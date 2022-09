Dijsselbloem: Kennis over aardbevingen was ‘zeer beperkt’

Begrotingstekorten en zorgen over de overheidsfinanciën waren begin 2013 niet de reden waarom het kabinet instemde met een relatief hoge gasproductie in dat jaar. Het ontbrak het kabinet destijds aan kennis: het was onduidelijk of, en in hoeverre, een verlaging van de gasproductie zou leiden tot minder aardschokken in het Groningse.

Maar toen het kabinet een jaar later opnieuw een besluit moest nemen over de omvang van de gaswinning uit het Groningenveld, speelde de zorgelijke staat van de overheidsfinanciën wel een rol. Dat zei voormalig minister van financiën Jeroen Dijsselbloem tegen de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de aardgaswinning in Groningen.

‘Wel bodemdalingen, geen aardbevingen’

Dijsselbloem kende eind 2012 de conclusies uit het onderzoek dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een paar maanden na de grote aardbeving bij Huizinge op eigen initiatief had gedaan. Het SodM adviseerde onder meer ‘de gasproductie uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is, terug te brengen’.

Volgens Dijsselbloem was er destijds bij het KNMI, onderzoeksinstituut TNO en de Nam wel kennis over bodemdalingen, maar niet over aardbevingen. De kennis over bevingen was ‘zeer beperkt’, zei hij. “Het hield niet over qua kennisniveau.”

Dijsselbloem memoreerde dat wetenschappers (in casu: die van het KNMI en het SodM, red.) het niet eens waren over het advies van het SodM. “De onderbouwing van het rapport was houtje-touwtje.”

Onduidelijkheid

Met het advies van het SodM kon hij weinig. “De productie zo snel mogelijk terugbrengen als realistisch is? Maar hoe dan? Waar? Wat is er mogelijk? En hoe snel? Wat het advies precies inhield, was onduidelijk.” Dijsselbloem wees er daarnaast op dat het SodM geen inzicht had in zaken als de leveringszekerheid en de gascontracten met het buitenland.

Dijsselbloem kon zich dus goed vinden in het besluit van zijn collega-minister Kamp om de gasproductie niet te verlagen en daarnaast een serie onderzoeken in te stellen. Dat de productie in 2013 uiteindelijk beduidend hoger zou uitvallen dan in 2012 had Dijsselbloem niet voorzien. Kamp ook niet, zei Dijsselbloem.

Bewuste keuze

In de loop van het jaar 2013 werd duidelijk dat de gaswinning hoger zou uitvallen dan de geplande 49 miljard kubieke meter. Dijsselbloem hoorde dat pas aan het eind van dat jaar. “Ik had een enorme verbazing dat dat was gebeurd.” Dijsselbloem zei dat hij Kamp meermalen op die productieverhoging had aangesproken, maar als antwoord had gekregen dat die extra productie een gevolg was van de strenge winter en bepaalde exportcontracten. Dijsselbloem: “Er is toen bewust voor gekozen om extra gas te winnen.” Hij zei te hopen dat de enquêtecommissie kan achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk is geweest.

Een jaar later speelden der overheidsfinanciën wel een rol bij de beslissing over de omvang van de gaswinning in 2014, bleek uit Dijsselbloems verhoor. Het SodM had toen geadviseerd om 40 miljard kuub gas uit de bodem te halen. Kamp wilde dat advies volgen, maar stuitte op een ‘nee’ van zijn collega van Financiën.

Inkomstenkwestie

Dijsselbloem bepleitte 42,5 miljard kuub: dat zou zo’n 500 tot 800 miljoen euro aan rijksinkomsten schelen, een fors bedrag in een tijd waarin er al veel bezuinigd was. Dijsselbloem zei dat hij wel naar die 40 miljard kuub toe wilde, maar dan twee jaar later.

Het advies van het SodM vond Dijsselbloem ‘niet superhelder’. “Ik was niet onder de indruk van de kwaliteit van de adviezen. We wisten alleen dat er bij een lagere gasproductie minder risico was op bevingen, maar niet hoeveel en wanneer.”

Dijsselbloem erkende wel dat het achteraf gezien beter was geweest als het kabinet begin 2013 had besloten om de gasproductie op z’n minst niet te verhogen.

