Dollar, inflatie en olie maken benzine duurder dan ooit

Rij langs de snelweg en je ziet het. Benzine is duur. Vrijdag kwam de adviesprijs voor een liter voor het eerst boven de 2 euro uit. Nooit eerder was die adviesprijs zo hoog. Zelfs niet tussen januari 2011 en september 2014. Toen kostte een vat olie vrijwel continu meer dan 100 dollar. Nu kost een vat Brent-olie bijna 80 dollar.

Toch waren de benzineprijzen toen lager dan nu. In 2011 lag de adviesprijs voor een liter, volgens gegevens van de organisatie United Consumers, tussen de 1,60 en 1,75 euro. In 2012 en 2013 lag die hoger met een maximum van 1,87 euro. In het najaar van 2014 dook de adviesprijs weer onder de 1,75 euro. Dat najaar was de prijs voor een vat olie onder de 100 dollar beland: de prijs zou daarna fors dalen.

Het was toen ook de tijd dat het produceren van olie duurder was dan nu. Harry Brekelmans, directeur technologie bij Shell, vertelde drie jaar geleden in Trouw dat de kosten voor grote projecten tussen 2014 en 2018 met ruim 30 procent waren gedaald.

Accijns is gestegen

Maar hoe kan het dan dat benzine veel duurder is dan in 2011-2014? Paul van Selms, directeur van United Consumers, en Erik de Vries van Nove, de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, wijzen op de accijns op benzine. En ja, die is gestegen. In 2011 was die 72 cent per liter, in 2014 76 cent en anno 2021 81 cent. De Vries: “Nederland is het enige land dat de accijns jaarlijks ophoogt met de inflatie. Daardoor is benzine hier het duurst in heel Europa.” Als de accijnzen stijgen, gaat ook het btw-bedrag op benzine omhoog. De btw wordt berekend op basis van de kale benzineprijs plus de accijns. In 2012 ging het btw-tarief trouwens omhoog van 19 naar 21 procent.

Inflatie is een volgende factor, zegt De Vries. Hoog was die niet: jaarlijks gemiddeld zo’n 1,6 procent. Maar over tien jaar gemeten tikt dat toch aan. Aantikken doet ook de dollarkoers. De dollar is de afgelopen tien jaar zo’n 10 tot 15 procent duurder geworden, afgezet tegen de euro. “Een factor van betekenis”, zegt De Vries. Olie wordt afgerekend in dollars. Het kost meer euro’s om aan die dollars te komen.

Zijn de hoge prijzen van benzine daarmee verklaard? Nog niet helemaal. De Vries wijst erop dat er nu wat biobrandstoffen in benzine zitten. Die maken benzine meestal iets duurder. Van Selms stelt dat pomphouders nu 10 procent meer brutomarge aan een liter benzine overhouden dan tien jaar geleden.

Kortingen groter dan vroeger

Dat betekent overigens niet dat de pomphouders binnenlopen en dat de automobilist 10 procent extra betaalt. Veel tankstations langs provinciale wegen en in steden en dorpen geven korting op de adviesprijs. Die kortingen zijn groter dan vroeger, zegt Van Selms.

Zulke kortingen krijgen automobilisten langs de snelweg zelden of nooit. Zij betalen wel de volle mep. Maar Van Selms en De Vries stellen ook dat die pomphouders hogere kosten hebben dan vroeger. Als benzinestations aan de snelweg worden verkocht, gaat dat via een veiling. Dat stuwt de prijzen op. Pomphouders moeten ook huurrechten betalen. “Pompen aan de snelweg moeten het vooral hebben van zakelijke rijders”, zegt Van Selms. “Zij verdienen vooral aan hun shops”, meldt De Vries.

En die lagere productiekosten voor olie waar Brekelmans van Shell het over had? “Die kosten maken maar een heel klein deel uit van de eindprijs voor benzine”, zegt De Vries. Zou het dan kunnen dat de oliemaatschappijen benzine extra duur maken omdat de verkopen van kerosine (vliegtuigbenzine) door de coronacrisis sterk zijn teruggelopen en zij dat verlies aan inkomsten willen goedmaken?

De Vries: “Dat zou ik niet weten. Hoe oliemaatschappijen hun prijzen voor brandstoffen precies bepalen, is voor mij een black box.” Van Selms: “Het kan. Maar als dat al zo is, dan is het effect van de dollarkoers en de inflatie groter.” Erik Klooster van Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie: “Nee, dat speelt geen rol. De markt voor benzine is een vraagmarkt. Er is veel concurrentie. Voor de pompen langs de snelweg is die hoge benzineprijs trouwens geen feest: hoe hoger de prijzen zijn, hoe meer automobilisten er op koopjesjacht gaan.”

