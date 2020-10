Deze tips uit de topsportwereld helpen je om het thuiswerken vol te houden

Genoeg slapen, voldoende bewegen, goed eten en ontspannen. Het is allemaal nodig om het thuiswerken te kunnen volhouden, zegt leiderschapscoach Godelieve Meeuwissen. “Veel mensen beseffen niet hoeveel invloed thuiswerken heeft op onze fysieke en mentale gezondheid.”

Zo worden thuiswerkklachten vaak weggewimpeld. “Thuiswerkers hebben het gevoel dat ze niet mogen zeuren omdat ze geen vitaal of fysiek zwaar beroep hebben. Onzin. Acht uur lang achter een beeldscherm zitten, dat is pas zwaar”, zegt Meeuwissen.

Om de negatieve effecten van het thuiswerken tegen te gaan, moeten we volgens haar lessen trekken uit de topsport. “Thuiswerkers rollen uit hun bed en beginnen met werken. Dan moet je meteen scherp zijn, maar sporters beginnen ook niet met koude spieren aan een wedstrijd.”

Warming-up

Dus pleit ze voor een warming-up. Eerder zat die al ingebouwd in de reis naar het werk, legt ze uit. “Tijdens die reis kon je wakker worden en even nadenken over wat je die dag ging doen of wat je wilde zeggen tijdens een vergadering.”

Nu we door corona niet terug kunnen naar kantoor adviseert Meeuwissen om zelf een warming-up te verzinnen. “Trek andere kleren aan, doe alsof je naar kantoor gaat door eerst buiten een rondje te lopen of bouw iedere ochtend opnieuw je werkplek op. Dat soort ritueeltjes helpen je je mentaal voor te bereiden op een nieuwe werkdag.”

Om geconcentreerd te kunnen werken is het belangrijk om te focussen op één taak. Meeuwissen: “Zet je telefoon op ‘niet storen’ en laat alleen de belangrijke mensen weten hoe ze je kunnen bereiken als het dringend is. Zet pushberichten van de apps op je telefoon uit. En volg je graag het nieuws, doe dit dan op vaste momenten. Er is altijd nieuws, als je dat constant gaat bijhouden word je tureluurs.”

De kracht van pauze nemen

Vervolgens is er de kracht van pauze nemen. “Tijdens sportwedstrijden zijn pauzes standaard ingebouwd. Op kantoor zijn dat vaak de wandelingetjes naar de koffieautomaat of de gesprekken met collega’s. Toch denken thuiswerkers vaak dat ze met genoeg koffie, acht uur achter elkaar kunnen doorwerken.”

Het idee daarachter is dat als je doorwerkt, je meer tijd over hebt voor leuke dingen aan het einde van de dag. Maar zo werkt het niet, zegt Meeuwissen. Uit onderzoek blijkt dat mensen 52 minuten geconcentreerd kunnen werken, daarna neemt de concentratie af.

Haar advies: zet iedere 52 minuten een kookwekker. Loopt die af dan neem je pauze. Die pauzes hoeven niet langer dan drie minuten te duren. Het is belangrijk om tijdens zo’n pauze iets te doen wat niets te maken heeft met het werk. “Ik ken veel mensen die een paar minuten keiharde muziek aanzetten en daarop dansen.” Lachend: “Zelf ga ik wel eens op de trampoline van mijn kinderen staan. Ze raadt mensen af om tijdens deze pauzes op hun telefoon te kijken. “Dat zijn te veel prikkels en dat zorgt ervoor dat je niet echt kunt ontspannen.”

Voeding

Eet op vaste tijden, is haar volgende tip. “Thuis zijn we vaak in de buurt van eten, waardoor het verleidelijk is om meer te eten. Als je vaste tijden afspreekt met jezelf maak je er eerder een momentje van. Je kunt dat koppelen aan een sociale activiteit. Door met iemand anders te eten of met een vriend te bellen tijdens de lunch.”

Naast gezond eten en genoeg bewegen is goed slapen belangrijk. “Ex-wielrenner Joop Zoetemelk zei ooit dat hij de Tour heeft gewonnen in bed. Zeven á acht uur slapen per etmaal heeft een positief effect op alles wat we doen.”

Goede coach

Om af te sluiten benadrukt Meeuwissen het belang van een leidinggevende die het goede voorbeeld geeft. “Iedere sporter heeft een coach nodig”, zegt ze. “Het probleem is dat leidinggevenden vaak een slecht voorbeeld zijn. Je ziet chefs urenlang vergaderen zonder pauze te nemen of - als zij het druk hebben – vage mails uitsturen met onduidelijke vragen. Dan zijn er de chefs die voor of na werktijd mailtjes blijven sturen en daarmee stilzwijgend de verwachting uitspreken dat een ander daarop reageert. Trek een grens! Sporters moeten ook tijdig hun rust pakken.”

Een wijze les voor leidinggevenden en werknemers: durf te stoppen met werken. Daarin grenzen aangeven is voor iedereen goed. “Spreek een tijd af dat je afsluit en je laptop dichtklapt, die tijden kun je ook doorgeven aan familieleden en collega's. Dat schept duidelijkheid over wanneer je wel en niet aan het werk bent.”



Lees ook:



Fysiotherapeuten zien het aantal thuiswerkklachten toenemen



Fysiotherapeuten in Nederland zien een forse toename van het aantal klachten bij thuiswerkers.