DNB: Geef bedrijven niet zomaar steun voor hoge energiekosten

Overheidssteun voor bedrijven die door de oorlog in Oekraïne kampen met een hoge gas- en energierekening? Niet aan beginnen, adviseert De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuw rapport. Met de hoge bedrijfswinsten van vóór de oorlog zijn de hoge kosten in veel gevallen prima te dragen, stelt de centrale bank. En met de huidige hoge inflatie is het geen handig moment om veel geld de economie in te pompen.

Veel bedrijven die wél in de problemen komen door hoge energiekosten dragen bovendien vaak relatief veel bij aan klimaatverandering, schrijft DNB. Zij zullen volgens de centrale bank sowieso een keer op zoek moeten naar een ander bedrijfsmodel. Overheidssteun zou daarom verduurzaming kunnen afremmen.

Sinds vorig jaar juli zijn de gas- en elektriciteitsrekening enorm gestegen. Eerst omdat de onverwacht snelle herstart van de wereldeconomie na corona voor gastekorten zorgde. Vervolgens vanwege de Russische inval, en de sancties die het gas- en olieland daarop kreeg opgelegd vanuit het Westen.

‘Zelfs ernstig scenario valt mee’

Vergeleken met een jaar geleden zijn de groothandelsprijzen voor gas en elektra met respectievelijk 300 en 200 procent gestegen, al hebben bedrijven die stijgingen nog niet helemaal op hun bord gekregen. Soms omdat energieleveranciers ze nog niet helemaal durven door te rekenen aan hun klanten, soms omdat bedrijven langetermijncontracten hebben afgesloten.

DNB werkt met drie scenario's voor de energieprijzen zich gaan ontwikkelen. Dat kan in hetzelfde tempo zijn als het laatste deel van 2021, maar DNB rekent ook de gevallen door waarin de prijzen verdubbelen of in een ‘ernstig scenario’ zelfs verdriedubbelen ten opzichte van eind vorig jaar.

Zelfs in dat ernstige scenario valt de schade volgens DNB nog mee. Het aandeel bedrijven met een negatieve brutobedrijfswinst zal in dat geval stijgen van 22,3 procent in 2020 naar 27,9 procent eind dit jaar. Tijdens de kredietcrisis in 2009 lag dit veel hoger op 34,6 procent, relativeert DNB. Een verlieslatend bedrijf is bovendien nog niet direct failliet.

Glastuinbouw ontbreekt

Een hiaat in de studie is dat DNB de glastuinbouw niet heeft meegerekend. Hier waren te weinig gegevens over beschikbaar, terwijl deze sector juist bekend staat als een groot energieverbruiker. Ook is niet doorberekend hoe de indirecte kosten van bedrijven zullen stijgen door de hogere energieprijzen, bijvoorbeeld omdat onderdelen duurder worden die zij moeten inkopen om te verwerken in producten.

Toch denkt DNB dat haar analyse eerder te pessimistisch is dan te rooskleurig. De ramingen gaan ervan uit dat bedrijven hun hogere kosten totaal niet zullen doorberekenen aan hun klanten, terwijl dit in veel gevallen de pijn kan verlichten. Daarnaast hebben veel ondernemingen zich ingedekt tegen hoge energieprijzen, en ook die verzekeringen zijn niet meegewogen in de analyse.

Voor een paar sectoren is het rapport van DNB een hard gelag. Zelfs in een gunstig scenario zou zomaar 40 procent van de bedrijven uit de metaal-, chemie en voedingsindustrie verlies kunnen draaien dit jaar.

Klein deel van de economie

Maar volgens DNB zijn deze bedrijven samen maar goed voor een klein deel van de Nederlandse economie. In de vijf hardst geraakte sectoren (metaal, chemie, glas, papier en voedingsmiddelen) werken opgeteld 3,2 procent van alle Nederlandse werknemers, berekent de centrale bank.

Albert Jan Swart, industrie-analist bij ABN Amro, snapt dat DNB tegen al te veel nieuwe staatssteun is, maar vindt dat de centrale bank wel wat makkelijk wat praat over bovenstaande sectoren. “Het is niet gezegd dat deze hoge prijzen zo weer weg zijn, dat kan volgens onze ramingen makkelijk tot aan de winter van 2024 voortduren.” Eerder berekende ABN Amro dat de hoge gasprijzen het Nederlandse bedrijfsleven alleen dit jaar al ongeveer 22 miljard euro gaan kosten. Tot op heden komt die voorspelling aardig uit, zegt Swart.

Zonder steun zou een deel van de chemische industrie en de metaalsector wel eens kunnen verdwijnen uit Europa, vervolgt hij. “Dan zijn we voor staal en plastic weer meer afhankelijk van landen als China. Terwijl de Europese Commissie juist heeft besloten dat we meer autonoom moeten worden.”

Lees ook:

Meer ondernemers stoppen door wegvallen noodsteun. ‘Dit hoort bij een gezonde economie’

Met het vooruitzicht van het einde van de noodsteun, stopten ook meer bedrijven. Dat komt de economie niet eens zo slecht uit.