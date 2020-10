Dit bedrijf organiseert nu picknicks in plaats van bruiloften

De coronacrisis zet aan tot nieuwe creatieve initiatieven. Evenementenlocatie De Zandstuve in Den Ham organiseert nu ontmoetingen in de natuur.

Bij De Zandstuve in Den Ham kan je trouwen of een ander feest vieren. Normaal gesproken dan. Maar van weddingplannen komt sinds afgelopen maart bitter weinig terecht. De boel moest ook in Den Ham op slot en dat was wel even slikken voor Jerry Blekkenhorst, eigenaar van De Zandstuve. “Op het moment van de lockdown, die bewuste zondag, was ik elders. Ik besefte ook niet meteen dat dit ook mij betrof. Maar toen het eenmaal binnenkwam, wist ik dat ik moest schakelen.”

Eigenlijk was het meer dan dat. Het was overleven. “Het reptielenbrein ging in werking. Alle denkbare emoties zijn gepasseerd. Maar na een paar tranen ben ik in mijn netwerk gaan kijken. Dat is wat je dan doet.” Blekkenhorst vond bovendien dat hij het moest doen voor zijn vader, die in 2011 op 52-jarige leeftijd overleed. “De Zandstuve is een familiebedrijf, ik ben tweede generatie. We konden niet stil blijven staan.”

Hij bedacht, samen met de mensen uit zijn netwerk, van alles om het tij te keren. Om in vredesnaam de zaak draaiende te houden. Er was 70 procent aan omzet verloren gegaan, diners moesten worden afgezegd, het personeelsbestand ging terug van 45 naar 16 medewerkers, hij moest wat. Het nabijgelegen bos inspireerde hem daarbij. “We bedachten de naam Garden of Love, een titel die ook Pinkpop voert en die we mochten gebruiken. Wat doe je in zo’n tuin van liefde? Wat doet de natuur met ons? Misschien moeten we als bevrijde mensen leven, bedacht ik. Bijvoorbeeld gaan picknicken. Zo ontstond de Lucky Basket, een goedgevulde picknickmand die ergens in dat stukje natuur wordt klaargezet voor onze gasten, die op die manier toch een feestje kunnen vieren.”

De Zandstuve is een familiebedrijf. Beeld Zandstuve

Rollende keukens

Maar met zo’n Lucky Basket alleen kom je de coronacrisis niet door. De veerkracht moest een bredere basis krijgen. Die kwam er. De Zandstuve werd ook terras en restaurant. En daarnaast werden samen met een bevriende interieurbouwer, die busjes omtovert tot foodtrucks, evenementen georganiseerd met deze rollende keukens. Op een rustig plekje in de natuur, in samenwerking met Natuurmonumenten.

Ineens was er een nieuw verdienmodel, al maakte dat de misgelopen inkomsten lang niet goed. Bovendien was het virus nog niet van plan om te vertrekken. De jongste lockdown dwong Blekkenhorst om deze activiteiten weer te staken. Weer bekroop hem die angst: “Iedere ondernemer is bang om failliet te gaan. We hadden voor corona driekwart miljoen geïnvesteerd in een verbouwing. De Zandstuve moet verder.”

Lokale producten

Er volgde een nieuw plan. Het restaurant is overgegaan op afhaal. Met Lucky Basket zijn de pijlen nu gericht op kerst­geschenken die gevuld zijn met lokale en regionale producten. Het is even niet anders.

Blekkenhorst ziet de toekomst ook niet zo somber in: “Het liefst had ik een volledige lockdown, om het virus er goed onder te krijgen. Maar ik geloof nooit dat dit nieuwe normaal de toekomst zal zijn. Deze crisis heeft mij geleerd dat ontmoetingen daarvoor te belangrijk zijn. We moeten het tijdperk van materialisme en kapitalisme achter ons laten. Onze kracht is verbinding maken.”

