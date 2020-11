DNB: Tot nu komen banken de crisis goed door, maar de klap kan nog komen

Tot dusver zijn de banken de coronacrisis goed doorgekomen, zegt De Nederlandsche Bank (DNB). De meeste klanten die geld hebben geleend, kunnen aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Maar houd de risico’s en kwetsbaarheden scherp in beeld, adviseerde DNB-directielid Frank Elderson de banken dinsdag tijdens een perspresentatie. Want de klap kan nog komen.

Van de 1900 miljard euro die Nederlandse banken aan leningen hebben uitstaan, is bij 96 procent nog niets aan de hand. De overige 4 procent, oftewel 76 miljard euro, is problematisch. Dit betekent dat klanten niet meer kunnen betalen of een verhoogd risicoprofiel hebben.

Betaalpauze

Over ruim 50 miljard aan leningen hebben Nederlandse banken betalingsuitstel gegeven, zegt DNB. Klanten hoeven tijdelijk geen rente en aflossing te betalen en dat scheelt ze volgens de centrale bank 3 miljard euro aan lasten. Sinds maart hebben zo 166.000 Nederlandse ondernemers ‘meer lucht’ gekregen, zei de Nederlandse Vereniging van Banken vorige maand. Verder kregen 36.000 consumenten een betaalpauze voor de aflossing van hun hypotheek of krediet.

“Mogelijkerwijs ziet de situatie er mooier uit dan ze daadwerkelijk is”, zegt Elderson. Dankzij de betalingsregelingen en de overheidssteun is een faillissementsgolf uitgebleven. En de crisis raakt de banken met vertraging. Zo verwacht de Europese Centrale Bank dat banken de gevolgen pas in 2022 in volle hevigheid zullen voelen.

Weerbaarder

Nederlandse banken hebben opgeteld 8 miljard euro gereserveerd voor tegenvallers. Vaak valt er nog wel geld uit een faillissement te halen, bijvoorbeeld door vastgoed te verkopen. Mocht het helemaal misgaan met die risicovolle leningen, dan kan de schade voor banken dus toch lager uitvallen dan de genoemde 76 miljard euro.

Banken moeten alert reageren, zegt DNB verder, verwijzend naar 2008. “Een les uit de financiële crisis is dat het traag erkennen en afhandelen van hoge aantallen leningen met betalingsproblemen economisch herstel belemmert.”

Frank Elderson naar de ECB DNB-directeur Frank Elderson (50) mag van het Europees Parlement toetreden tot de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Voor het eerst sinds Wim Duisenberg in 2003 opstapte als eerste voorzitter van de ECB komt een Nederlander in de directie. Hij begint op 15 december aan een termijn van acht jaar. Het parlement stemde met 319 stemmen voor, 202 tegen en 171 onthoudingen. De economische en monetaire commissie van het parlement had al een positief stemadvies gegeven over de benoeming. Dat was een verrassing, omdat het parlement al jaren pleit voor meer vrouwen in topfuncties bij de centrale bank.

Hoewel Nederlandse banken weerbaarder zijn dan tijdens de kredietcrisis, noemt DNB hun situatie ‘uitdagend’. Niet alleen vanwege de verwachte kredietverliezen, ook vanwege de tegenvallende inkomsten door de lage rente. Reken er maar op dat die rente voorlopig laag blijft, zegt DNB. Een situatie die eveneens nadelig is voor de pensioenfondsen.

ING, Rabobank en ABN Amro lieten een deel van hun klanten al negatieve rente betalen over hun spaargeld. Dinsdag zei De Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN en Regiobank, vanaf maart volgend jaar een negatieve rente in te voeren voor spaartegoeden boven de 250.000 euro.

Klanten vinden een datalek erger dan witwassen De Nederlandsche Bank gaat meer toezicht houden op de digitalisering bij banken. Financiële instellingen maken steeds vaker gebruik van clouddiensten, waarbij andere bedrijven gegevens en IT-processen in datacenters opslaan. In de praktijk is het vaak lastig om te bepalen waar de gegevens exact bewaard worden. DNB gaat controleren of de banken bij deze uitbestedingen aan de richtlijnen voldoen. Een datalek bij een bank kan zorgen voor reputatieschade, juridische kosten en klantverlies. Nederlandse klanten vinden een witwasschandaal bij hun bank, of een hoge bonus voor de directeur, minder erg dan dat hun gegevens zomaar in handen van derden komen.

