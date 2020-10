Deze Chinese sneakermaker wil zijn handelsmerk terug: die Franse Feiyue gympen zijn van hem

Alsof een dief je huis leeghaalt en je dan uitnodigt om samen een maaltijd te koken: Liu Qinglong, manager van het Shanghai Da Fu Rubberbedrijf heeft geen goed woord over voor de Fransman die er met het ­intellectueel eigendom van de ­legendarische Feiyue-gympen vandoor ging.

In Shanghai is Feiyue (‘sprong’) overal. Voor minder dan een paar tientjes heb je kekke schoenen in alle kleuren van de regenboog. Ze hebben een flits aan de zijkant die wat retro aandoet. Maar wat de schoenen echt typeert, is de flexibele zool. In de jaren vijftig werden de gympen ontworpen als schoeisel voor kungfubeoefenaars. Bij de Olympische Spelen in 2008, in Peking, droegen alle Chinese atleten die meededen aan vechtsporten Feiyue-gympen. Nu telt Shanghai honderden verkooppunten. De gympies zijn alsmaar gewilder.

Liu zou niets liever willen dan uitbreiden naar het buitenland. Naar eigen zeggen produceert hij jaarlijks 10 miljoen paar schoenen voor de Chinese markt. “Het is ­onze droom om het merk wereldwijd populair te maken, om iedereen Chinese schoenen te laten ­dragen en ervan te houden.”

Franse zakenman

Toch zit expansie over de grens er niet in en dat komt door een Franse zakenman.

Een jaar of vijftien geleden zag ­Patrice Bastian een markt voor de schoenen in zijn ­eigen land. Begin 21ste eeuw is het een trend om sportkleding en -schoeisel te transformeren naar hippe, alledaagse dracht; Feiyue past daar mooi in. Bastian vroeg de Chinese fabriek DoubleCoin, een dochterbedrijf van Da Fu en de originele producent van de gympen, om de gympen voor de Franse markt te produceren. Maar de fabriek wilde op den duur grotere bestellingen en zoveel kon Bastian in Frankrijk nou ook weer niet verkopen.

Het sleutelmoment volgde in 2007, toen de Fransman vroeg of hij de schoenen dan zelf kon produceren. De fabrieksmanager van DoubleCoin ging ermee akkoord.

Het document dat toen getekend is, kan Liu helaas niet meer terugvinden, zegt hij aan de telefoon. “Anders hadden we de rechtszaak tegen het Franse bedrijf wel gewonnen.” In 2009 klaagde de Chinese Feiyue-fabriek het bedrijf van ­Bastian aan vanwege het massaal kopiëren van het Chinese merk. Maar de zaak diende voor een Franse rechter, dus daarmee was volgens Liu alles al verloren.

In de tijd dat de Fransman er met zijn schoenen vandoor ging, waren Chinese bedrijven nog aan het uitvinden hoe privaat-zijn in zijn werk ging. Het aantal staatsbedrijven was in de jaren ervoor bijna gehalveerd. Intellectueel eigendom was iets waar men volgens Liu pas net over begon te leren.

Aan Franse zijde gingen de zaken goed. Bastian claimde het handelsmerk meteen in de Verenigde Staten en is inmiddels aan een ­opmars in Azië bezig. Het Franse Feiyue opende al winkels in Israël, Taiwan en Zuid-Korea, schrijft het bedrijf op zijn Facebookpagina. Wel voor een iets andere prijs dan waarvoor ze in Shanghai te krijgen zijn. De klassieke witte gympen met blauwe en rode pijl aan de zijkant kosten 65 dollar tegen nog geen 15 euro in de Chinese winkel.

Verschil in kwaliteit

Bastian zegt in de South China Morning Post dat het prijsverschil ook een verschil in kwaliteit betekent. “In Europa of in de Verenigde Staten kun je niet met een slecht product komen aanzetten.” De Fransman redeneert dat als er in een land nog geen Feiyues op de markt zijn en hij de eerste is, hij daarmee ook de ­originele Feiyue-gympen verkoopt.

Inmiddels draait de zaak weer ­terug naar China. Bastian voegde kleur toe aan de traditionele zwarte en witte collectie. Dat doet de Chinese fabriek nu ook. Nu kunnen de Fransen Liu’s fabriek aanklagen voor kopiëren. Dat doet Liu pijn. Hij hoopt nu op hulp van de grote, machtige staatsbedrijven die zijn overgebleven. “Als zij ons helpen bij dit soort ruzies, hebben we meer macht om het Chinese handelsmerk terug te winnen.”

Lees ook:

Experts zijn sceptisch over wet die techbedrijven moet beschermen tegen Chinese afpersing

Buitenlandse bedrijven mogen niet langer worden gedwongen hun technologiekennis te delen. Maar advocaten zijn sceptisch: ‘Die debatten over wetten vormen slechts een rookgordijn’.