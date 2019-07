Directeur en wethouder hopen dat Lelystad Airport eind 2020 open kan

Lelystad Airport open in 2020? Dat kan wel degelijk, zegt directeur van de luchthaven Hanne Buis. Ze benadrukt dat minister Cora van Nieuwenhuizen heeft geschreven dat april 2020 niet haalbaar is. “Het is dus niet uitgesloten dat Lelystad Airport later in 2020 open gaat. Gezien het luchtvaartseizoen zou de eerstvolgende mogelijke openingsdatum 1 november 2020 zijn.”

Het was wel even slikken toen Buis dinsdagavond hoorde dat de vakantieluchthaven april volgend jaar nog niet open gaat. Het is de derde keer dat de opening, die oorspronkelijk in 2018 zou plaatsvinden, is uitgesteld. “Het lastige is dat er geen nieuwe deadline is.”

Extra banen

Ook verantwoordelijk wethouder Janneke Sparreboom (VVD) van Lelystad is teleurgesteld. “Dit heeft een grote impact op Lelystad en omgeving. Bedrijven die zich hier willen vestigen of die willen uitbreiden, verkeren nu nog langer in onzekerheid.” En dat terwijl de regio behoefte heeft aan de extra banen die de komst van de luchthaven met zich mee zou brengen, zegt Sparreboom. Ook zij hoopt dat er vanaf november 2020 vakantievluchten kunnen vertrekken vanaf de luchthaven met zijn spiksplinternieuwe terminal.

Dat de opening voor de derde keer is uitgesteld, komt doordat de stikstofaanpak van de overheid volgens de hoogste bestuursrechter niet door de beugel kon. Wat ook zorgt voor vertraging is dat Brussel zich nog niet heeft uitgesproken over regels die het vliegverkeer tussen Schiphol en Lelystad moeten verdelen.

Zorgvuldigheid voor snelheid

Hoe hard de tegenstanders ook om afstel roepen, de wethouder en ook de luchthavendirecteur zijn ervan overtuigd dat Lelystad Airport uiteindelijk toch open gaat. “Daar hebben al vier regeringen zich aan gecommitteerd”, zegt Buis. “De luchthaven moet er komen om Schiphol te ontlasten.” Dat het allemaal wat langer duurt, is nu eenmaal zo, zegt Buis. “Ik ben het met de minister eens dat zorgvuldigheid daarbij voor snelheid gaat. Bedenk wel: dit gaat om een majeur infrastructureel project.”

Ook de actiegroep ‘Lelystad Airport moet door’ weet zeker dat de luchthaven open gaat. “Dit is een grote kans voor Lelystad: het verandert het beeld van een stad als die een luchthaven heeft”, zegt actievoerder Bart Jan Binnerts. “Wij zijn vol goede moed dat het eind 2020 toch gaat lukken.”

Catering en bagage

Voor directeur Buis betekent het uitstel dat contracten die zijn afgesloten met bijvoorbeeld aannemers en vervoerbedrijven opnieuw bekeken moeten worden. “Die afspraken moeten worden aangepast.”

Hoewel de infrastructuur nagenoeg klaar is en ook alle procedures op de plank liggen, heeft Buis er bewust voor gekozen om nog niet in zee te gaan met marktpartijen die voor hun diensten mensen moeten werven. “Denk aan de catering en de afhandeling van de bagage. Het werven van mensen voor dit soort activiteiten gebeurt pas op het laatste moment.”

Zolang de luchthaven niet open gaat voor vakantievluchten gaan de activiteiten die er al zijn op de luchthaven, de kleine privé- en zakenvluchten, gewoon door, zegt Buis.

