Berg. “We zorgen dat de informatie versleuteld van het datacenter naar de klant gaat, en omgekeerd, zodat die onderweg niet te onderscheppen is. Verder vernieuwen we de software op de modem regelmatig, zodat die steeds de laatste beveiliging heeft.” Dat gaat op afstand, zonder dat de klant het merkt. Eens per kwartaal, schat Van den Berg.

Verder moet de klant verstandig zijn. “We adviseren iedereen om regelmatig het wifi-wachtwoord te wijzigen, zodat vreemden niet op je thuisnetwerk kunnen rondneuzen. Doe dat net zo vaak als bij je email.” En zet niet de modem achter het gordijn in de vensterbank. Soms is het stickertje met de inloggegevens vanaf de straat te lezen. “Onze monteurs komen die situatie nog weleens tegen. Nee, erg handig is dat niet.”

Het algoritme weet waar gegraven moet worden Bij het onderhoud van het netwerk gebruikt VodafoneZiggo kunstmatige intelligentie. Algoritmes herkennen zwakke kabels en voorspellen waar mogelijk schade zal ontstaan. Daarvoor analyseren ze onder meer de hoeveelheid ruis op de lijn, zegt Leo-Geert van den Berg, directeur vaste netwerken bij het bedrijf. “Algoritmes vertellen ons: ‘Hier in het netwerk zien we dat er een minder sterk signaal doorkomt dan normaal en op termijn kan dat signaal wel eens uitvallen. Advies: vervang dit stuk kabel.’ Het is mogelijk om bij een kabel van een paar kilometer in te zoomen op een kwetsbaar onderdeel. Die kennis scheelt ons overbodig graafwerk: de technici kunnen heel gericht aan de slag. Preventief onderhoud heeft ook voordelen voor de klant: we zijn er namelijk bij voordat de storing ontstaat.”

VodafoneZiggo investeert een vijfde van de omzet VodafoneZiggo heeft twee moederbedrijven, namelijk het Amerikaanse Liberty Global en de Britse Vodafone Groep. Het bedrijf is ontstaan in 2016 en is alleen actief in Nederland. De totale omzet bedroeg vorig jaar 4 miljard euro. Daarvan is 20 procent geïnvesteerd in nieuwe technologie en dienstverlening. Het bedrijfsresultaat bedroeg 1,8 miljard euro. VodafoneZiggo heeft ruim 5 miljoen mobiele klanten, 3,9 miljoen kabelklanten en 2 miljoen klanten die via de vaste lijn bellen. Hoewel het netwerk door corona belangrijker is geworden, heeft Ziggo er vorig jaar nauwelijks klanten bij gekregen op de vaste lijn. Dat komt doordat de concurrentie is toegenomen.

