Door belastingvoordeel worden nu zóveel Tesla's besteld dat kopers ze in de haven moeten ophalen

Er rijden niet veel auto’s op de Maltaweg in het Amsterdamse havengebied, maar áls er een auto rijdt is het een Tesla. De inzittenden: blije mensen, vaak mannen, met een gezicht dat zegt: Hebbes!

Al die zielsgelukkige chauffeurs hebben hun elektrische auto niet opgehaald bij een dealer, zoals dat normaal gesproken met splinternieuwe auto’s gaat, maar bij Koopman Car Terminal in het Westelijk Havengebied. Daar heeft eind vorige week een enorm schip met 3700 Tesla’s uitgespuwd op dit parkeerterrein, waar de voertuigen wachten op hun met spoed opgeroepen eigenaars. Die haast is er omdat de levering van de auto’s (vrijwel allemaal van het type Model 3) nog voor het nieuwe jaar moet gebeuren. Alleen dan hebben de kopers van deze snelle stekkerauto’s er nog belastingvoordeel van. Zakelijke rijders die vandaag hun Tesla van de parkeerplaats mogen halen hoeven nu nog slechts 4 procent van de nieuwwaarde bij het inkomen op te tellen. Na 1 januari verdubbelt de bijtelling. “Ja, dit is een goeie bijtellingsdeal”, zegt Mark Bosman (33), algemeen manager in de horeca. Bosman glimt bijna net zo mooi als zijn auto. Van trots. Ook al is de auto dan van de zaak. “Wat ie kost? Ik geloof 62.000 euro.”

De forse aanschafprijs van stekkerauto’s is kennelijk geen probleem in Nederland. Nooit eerder werden zoveel elektrische auto’s verkocht als in het afgelopen jaar. Door het fiscale voordeel behoort Tesla plots tot de bestverkochte automerken, na Volkswagen en Opel. Alleen al van Model 3 zijn er dan zo’n 30.000 op kenteken gezet.

Het bewijs van de populariteit van het merk van Elon Musk is hier te zien op de Maltaweg. Het gaat achter elkaar door. Mensen worden afgezet door een kennis of door een Shuttle van Tesla, en komen een poos later met hun nieuwe bolide de poort uit rijden. Minstens tientallen, waarschijnlijk honderden stekkerauto’s is Nederland vandaag rijker. Het zal druk worden bij de laadstations.

Kwestie van rekenen

“Alsof je een broodje knakworst haalt, zo druk is het”, zegt Inge Steggerda uit Voorburg. Ze heeft haar rode Model 3 even in een zijstraatje geparkeerd. Even rustig kijken hoe het allemaal werkt. Steggerda is psychologe en gaat veel kilometers maken met haar nieuwe wagen, verwacht ze. De aanschaf van deze auto was ook voor haar een kwestie van rekenen: “Straks gaat de bijtelling naar 8 procent, dat wilde ik voor zijn.”

Dat ze haar auto niet bij een dealer kon halen vindt ze geen enkel probleem: “Ik ben daar niet zo van. Zo’n kleedje erover en dan zo’n verkoper die een uur tegen je aan zit te kletsen. Ik kreeg gewoon een mailtje met instructies, dat was alles.”

Mark van Eijken (39) heeft zijn dochter Sanne (8) en zoon Tom (10) meegenomen. Ze hebben er zin in, al is papa vooraf kritisch: “Er valt weinig te kiezen bij Tesla, er zijn weinig opties en als je niet oppast zit je aan een door Tesla voorgeschreven verzekering vast. Je merkt dat Tesla een machtspositie heeft.” Toch heeft Van Eijken besloten zijn Volkswagen Passat te vervangen: “Ik had het leasecontract net verlengd maar ik rijd zoveel kilometers dat ik op deze manier toch het beste uit ben.”

Buiten de poorten van het terrein is het nog oppassen want de meeste mensen die met hun nieuwe Model 3 vertrekken doen dat als Max Verstappen. De Tesla’s accelereren in iets meer dan 5 seconden van 0 tot 100, dat moet natuurlijk wel even worden uitgeprobeerd.

