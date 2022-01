Dit jaar waarschijnlijk dubbel zoveel Gronings gas nodig dan gedacht, Groningers woedend

Dit 'gasjaar' (van oktober 2021 tot en met september 2022) wordt waarschijnlijk bijna dubbel zoveel gas gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht. Waar het ministerie van Economische Zaken eerst uitging van 3,9 miljard kubieke meter, komt de winning door omstandigheden uit op maximaal 7,6 miljard kuub, volgens berekeningen van netbeheerder GTS.

Vóór 1 april bepaalt het nieuwe kabinet hoeveel gas er definitief uit het Groningenveld moet komen in het laatste gasjaar dat er gewonnen wordt. Volgens het ministerie ligt de afbouw nog wel op schema: als er geen onverwacht strenge winters komen, kan de gaskraan medio 2022 officieel dicht. Het ministerie benadrukt dat de geschatte winning nog steeds ver onder de schatting uit 2018 lag. Toen werd uitgegaan van 11,2 miljard kuub.

Vertraging stikstoffabriek

Economische Zaken heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de veel hogere verwachte gaswinning. Een van de redenen is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek pas later open kan. De fabriek is nodig om gas uit het buitenland om te vormen naar gas dat door Nederlandse huishoudens kan worden gebruikt (laagcalorisch). Gronings gas is zelf al laagcalorisch.

Ook heeft Duitsland aangegeven veel meer gas nodig te hebben: het gaat om 1,1 miljard kuub extra. Minister Blok van Economische Zaken heeft "zijn grote zorgen geuit" over de hoge vraag uit Duitsland.

Onderzoeksorganisatie TNO gaat door de toegenomen winning opnieuw kijken naar de dreigings-en risicoanalyse van mogelijke bevingen. Het Staatstoezicht op de Mijnen komt op basis daarvan met een advies over de veiligheidsrisico's. Daarna zal het kabinet pas een definitief besluit nemen.

Groninger Bodem Beweging noemt opendraaien gaskraan onbegrijpelijk

De Groningse gedupeerde Tjeerd van Dekken (Milieu) noemt het besluit ‘onaanvaardbaar’. “We willen dat het kabinet zich aan de afspraken houdt.” De provincie wil dat de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief zo snel mogelijk langskomt om hier uitleg over te geven. “Wat mij betreft komt hij direct na de beëdiging van het kabinet hierheen”, zegt Van Dekken.

De aankondiging dat er verhoogde vraag uit Duitsland is komt voor Van Dekken uit de lucht vallen. “Het wordt nu gewoon medegedeeld zonder dat er daarover een gesprek met ons over wordt gevoerd”, aldus Van Dekken. De Duitsers hebben aangegeven 1,1 miljard kuub extra gas nodig te hebben. Van Dekken zal vrijdag een brief versturen namens de provincie en de burgemeesters uit het Groningse aardbevingsgebied in Groningen. “Hoe meer gaswinning, hoe hoger het risico op bevingen. We moeten het echt hebben over die veiligheidssituatie die daaraan verbonden is.”

Ook de Groninger Bodem Beweging reageert woedend op het voornemen: “Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat speelt met de veiligheid van Groningers”, zo stelt de actiegroep. “Het is onbegrijpelijk dat EZK de keuze maakt om de gaskraan verder open te draaien. Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid haar burgers omgaan!”, schrijft de beweging in een reactie.

De bodembeweging wijst er op dat in 2021 meer zware bevingen waren dan er op basis van de modellen werd verwacht, ‘met als dieptepunt de zware beving van 3.4 bij Garrelsweer afgelopen november’. “De ophoging van de gaswinning betekent dat de onveilige situatie in Groningen nóg langer blijft voortduren, zeker met een achterlopende versterkingsoperatie. Daarnaast blijft het gissen wanneer de gaskraan definitief dichtgedraaid wordt - Groningers leven hierdoor in onzekerheid en zijn ongerust over hun toekomst”, zo stelt de GBB in de verklaring. De beweging wil dat het einde van de gaswinning wettelijk wordt vastgelegd.

