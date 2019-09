DNB-baas Knot is keihard over het beleid van de ECB

Dat De Nederlandsche Bank (DNB) niet gelukkig is met de beslissingen van de Europese Centrale Bank (ECB), is al jaren geen geheim. Maar het is ongebruikelijk om dat in een officiële verklaring kenbaar te maken. Toch heeft DNB-president Klaas Knot dat vrijdag gedaan.

Op de eigen website van DNB twijfelt hij openlijk of alle aangekondigde maatregelen die de ECB donderdag bekend maakte wel nodig zijn. En ook of ze gaan helpen. De ECB besloot toen de rente nog verder te verlagen. Ook gaat de bank vanaf november weer leningen van banken opkopen: voor 20 miljard euro per maand.

“Dit brede pakket aan maatregelen, en met name het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma van obligaties staat in geen verhouding tot de huidige economische omstandigheden. En er zijn gegronde redenen om de effectiviteit (van dit pakker, red.) in twijfel te trekken”, meldt Knot op de site van de centrale bank. Hij verklaart zich nader: “De economie in het eurogebied draait op volledige bezetting en de lonen stijgen. Financieringscondities voor burgers, bedrijven en overheden zijn ongekend ruim, en vormen geen obstakel voor kredietverlening, consumptie en investeringen.”

Volgens Draghi was er brede overeenstemming

Knot zegt al langer dat de rente wel weer omhoog kan, in plaats van omlaag. Tijdens de presentatie van het jaarverslag van DNB in 2018 zei de bankpresident al dat hij hoopte op een snelle renteverhoging. Anders staan de monetaire autoriteiten met lege handen bij een volgende economische crisis. Dat die recessie er een keer komt in de komende tien jaar, staat voor hem als een paal boven water.

Zelfs in 2016 liet Knot al weten dat, als het aan hem lag, de ECB zijn laatste renteverhoging had doorgevoerd en zou stoppen met het opkopen van obligaties. “De grens van dat beleid is bereikt”, zei Knot destijds. Ook toen vroeg hij zich hardop af of de voordelen van een verdere renteverlaging zouden opwegen tegen de nadelen.

De felle verklaring van Knot valt des te meer op omdat ECB-president Mario Draghi een dag eerder nog had gezegd dat er ‘brede overeenstemming’ was over het beleid, inclusief de renteverlaging en de opkoop van leningen. Knot zit ook in het beleidsbepalend comité van de ECB. Persbureau Bloomberg meldde donderdag meteen al dat er, in tegenstelling tot de woorden van Draghi, veel weerstand was tegen het hervatten van het opkoopprogramma.

Geen aanwijzingen voor een recessie

Verschillende bankdirecteuren zagen de stap niet zitten, meldde Bloomberg. Knot werd daarbij genoemd, maar ook zijn collega Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank en François Villeroy de Galhau van de Banque de France, zouden tegen zijn. Daarnaast zagen, naar verluidt ,ook Oostenrijk en Estland weinig in het hervatten van de stimuleringsmaatregelen.

De ECB doet het toch, omdat de bank blijft streven naar een inflatie van net onder de 2 procent. In augustus kwam de inflatie in de eurozone uit op 1 procent. Knot zegt daarover: “Dat is zorgwekkend, maar betekent niet dat het opnieuw opstarten van een zwaar middel als het aankoopprogramma het geëigende instrument is.” Knot stelt in zijn verklaring dat het door de economische vertraging onvermijdelijk is dat het langer duurt voordat de ECB de inflatiedoelstelling haalt. “Maar dat wil niet zeggen dat het streven uit beeld is geraakt. Er is ook geen sprake van deflatierisico, noch zijn er aanwijzingen voor een eurogebied-brede recessie”, aldus Knot.

Ondertussen heeft de lage rente voor Nederland steeds meer vervelende bijwerkingen. De pensioenfondsen hebben er veel last van, maar ook verzekeraars en zelfs de banken omdat zij hun rente-inkomsten zien dalen. Dat gaat ten koste van hun winstgevendheid.

Lees ook:

Ook de rente kan weer omhoog, vindt DNB.

DNB-president Klaas Knot pleit voor afbouw van steunmaatregelen voor centrale banken, nu de economie stevig groeit. En voor hervormingen.

Waarom de inflatie in de VS en in Europa zo laag blijft.

Inflatie is de thermometer voor de economie. Maar werkt hij nog wel?

ECB zet de geldpers aan om de groei en de inflatie in de eurozone aan te jagen.

De ECB gaat vanaf november weer leningen opkopen om de economie van de eurozone aan te jagen en het inflatiepeil op te trekken.