Dirk werft managers uit branches die de pijn van de crisis voelen: ‘Je stuurt vaak 150 mensen aan. Dat is niet niks’

Het was ook voor Dirk der Kinderen uit Amstelveen een vreemde gewaarwording, bijna een jaar geleden. Het altijd drukke Schiphol viel bijna van de ene op de andere dag stil door het coronavirus. En dat gold dus ook voor zijn baan op het vliegveld. “Ik was daar als assistant hospitality manager verantwoordelijk voor een van de horecaformules”, legt hij uit. De plotselinge coronastilte zette hem aan het denken. “Ik sta nog aan het begin van mijn carrière. Ik wilde bezig blijven, werkervaring opdoen. En niet blijven hangen op een plek waar de toekomst erg onzeker is.”

Zo moeilijk als de horeca op het vliegveld het momenteel heeft, zo goed gaat het in de supermarkten. En dat stelt de directie van supermarktketen Dirk weer voor een heel ander probleem: een groeiende behoefte aan nieuwe supermarkt- en afdelingsmanagers. “Het is een veelzijdig vak, waar nogal wat bij komt kijken”, schetst Pieter van den Berg, supermarktmanager van een Dirk-filiaal in Amstelveen.

“Je stuurt als manager behoorlijk veel mensen aan. We hechten er bij Dirk bovendien waarde aan dat de supermarktmanager ook zichtbaar is als gastheer.” En dan zijn er ook nog verschillende afdelingen, die elk hun eigen dynamiek hebben: de bevoorrading en de kassa’s, de bakkerij en de groente- en fruitafdeling.

Het gevolg is dat voldoende supermarktervaring vaak als een vereiste wordt gezien bij sollicitaties. “Veel supermarkten vissen daardoor allemaal uit een vrij kleine vijver”, stelt Niels van Lindenberg, corporate recruiter van Dirk. “Wij proberen die groter te maken door te zoeken naar mensen die op andere vlakken managementervaring hebben.”

Bezig met cijfers

Zoals Dirk der Kinderen dus: hij was een van de meer dan driehonderd kandidaten die zich aanmeldden voor een omscholingstraject bij Dirk. “Ik had al een paar vrienden die in de retail werkten, het leek me ook wel bij me passen. Ik haalde in de horeca steeds meer voldoening uit mensen aansturen en bezig zijn met cijfers. Dat leken me kwaliteiten die ik ook in een supermarkt goed kon inzetten.”

Enkele sollicitaties liepen op niets uit vanwege zijn gebrek aan ervaring in de supermarktsector. Het omscholingsprogramma van Dirk kwam dan ook als geroepen. Hij kreeg er eerst een week de tijd het vak te leren kennen en zijn waarde te bewijzen. Inmiddels is hij een van de tien kandidaten die met een jaarcontract aan de slag zijn gegaan: hij werkt sinds twee weken als afdelingsmanager in de Amstelveense super van Van den Berg. “Ik zie bij hem de drive en het enthousiasme om zijn handen uit de mouwen te steken.”

Netjes en verzorgd

Der Kinderen leert intussen elke dag bij. “Ik loop inmiddels al met heel andere ogen door de supermarkt dan twee weken geleden. Je kunt met verschillende blikken door de winkel lopen: of de winkel er wel netjes en verzorgd uitziet bijvoorbeeld, maar ook of alles goed is afgevuld en slim is neergezet.”

Het omscholingsprogramma beviel de supermarktketen zo goed dat er een nieuwe ronde is opengesteld. Daaraan doen filialen uit het hele land mee. “We hebben gemerkt dat er een brede groep kandidaten solliciteert”, vertelt Van Lindenberg. “Er zitten behoorlijk wat mensen bij uit branches die nu de pijn voelen van de coronacrisis, zoals de horeca en de retail. Maar we zien ook kandidaten uit heel andere hoek: een manager bij een bank die het over een andere boeg wil gooien, bijvoorbeeld.”

Afhankelijk van opleiding en werkervaring gaat een deel van de kandidaten als supermarktmanager aan de slag en een deel als afdelingsmanager. “Supermarktmanager is een stevige functie met veel verantwoordelijkheden”, aldus Van Lindenberg. “Je stuurt vaak 150 tot 200 mensen aan. Dat is niet niks.”

