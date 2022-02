Diervoederbedrijf ForFarmers vreest dat de prijs voor graan en energie verder stijgt door Oekraïne-oorlog

Oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, varkenspest en vogelgriep. Er is veel aan de hand in de wereld en dat geeft kopzorgen bij diervoederbedrijf ForFarmers. De situatie in de wereld drijft de prijs van grondstoffen en energie fors op en daar hebben zowel veehouders als het bedrijf uit Lochem, marktleider in de Europese diervoedersector, last van.

Met de militaire aanval van de Russen op Oekraïne wordt indirect ook ForFarmers getroffen, op meerdere fronten, zegt bestuursvoorzitter Yoram Knoop. “Die twee landen zijn samen goed voor ongeveer een kwart van de wereldgraanmarkt. Oorlog betekent hogere grondstofprijzen voor tarwe en maïs. Maar net als veel andere bedrijven zijn wij ook een grootverbruiker van energie. Als gas en elektra duurder worden, heeft dat effect op de hele keten, tot in de supermarkt aan toe.”

‘Ik voorzie verdere prijsstijgingen’

De effecten van de Russische inval in Oekraïne waren donderdagochtend al direct zichtbaar in de noteringen voor granen. Vooral de prijs van tarwe maakte een uitzonderlijke sprong kort na de opening van de beurs. De prijs ging direct door de grens van 340 euro per ton. Normaal gesproken kost een ton tarwe zo'n 280 euro. Grondstoftekorten verwacht ForFarmers nog niet direct. “Maar als de situatie zo blijft of zelfs verergert voorzie ik verdere prijsstijgingen van zowel energie als graan”, zegt Knoop, die overigens in april terugtreedt.

Uit de jaarcijfers die ForFarmers donderdag bekendmaakte, bleek dat 2021 geen jaar was om over naar huis te schrijven. De omzet steeg flink naar bijna 2,7 miljard euro, 13,5 procent meer dan een jaar eerder. De pijn zat in de winst. De zogenoemde ebitda, de winst voor aftrek van belastingen, rente en afschrijvingen, daalde met 18,7 procent tot 78,2 miljoen euro. De afzet aan veevoer daalde in het afgelopen jaar licht naar 9,7 miljoen ton. Er werd wel iets meer mengvoer verkocht, het belangrijkste product van ForFarmers.

Het aantal dieren neemt af

“Voor ons en onze klanten was 2021 een turbulent jaar, waarin onder meer stijgende kosten, dierziektes en de toenemende druk op de agrarische sector ons parten hebben gespeeld”, constateert Knoop. De resultaten van de voerproducent kwamen lager uit omdat de opgelopen energie- en grondstofprijzen niet volledig konden worden doorberekend. ForFarmers loopt wel iets voor op de voorgenomen kostenbesparingen. Het aantal fulltime banen is afgenomen. In totaal heeft het beursgenoteerde bedrijf ongeveer 2500 mensen in dienst.

Opvallend is dat het klantenbestand, althans de verdeling daarvan, aan het veranderen is. Door de overname van pluimveevoeder De Hoop Mengvoeders (ingezet in 2020) neemt de groeiende pluimveesector nu het grootste deel van de portfolio voor haar rekening. Daarna volgen de herkauwers en dan pas de varkens. Knoop: “Dat was voorheen andersom. Maar onder meer door de warme sanering in de varkensbranche neemt het aantal dieren stevig af, waardoor we daar enig volume hebben verloren.”

DSM’s methaanremmer voor koeien goedgekeurd in EU

DSM heeft Europese goedkeuring gekregen voor een voedingssupplement voor koeien. Dat middel dringt de hoeveelheid methaan die het vee uitstoot terug. Dagelijks een kwart theelepeltje Bovaer, zoals DSM het middel heeft genoemd, moet voldoende zijn om het enzym dat de methaanproductie in de maag van een koe veroorzaakt, te onderdrukken. Volgens DSM reduceert Bovaer de uitstoot ervan per koe met zo'n 30 procent.

Methaan is een krachtig broeikasgas dat, meer dan koolstofdioxide, negatief bijdraagt aan klimaatverandering. Bij de ontwikkeling van het voedingssupplement waren naast specialisten van DSM ook experts betrokken van Wageningen University & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, diervoeder De Heus en veevoerconcern ForFarmers.

Om genoeg van het middel te kunnen produceren is DSM bezig met de ontwikkeling van een fabriek in Schotland. Zodra het supplement is geregistreerd, kan DSM beginnen met de verkoop ervan.

