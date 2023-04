DNB: 10 procent van de Nederlanders met geldproblemen komt daar niet meer uit

De meeste inwoners van Nederland zitten er warmpjes bij. De economie is krachtig hersteld na de coronacrisis en er zijn meer banen dan mensen die werk zoeken. Dat is het goede nieuws dat blijkt uit een studie van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar tussen al die welvaart ontwaart DNB een groep Nederlanders die de grootste moeite heeft om rond te komen.

Ongeveer 10 procent van de huishoudens is zelfs op meerdere vlakken financieel kwetsbaar en komt nauwelijks nog uit die benarde positie.

“Het algemene beeld is gunstig, met nog altijd economische groei. Maar daaronder zien wij een kwetsbare groep die blijft hangen in de problemen”, zegt DNB-directielid Olaf Sleijpen. “10 procent van de meest kwetsbaren scoort slecht op minimaal vier van de maximaal 14 kwetsbaarheidscriteria die DNB ziet. En voor ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens die in 2012 moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, was dit ook in 2020 nog steeds het geval”.

Zwakkere regio's en achtergestelde wijken

Het gaat volgens DNB vooral om jongeren, mensen met een lage opleiding, alleenstaanden en mensen met een migratie-achtergrond. Zij hebben behalve bijvoorbeeld hoge woonlasten ook vaak een slechte positie op de arbeidsmarkt, onder meer doordat velen van hen geen vast contract hebben. Laat staan dat zij een financiële buffer hebben opgebouwd.

Economisch kwetsbaren wonen volgens DNB vaak in de krimpregio's en in de wat achtergestelde wijken van steden. De ruim 60 procent van de Nederlanders die het financieel goed voor elkaar hebben, bestaat volgens DNB voornamelijk uit hoger opgeleiden, gepensioneerden, huiseigenaren en stellen, zowel met of zonder kinderen.

Een van de oorzaken waardoor mensen in de verdrukking zijn gekomen, is de fors gestegen energierekening. DNB spreekt van een ‘sluimerend armoedeprobleem’ en constateert dat meer mensen gebruik zijn gaan maken van de voedselbank. Ook de moeizame toegang tot de woningmarkt baart DNB zorgen. Sleijpen: “En dan hebben we onderwijs en gezondheid niet eens meegenomen. Dat is onze expertise ook niet. Duidelijk is dat de financiële positie van de kwetsbare groep tussen 2012 en 2020 niet is verbeterd. In 1 op de 3 gevallen zaten mensen met een laag inkomen en vermogen in 2020 nog steeds in dezelfde situatie als acht jaar eerder.”

Het gaat niet alleen om de bankrekening

DNB keek naar de situatie van huishoudens op vijf terreinen waarop DNB de overheid adviseert: werk en inkomen, vermogen en schuld, wonen, en klimaat en energie. En daarbij kwam duidelijk uit de bus dat er bij de meest kwetsbare huishoudens sprake is van, zoals DNB het omschrijft ‘een stapeling van kwetsbaarheden’.

Daar bedoelen de onderzoekers niet alleen de portemonnee van huishoudens mee, maar ook hoe mensen er over het algemeen bij zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld over veiligheid in de wijk en woonoppervlakte. Om welvaart in de meest brede zin van kwetsbare groepen op te krikken, adviseert DNB dat daarvoor dus ook een aanpak nodig is die meerdere gebieden aangaat. Niet alleen de overheid moet aan de bak maar ook de sociale partners en werkgevers.

Sleijpen: “Door een forse toename van het aantal flexwerkers is er een tweedeling op de arbeidsmarkt ontstaan. Die moet worden weggewerkt. Wat dit betreft zijn we blij met het recente arbeidsmarktakkoord. Maar zorg ook dat er woningen kunnen worden gebouwd, investeer in onderwijs en gezondheid, help mensen hun huis isoleren. Als het over armoede gaat en financiële problemen wordt vaak alleen de link gelegd naar de gestegen energieprijzen, maar dat is niet het hele verhaal.”

Lees ook:

Voor welvaart en welzijn maakt het steeds meer uit waar je woont

Wie in bepaalde delen van het land woont heeft vaak te maken met ‘een stapeling van achterstanden op één of meer aspecten’, ontdekten onderzoekers.