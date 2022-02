Deze huishoudens betalen de hoofdprijs voor hun energie

“Als ik in de woonkamer zit, zie ik de gordijnen wapperen”, zegt Anouschka Vroegh. Goed geïsoleerd kun je haar sociale huurwoning uit de jaren vijftig, een rijtjeshuis in de Papendrechtse wijk Kraaihoek, dus niet noemen. “En dat is wel een dingetje”, zegt Vroegh, die samenwoont met haar vriend en twee kinderen van 17 en 20 jaar.

De verwarming hoger zetten is in ieder geval geen optie. “Dat kost nu klauwen met geld. We betaalden vorig jaar nog 196 euro per maand voor gas en elektriciteit. Nu is dat 357 euro”, legt ze uit. Haar verhaal sluit aan bij de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceert.

In januari 2022 betaalt een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2800 euro aan energie (gas en elektriciteit) per jaar. Dat 1321 euro meer dan een jaar eerder, berekende het statistiekbureau.

Het gaat dan om huishoudens die net als Vroegh een variabel energiecontract hebben. Want wie in betere tijden voor een aantal jaren een contract heeft afgesloten en voor een vast (laag) bedrag energie afneemt, heeft van de prijsstijgingen nu niet veel last. Wel krijgen alle Nederlanders – vaste en variabele contracten – een tegemoetkoming van de overheid. Het CBS berekende dat een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik dit jaar 400 euro minder belasting betaalt dan vorig jaar.

Beeld Anouschka Vroegh

Grotere huishoudens met twee of meer bewoners in oude vrijstaande huizen betalen nu de absolute hoofdprijs voor hun gas en elektriciteit. Zij zijn volgens de berekeningen van het CBS in januari van dit jaar 96 procent meer kwijt aan energiekosten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor huishoudens zoals dat van Vroegh, met twee of meer bewoners in een oude middelgrote rijwoning, ligt de prijsstijging rond de 90 procent.

De hoge energieprijzen vallen voor kleine huishoudens met één bewoner in een klein nieuw appartement relatief mee. Nieuwe woningen zijn vaak beter geïsoleerd. In appartementen met aangrenzende woningen ontsnapt warmte ook minder snel dan in een vrijstaande woning. Al betaalden ook deze huishoudens vorige maand gemiddeld 70 procent meer voor hun energie dan in januari 2021.

Zachte winter

Maar er zijn meer factoren die de hoogte van een energierekening bepalen. Denk aan het weer. We hebben geluk gehad met een zachte winter, daardoor was stoken minder nodig. Al zet Vroegh de verwarming in haar huis sowieso niet veel aan. In de slaapkamers vindt ze dat nutteloos, zegt ze. “We hebben boven enkel glas, dus alle warmte waait daar toch zo weer weg. Zeker met dit stormachtige weer.”

Voor de isolatie van hun huis zijn ze afhankelijk van de woningbouwvereniging. “We hebben gevraagd om dubbelglas, maar we krijgen het maar niet. In de woonkamer staat de verwarming wel aan, maar omdat het niet echt koud is, hoeft die niet zo hoog. Dat scheelt.”

Niet alleen door de klimaatverandering (minder koude winters), maar ook doordat steeds meer woningen beter geïsoleerd zijn, apparaten zuiniger worden en mensen vaker zelf energie opwekken (zonnepanelen) daalt ons gezamenlijke energieverbruik al jaren, blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving die het CBS in de analyse heeft meegenomen. De verwachting is dat die trend doorzet.

In Papendrecht hoopt Vroegh dat de energieprijzen snel zakken. “Wij redden het wel, omdat we alle twee een inkomen hebben. Maar ik ben lang alleenstaande moeder geweest. Als ik hier alleen zou wonen met mijn twee kinderen had ik nu een groot probleem gehad. Want niet alleen de energie is duur. De boodschappen zijn dat ook, en mijn loon stijgt niet mee.”

