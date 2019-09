Doek valt voor Britse reisgigant Thomas Cook, duizenden toeristen gestrand

Een laatste poging om het bedrijf te redden, mislukte zondag. “Het bestuur en ik betreuren enorm dat we niet slaagden in onze opzet’’, zegt topman Peter Fankhauser in een verklaring. “Ik wil excuses aanbieden aan onze miljoenen klanten en de duizenden medewerkers, leveranciers en partners die ons jarenlang hebben gesteund.’’

De ondergang van het bedrijf treft zo’n 600.000 vakantiegangers. Zij zitten momenteel via Thomas Cook in het buitenland. De Britse burgerluchtvaartautoriteit (CAA) meldt dat alle boekingen bij Thomas Cook, ‘waaronder vluchten en vakanties’, zijn geannuleerd.

Met Thomas Cook Nederland zijn nu ruim 10.000 Nederlanders op reis met het bedrijf, waar ook Neckermann Reizen onder valt. Die hoeven hun reis niet onmiddellijk af te breken. “Voor hen wordt geregeld dat zij hun vakantie kunnen afmaken’’, aldus een woordvoerster van de Nederlandse tak van de touroperator. Ze stelt dat mensen die via Thomas Cook/Neckermann Reizen een pakketreis hebben geboekt, beschermd zijn via de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR). Thomas Cook Nederland heeft aangegeven geen nieuwe boekingen meer aan te nemen.

Repatriëringsplan

De Britse autoriteiten hadden van tevoren al een noodplan opgesteld om de ruim 150.000 Britse toeristen binnen twee weken na een eventueel faillissement terug te halen. Volgens de Britse minister van buitenlandse zaken Dominic Raab wordt ervoor gezorgd dat iedereen weer thuis komt, zo dicht mogelijk bij de geboekte datum van terugkeer. Zondag zijn daarvoor al de eerste lege vliegtuigen vertrokken. Het grootschalige repatriëringsplan, dat Operation Matterhorn is gedoopt, zal gebruik maken van andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways en easyJet, zo meldt The Guardian.

Van de gedupeerde toeristen zitten er ongeveer 50.000 in Griekenland, vooral op de eilanden. Het grootste deel van hen is Brits, aldus het Griekse ministerie van toerisme.

In België blijft Thomas Cook voorlopig wel operationeel. Vanochtend vertrokken daar nog twee vluchten en de geplande vakanties gaan ook gewoon door, maar nieuwe vluchten boeken is niet meer mogelijk. De ongeveer 10.000 Belgen die momenteel op reis zijn met Thomas Cook worden ter plaatse geïnformeerd door de reisleiders.

Schuldenlast

2018 was een moeilijk jaar voor Thomas Cook door de hete zomer in Europa en de scherpe concurrentie. De maatschappij ging onder meer gebukt onder een grote schuldenlast. Het bedrijf liet voor het weekeinde al weten dat het extra financiële middelen nodig had voor een reddingsplan. Het zou gaan om een lening van nog eens 200 miljoen pond (227 miljoen euro), naast het reddingsplan van 900 miljoen pond dat vorige maand werd afgesloten.

Thomas Cook, vernoemd naar een Brit die in 1841 de grondlegger was van de georganiseerde reizen, was een van de oudste en grootste reisorganisaties ter wereld. De luchtvaartmaatschappij bood vluchten, hotels en vakantiepakketten aan. Het had tweehonderd hotels met 38.000 kamers op 47 bestemmingen. Als touroperator had het naar eigen zeggen 11 miljoen klanten. Verder beschikte de luchtvaartmaatschappij van Thomas Cook over honderd vliegtuigen. De Thomas Cook Groep zat ook in Nederland: het hoofdkantoor in Hoofddorp telde ongeveer tweehonderd medewerkers.

