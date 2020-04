Dieselgate nog niet voorbij voor Volkswagen, nieuwe claims dreigen

Ongeveer 90.000 automobilisten in het Verenigd Koninkrijk hebben een belangrijke stap naar de overwinning gezet in een gezamenlijke procedure tegen de Volkswagen Groep. Ze sleepten de autofabrikant voor de rechter omdat ze in het bezit zijn of waren van een dieselauto die was voorzien van software die de uitstoot van stikstofoxide camoufleerde. De zaak wordt in het Verenigd Koninkrijk beschouwd als ‘de grootste consumentenclaim in de Engelse rechtsgeschiedenis’.

De autobezitters eisen een vergoeding van het Duitse autoconcern omdat hun auto immers is uitgerust met ‘sjoemelsoftware’ en daardoor in waarde is gedaald, minder goed is te verkopen op de tweedehands markt en meer kosten met zich meebrengt voor brandstof en onderhoud. Ook vinden ze dat deze dieselauto’s negatieve gevolgen hebben voor gezondheid en milieu omdat ze meer viezigheid uitstoten dan toegestaan en dan ze is voorgehouden.

Het gaat om de bekende TDI-motoren van het type EA189, die in veel modellen van Volkswagen onder de motorkap zitten en ook in veel modellen van andere merken binnen de Volkswagen Groep, zoals Seat, Skoda, Audi en Porsche. Het concern stopte de omstreden software tussen 2009 en 2016 in miljoenen auto’s.

Willens en wetens

Maandag oordeelde een hoge Britse rechter dat het Duitse autobedrijf deze sjoemelsoftware willens en wetens in zijn wagens monteerde. De rechter sprak zich in ongekend harde bewoordingen uit over de argumenten die Volkswagen ter verdediging tegenwierp: ‘Volkomen irrelevant’, ‘hopeloos’ en ‘zeer gebrekkig’, aldus de rechter van het Londense High Court.

“Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons en het zet de deur open voor de schadevergoeding die nu onvermijdelijk gaat volgen”, zegt juriste Femke Hendriks, gespecialiseerd in collectieve claims. “Het is duidelijk dat deze auto’s niet conform de regels zijn, ofwel de eigenschappen bevatten die nodig zijn voor een normaal gebruik. Deze uitspraak trekt opnieuw een poot uit onder de verdediging van Volkswagen, dat hoe langer hoe meer een achterhoedegevecht voert.”

Hendriks is directeur van De Nederlandse Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) dat de schade van dieselgate op de Volkswagen Groep wil verhalen voor gedupeerden in heel Europa. DEJF heeft het grootste autoconcern ter wereld onlangs voor de Nederlandse rechter gedaagd. Ook Bosch, de ontwikkelaar en leverancier van de sjoemelsoftware, en Pon’s Automobielhandel BV, de Nederlandse importeur van de merken van de Volkswagen Groep, zijn gedagvaard. Net als alle dealers die de sjoemeldiesel-auto’s verkochten.

Unieke wet in Nederland

De zaak staat op 10 juni op de rol bij de rechtbank Amsterdam. Hendriks: “Wij hebben hier in Nederland een unieke wet in Europa die het mogelijk maakt om een eventuele schikking met Volkswagen algemeen ver­bindend te verklaren.” DEJF vertegenwoordigt sowieso de 170.000 Nederlandse autobezitters van een sjoemeldiesel. “Maar de nieuwe wetgeving waarvan we ons bedienen, maakt ook mogelijk dat niet-Nederlanders met ons kunnen meedoen. Wij treden dus in principe op voor 8,5 miljoen Europeanen want zoveel auto’s met deze software zijn in Europa verkocht.”

Hendriks geeft aan dat er veel uitkomsten mogelijk zijn. Gezien de ontwikkelingen in Duitsland, kan het er op uitdraaien dat de auto’s gewoon moeten worden teruggegeven aan de Volkswagen Groep, Volkswagen zogeheten ‘zaakvervangende’ auto’s moet leveren, of dat de auto’s alsnog van de weg worden gehaald. Zij verwacht ook dat de zaak nog veel groter wordt omdat het er nu op lijkt dat Volkswagen ook met de opvolger van het motortype EA189 heeft geknoeid. “Het gaat daarbij om luxe auto's met de TDI 3.0 van het motortype EA 897. In Duitsland wordt in dit verband al gesproken van dieselgate 2.0.”

Volkswagen zei in een bericht over de zaak bij de BBC ‘teleurgesteld’ te zijn over de uitspraak van het High Court en laat het er volgens een woordvoerder van het concern niet bij zitten: “Volkswagen blijft er van overtuigd dat we niet aansprakelijk zijn voor de vermeende eisers en dat de eisers geen schade hebben geleden. We zullen ons standpunt krachtig blijven verdedigen. Niets in deze beslissing van vandaag verandert dit.”

Dieselgate Het dieselschandaal kwam aan het licht in september 2015, toen uit Amerikaans onderzoek bleek dat Volkswagen de uitstoot van zijn auto’s camoufleerde. Door speciale software te plaatsen werd bij tests de werkelijke uitstoot van het schadelijke stikstofoxide (NOx) verdoezeld. De fraude kwam het bedrijf duur te staan. Tot dusver heeft de Volkswagen Groep wereldwijd 30 miljard euro uitbetaald aan claims en boetes en daar blijft het vrijwel zeker niet bij. De autofabrikant moest miljoenen auto’s terugroepen om correcte software te installeren en dieselgate dwong oud-topman Martin Winterkorn tot opstappen. Hoewel Volkswagen steevast wordt gezien als de grootste dieselfraudeur, lopen of liepen er ook onderzoeken naar andere autofabrikanten zoals Fiat Chrysler, Renault, Daimler, PSA en General Motors. Het Duitse technologiebedrijf Bosch, ontwikkelaar en toeleverancier van de sjoemelsoftware, schikte in mei 2019 met de Duitse justitie en ging akkoord met een boete van 90 miljoen euro. Eerder - in 2017 - moest Bosch in de VS al schikken voor omgerekend 303 miljoen euro. Volkswagen maakte woensdag bekend dat het vanwege de coronacrisis nog niet weet of het bedrijf 3,3 miljard euro aan dividend zal uitbetalen. Eerder liet de automaker al weten dat de crisis het bedrijf 2 miljard euro per week kost.

