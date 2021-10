Deze Westlandse tuinder heeft geen last van de gascrisis: ‘De warmte van de zon is gewoon gratis, hè!’

Het kostte hem ongeveer 1 miljoen euro extra – in vergelijking met een standaard kas – maar daar plukt kweker Rob Baan van Koppert Cress nu wel de vruchten van. Zijn nieuwste kas vol bijzondere groenten als muntige tuinkers en bloemen die smaken naar anijs, heeft hij zo duurzaam mogelijk gebouwd. En dus hoeft hij zich ook nu de gasprijs hoog is geen zorgen te maken over zijn energierekening.

Dat terwijl onder sommige collega’s de hoge gasprijs voor serieuze problemen zorgt, vooral onder tuinders die hun gas en stroom voor de dagprijs inkopen. “Ik leef met die tuinders mee, gas was jarenlang een stabiele factor, niemand zag dit aankomen.” Zelf was hij in 2007 ook nog een reguliere kweker die gas inkocht.

Maar de afgelopen tien jaar gebruikt hij de trucjes van de natuur om zijn kas te verwarmen. “Neem de zon, dat is gewoon gratis warmte”, zegt hij. Met slimme systemen vangt hij die warmte in de zomer op, zodat hij daarmee in de winter zijn kas kan verwarmen.

De natuur als beste vriend

Warmte houdt hij zoveel mogelijk binnen door het gebruik van warmtewisselaars. Dat zijn grote stofzuigers die de warmte en het vocht in zijn kas opzuigen, en dat omzetten naar warm water en koude lucht. De koude lucht verkoelt de kas in de zomer, het warme water gaat via een leiding naar de grond onder zijn kas.

Daar wordt het op 170 meter diepte bewaard. Net als het water van extra waterleidingen die langs warme plekken in de kas stromen, zoals de vloeren en de ledlampen. “Door de zand- en kleilagen hier in het Westland, kan die warmte geen kant op”, zegt hij. In de winter wordt dat warme water dan weer opgepompt om de kas te verwarmen. “De natuur is mijn beste vriend”, benadrukt Baan.

Het zijn allemaal investeringen die zich dubbel en dwars terugbetalen nu de gas- en daardoor ook de elektriciteitsprijs hoog is. “Stiekem voelt dat wel als een overwinning”, zegt de kweker. Hij legt uit dat het moeilijk is geweest om subsidies te krijgen voor zijn innovaties. “Als je iets nieuws probeert pas je nooit binnen de rigide regels die ons land stelt aan haar subsidiepotjes. Dat is frustrerend.”

Toch weer gas: frustrerend

Om diezelfde reden – moet hij toegeven – heeft hij voor zijn kas sinds kort toch weer gas nodig. “Ik was de afgelopen jaren helemaal van het gas af, maar door de Opslag Duurzame Energie (ODE)-regeling van de overheid is het financieel heel onaantrekkelijk geworden om groene stroom in te kopen”, zegt hij. Hij produceert daarom nu zelf stroom via een warmtekrachtkoppeling (wkk). Een motor die draait op gas, en daaruit stroom, warmte en CO 2 maakt.

Een pijnlijk punt voor Baan. Niet omdat het hem veel geld kost, maar omdat hij liever helemaal geen gas zou gebruiken. “De regels van de overheid voelen soms alsof je straf krijgt als je iets goeds doet”, legt hij uit. Dat is moeilijk te verkroppen. Zeker na de klappen die het bedrijf kreeg door corona, omdat al zijn klanten – 70.000 restaurants – hun deuren moesten sluiten tijdens de lockdowns.

De kosten voor het gas zijn nu ongeveer 2 procent van de omzet van het bedrijf, datzelfde geldt voor de kosten van zijn stroom. Dat percentage ligt bij de gemiddelde tuinder een stuk hoger. Het is vooral de taak van de overheid om deze gascrisis op te lossen, vindt Baan. “Het is belachelijk dat het Rijk niet heeft gecontroleerd of er genoeg gas op voorraad is.” De overheid is volgens hem de lachende derde. “Over gas wordt belasting betaald, de hoge gasprijs spekt nu dus de staatskas.”

Glastuinbouw Nederland De kosten voor gas en elektriciteit beslaan in de tuinbouw gemiddeld 15 procent van de omzet. Een aantal telers heeft al besloten geen risico te nemen met deze hoge gasprijzen. Zij laten hun kassen leeg staan, zei brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland vorige week. Een kleine verdubbeling van de energiekosten betekent al dat een gemiddelde tuinder geen winst meer maakt, blijkt uit berekeningen van ABN Amro. Variabele prijzen voor gas en stroom zijn momenteel 3,5 keer zo hoog als vorig jaar.

