Deze computergame zorgt ervoor dat restaurants coronaproof kunnen inrichten

Het lijkt welhaast op een computerspel, zoals het populaire ‘De Sims’. Op een plattegrond schuif je met de tafels, stoelen en de toonbank met kassa. Op die manier richt je je eigen restaurant in. Daarna geef je aan hoeveel gasten je krijgt en hoe lang ze blijven zitten en vervolgens ontvang je informatie over hoe coronaproof jouw restaurant is. Dat is het idee achter de zogeheten restaurantsimulatietool, die is ontwikkeld door de universiteiten van Wageningen en Delft onder de naam SamenSlimOpen.

“Het doel is om hiermee de verspreiding van het coronavirus in de binnenruimtes tegen te gaan”, zegt Quirine ten Bosch van de universiteit van Wageningen. “Met ons computerprogramma ontdek je ook op welke plek in een restaurant de grootste kans is dat mensen besmet raken. Bijvoorbeeld als ze in de rij staan bij het toilet of de kassa. Dat zijn plekken waar mensen langere tijd stil staan. Je kunt dan als restauranthouder beslissen om op die plekken meer ruimte vrij te houden. Of door in te stellen dat mensen niet bij de kassa, maar via een app hun rekening betalen.”

Met deze aanpak hopen de wetenschappers dat restaurants een betere inschatting kunnen maken wat veilig is. Zij staan in nauw contact met het RIVM, dat het kabinet adviseert. Het computerprogramma gebruikt een wetenschappelijk model dat berekent hoe mensen zich door een ruimte heen bewegen.

Ook bestudeerden de onderzoekers wat misging bij massabesmettingen. Ten Bosch: “In een restaurant had iedereen afstand gehouden, maar waren bezoekers wel vijf uur lang in dezelfde ruimte geweest. Als iemand het virus heeft, dan kunnen piepkleine druppels, zogeheten aerosolen, in de lucht ophopen. Hierdoor vult de ruimte zich met virusdeeltjes en ontstaan mogelijk massabesmettingen. Daarom is ook de tijd die bezoekers en het personeel doorbrengen op dezelfde plek belangrijk. Waarschijnlijk is het verstandig mensen niet te lang te laten tafelen, maximaal 1,5 uur, en het personeel niet lang te laten werken.”

De onderzoekers presenteerden de tool maandag als pilot. Restauranteigenaars kunnen zich opgeven om mee te werken. Zij krijgen dan online, door de wetenschappers begeleide sessies om hun eigen restaurant virtueel na te bouwen. “We kunnen op hun verzoek nog dingen toevoegen. Zoals spatschermen in het midden van een tafel, zodat mensen terwijl ze eten elkaar minder makkelijk besmetten. Of om mogelijkheden van ventilatie toe te voegen. Zoals het systeem dat je hebt of een deur die altijd openstaat. Luchtstromen gaan de verspreiding van het virus via aerosolen tegen.”

Er zijn ook maatregelen die weinig gevolgen hebben. Neem het vaak schoonmaken van tafels. “Dat klinkt als een heel goed idee, maar het had in de meeste gevallen weinig effect. We zien vooral verspreiding via grote en kleine druppels. Ook het dragen van mondkapjes onderweg naar je tafel maakt geen groot verschil. Je draagt zo’n ding maar kort.”

In april moet de tool dan online beschikbaar komen voor alle restauranteigenaren. “We hopen dat als restaurants weer open mogen dit op een slimme manier gebeurt en de kans zo klein mogelijk is dat het virus zich verder verspreidt.”

